Avrupa'da kaleler bir bir düşüyor: Ford, fabrikasının bir kısmını Geely'e satabilir

Anlaşma gerçekleşirse Geely, Avrupa’da ilk kez kendi markasıyla otomobil üretimine başlayacak. Üstelik ilk modelin kompakt bir crossover olması bekleniyor.
İspanyol basınına göre; anlaşma kapsamında Geely, geçmişte Mondeo, Galaxy ve S-Max modellerinin üretildiği “Body 3” montaj hattını devralacak. Valensiya fabrikası yıllık 300 bin araç üretim kapasitesine sahip olsa da şu anda yalnızca Kuga üretildiği için kapasitenin oldukça altında çalışıyor. Bu satış, Avrupa’da satışları düşüşte olan Ford için önemli bir nakit kaynağı anlamına geliyor.
Geely, Avrupa’da üretime başlıyor
Ford modeli de aynı platformdan çıkabilir
Sektör kaynaklarına göre Geely, aynı fabrikada Ford için de bir model üretebilir. Ford’un daha önce Valensiya’da üretileceğini açıkladığı yeni crossover modelin bu iş birliği sayesinde GEA platformuna geçme ihtimali bulunuyor.
Söz konusu yeni modelin, Focus’un dolaylı halefi olması ve hibrit ile elektrikli seçeneklerle sunulması planlanıyor. Hatta global ölçekte Ford’un en çok satan modellerinden biri haline gelebileceği konuşuluyor.
Habere göre Ford ve Geely arasındaki görüşmeler oldukça ilerlemiş durumda. Hatta Geely'nin Valensiya çevresindeki tedarikçilerle şimdiden iletişime geçtiği belirtiliyor.