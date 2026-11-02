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    Otomotiv satış sonrası pazarında nakit sıkışıklığı büyüyor

    Otomotiv satış sonrası sektöründe tahsilat güçlükleri ve zayıf talep, şirketleri zorluyor. Nakit akışı en önemli sorun haline gelirken yatırım planları da geriliyor.

    Otomotiv satış sonrası pazarında nakit sıkışıklığı büyüyor Tam Boyutta Gör
    Otomotiv satış sonrası pazarında artan maliyetlerin yanına nakit sıkışıklığı da eklendi. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği’nin (OSS) 2026 yılı üçüncü çeyrek araştırmasına göre, şirketlerin önceliği büyümekten çok finansal dengelerini korumaya kayıyor.

    Araştırmada her beş şirketten yaklaşık dördü nakit akışındaki sorunları sektörün başlıca problemleri arasında gösterdi. Şirketlerin yarısından fazlası tahsilat koşullarının kötüleştiğini belirtirken, yüksek maliyetler ve iş kaybı da faaliyetleri zorlaştıran unsurlar arasında yer aldı.

    Satışlar yerinde sayıyor, yatırımlar yavaşlıyor

    Üçüncü çeyrekte yurt içi satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre dolar bazında neredeyse hiç büyümedi. Üreticiler sınırlı bir artış yakalasa da dağıtıcıların satışlarındaki düşüş, pazarın genel performansını baskıladı.

    Bu tablo yatırım planlarına da yansıdı. Önümüzdeki üç ayda yeni yatırım yapmayı planlayan şirketlerin oranı yüzde 14,7’ye geriledi. Özellikle dağıtıcılar yeni yatırımlara mesafeli yaklaşırken, üreticilerin kapasite kullanımında da düşüş görüldü.

    Son çeyrekte de toparlanma beklenmiyor

    Yılın son çeyreğine ilişkin beklentiler, sektördeki temkinli havanın süreceğine işaret ediyor. Yurt içi satışlarda dolar bazında sınırlı daralma öngörülürken, pazar koşullarının kötüleşmesini bekleyenlerin oranı bir önceki ankete göre neredeyse iki katına çıktı.

    OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete, tahsilattaki bozulmanın şirketlerin finansal planlamasını ve faaliyetlerini doğrudan etkilediğini belirtti. Özçete’ye göre yüksek maliyetler, zayıf talep ve finansmana erişimdeki güçlükler işletmelerin hareket alanını daraltıyor. Sektörün yeniden yatırım ve büyümeye odaklanabilmesi için finansmana erişimin kolaylaştırılması ve ekonomik öngörülebilirliğin artırılması gerekiyor.

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