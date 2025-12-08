Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Otomotivde AI coşkusu yerini hayal kırıklığına bırakacak

    Gartner, otomotivde AI yatırımlarının 2029’da sert biçimde düşeceğini ve 2030’a kadar en az bir üreticinin tamamen otonom araç montajına geçeceğini öngörerek sektörde derin ayrışma bekliyor.

    Otomotivde AI coşkusu yerini hayal kırıklığına bırakacak Tam Boyutta Gör
    Küresel otomotiv endüstrisinde yapay zekaya yönelik yüksek beklentilerin ne kadarının gerçeğe dönüşeceği tartışmalı hale gelirken yeni bir araştırma sektördeki ivmenin büyük bölümünün birkaç yıl içinde hızla zayıflayacağını ortaya koydu. Teknoloji analiz şirketi Gartner, yayımladığı son raporda günümüzde neredeyse tüm üreticilerin iddialı biçimde sürdürdüğü yapay zeka yatırımlarının 2029’a gelindiğinde yalnızca yüzde 5’lik bir kesimde güçlü şekilde devam edeceğini öngördü.

    Yazılım kültürü olmayan üreticiler saf dışı kalacak

    Gartner’ın 2026’ya yönelik sektör projeksiyonlarına dayanan analizinde yalnızca yazılım kültürü güçlü, teknoloji odaklı yönetim yapısına sahip ve uzun vadeli yapay zeka stratejisini istikrarlı biçimde sürdüren üreticilerin rekabette öne çıkabileceği belirtildi. Araştırmaya göre bu “birkaç şirket”, yapay zeka destekli araç mimarileri, otonom sürüş algoritmaları ve veri odaklı iş modellerinde belirgin avantaj elde ederek sektördeki AI uçurumunu derinleştirebilir.

    Volkswagen gibi köklü üreticiler, yıllardır uzmanı oldukları mekanik ve üretim mühendisliğini yazılım yetkinlikleriyle aynı seviyeye taşımaya çalışırken Tesla ve BYD gibi teknoloji merkezli yeni rakiplerle farkı kapatmak için yoğun çaba harcıyor. Ancak Gartner analisti Pedro Pacheco’ya göre birçok geleneksel üretici, mevcut kurumsal yapıları ve çalışma kültürü nedeniyle halen önemli iç engellerle karşılaşıyor.

    Pacheco, başarı için şirketlerin tam anlamıyla dijital öncelikli organizasyonlar haline gelmesi, teknoloji ekiplerinin üst yönetimle doğrudan iletişimde olması ve yazılım odaklı dönüşümün tüm karar mekanizmalarına yerleşmesi gerektiğini vurguluyor. Analist, yazılım alanında güçlü temeli olmayan üreticilerin bu yarışta geri kalmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek otomotiv sektöründe yapay zekaya dayalı rekabetin önümüzdeki yıllarda çok daha net çizgilerle ayrışacağını ifade ediyor.

    Otomotiv sanayisi, üretim alanında tarihî bir dönüşümün eşiğinde bulunuyor. Gelişmiş robotik teknolojilerin hızla benimsenmesiyle birlikte, 2030 yılına kadar en az bir otomobil üreticisinin tamamen otonom araç montajını gerçeğe dönüştüreceği öngörülüyor. Dünya çapındaki büyük otomotiv şirketlerinin yarısına yakınının -toplam 25 üreticiden 12’sinin- şimdiden ileri robotik çözümlerini pilot uygulamalarla denediğini belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 2 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bir araç yılda ortalama kaç km yapar honda civic fd6 multimedya tavsiye polis nereye şikayet edilir pulcet kullananların yorumları migros 3 ayda bir çift maaş

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17
    Apple iPhone 17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 14
    MSI NB MODERN 14
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum