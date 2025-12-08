Otomotivde AI coşkusu yerini hayal kırıklığına bırakacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Küresel otomotiv endüstrisinde yapay zekaya yönelik yüksek beklentilerin ne kadarının gerçeğe dönüşeceği tartışmalı hale gelirken yeni bir araştırma sektördeki ivmenin büyük bölümünün birkaç yıl içinde hızla zayıflayacağını ortaya koydu. Teknoloji analiz şirketi Gartner, yayımladığı son raporda günümüzde neredeyse tüm üreticilerin iddialı biçimde sürdürdüğü yapay zeka yatırımlarının 2029’a gelindiğinde yalnızca yüzde 5’lik bir kesimde güçlü şekilde devam edeceğini öngördü.

Yazılım kültürü olmayan üreticiler saf dışı kalacak

Gartner’ın 2026’ya yönelik sektör projeksiyonlarına dayanan analizinde yalnızca yazılım kültürü güçlü, teknoloji odaklı yönetim yapısına sahip ve uzun vadeli yapay zeka stratejisini istikrarlı biçimde sürdüren üreticilerin rekabette öne çıkabileceği belirtildi. Araştırmaya göre bu “birkaç şirket”, yapay zeka destekli araç mimarileri, otonom sürüş algoritmaları ve veri odaklı iş modellerinde belirgin avantaj elde ederek sektördeki AI uçurumunu derinleştirebilir.

Volkswagen gibi köklü üreticiler, yıllardır uzmanı oldukları mekanik ve üretim mühendisliğini yazılım yetkinlikleriyle aynı seviyeye taşımaya çalışırken Tesla ve BYD gibi teknoloji merkezli yeni rakiplerle farkı kapatmak için yoğun çaba harcıyor. Ancak Gartner analisti Pedro Pacheco’ya göre birçok geleneksel üretici, mevcut kurumsal yapıları ve çalışma kültürü nedeniyle halen önemli iç engellerle karşılaşıyor.

Pacheco, başarı için şirketlerin tam anlamıyla dijital öncelikli organizasyonlar haline gelmesi, teknoloji ekiplerinin üst yönetimle doğrudan iletişimde olması ve yazılım odaklı dönüşümün tüm karar mekanizmalarına yerleşmesi gerektiğini vurguluyor. Analist, yazılım alanında güçlü temeli olmayan üreticilerin bu yarışta geri kalmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek otomotiv sektöründe yapay zekaya dayalı rekabetin önümüzdeki yıllarda çok daha net çizgilerle ayrışacağını ifade ediyor.

