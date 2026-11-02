Otomotiv satış sonrası pazarında nakit sıkışıklığı büyüyor

Araştırmada her beş şirketten yaklaşık dördü nakit akışındaki sorunları sektörün başlıca problemleri arasında gösterdi. Şirketlerin yarısından fazlası tahsilat koşullarının kötüleştiğini belirtirken, yüksek maliyetler ve iş kaybı da faaliyetleri zorlaştıran unsurlar arasında yer aldı.
Satışlar yerinde sayıyor, yatırımlar yavaşlıyor
Üçüncü çeyrekte yurt içi satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre dolar bazında neredeyse hiç büyümedi. Üreticiler sınırlı bir artış yakalasa da dağıtıcıların satışlarındaki düşüş, pazarın genel performansını baskıladı.
Bu tablo yatırım planlarına da yansıdı. Önümüzdeki üç ayda yeni yatırım yapmayı planlayan şirketlerin oranı yüzde 14,7’ye geriledi. Özellikle dağıtıcılar yeni yatırımlara mesafeli yaklaşırken, üreticilerin kapasite kullanımında da düşüş görüldü.
Son çeyrekte de toparlanma beklenmiyor
Yılın son çeyreğine ilişkin beklentiler, sektördeki temkinli havanın süreceğine işaret ediyor. Yurt içi satışlarda dolar bazında sınırlı daralma öngörülürken, pazar koşullarının kötüleşmesini bekleyenlerin oranı bir önceki ankete göre neredeyse iki katına çıktı.
OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete, tahsilattaki bozulmanın şirketlerin finansal planlamasını ve faaliyetlerini doğrudan etkilediğini belirtti. Özçete’ye göre yüksek maliyetler, zayıf talep ve finansmana erişimdeki güçlükler işletmelerin hareket alanını daraltıyor. Sektörün yeniden yatırım ve büyümeye odaklanabilmesi için finansmana erişimin kolaylaştırılması ve ekonomik öngörülebilirliğin artırılması gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: