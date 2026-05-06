    Avrupa'da kaleler bir bir düşüyor: Ford, fabrikasının bir kısmını Geely'e satabilir

    Ford, Valensiya fabrikasının bir bölümünü Geely’ye satmak için görüşüyor. Anlaşma gerçekleşirse Çinli üretici Avrupa’da ilk kez üretim yapacak. Görünüşe göre Avrupa'da dengeler değişiyor.

    Avrupa'da dengeler değişiyor. Nissan, Sunderland fabrikasındaki bir üretim hattını Chery ya da Dongfeng'e devredebilir. Ford ise İspanya'daki Valensiya fabrikasının bir bölümünü Geely'e satmak için görüşmeler yürütüyor.

    Anlaşma gerçekleşirse Geely, Avrupa’da ilk kez kendi markasıyla otomobil üretimine başlayacak. Üstelik ilk modelin kompakt bir crossover olması bekleniyor.

    İspanyol basınına göre; anlaşma kapsamında Geely, geçmişte Mondeo, Galaxy ve S-Max modellerinin üretildiği “Body 3” montaj hattını devralacak. Valensiya fabrikası yıllık 300 bin araç üretim kapasitesine sahip olsa da şu anda yalnızca Kuga üretildiği için kapasitenin oldukça altında çalışıyor. Bu satış, Avrupa’da satışları düşüşte olan Ford için önemli bir nakit kaynağı anlamına geliyor.

    Geely, Avrupa’da üretime başlıyor

    Geely’nin Valensiya’da hem elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit sistemleri destekleyen GEA platformu üzerine kurulu modeller üretmesi planlanıyor. İlk etapta üretilecek modelin ise Çin’de “Galaxy Xingyuan” adıyla satılan ve büyük başarı yakalayan Galaxy EX2 olması bekleniyor. Bu model, boyut olarak Ford Puma segmentinde konumlanıyor.

    Ford modeli de aynı platformdan çıkabilir

    Sektör kaynaklarına göre Geely, aynı fabrikada Ford için de bir model üretebilir. Ford’un daha önce Valensiya’da üretileceğini açıkladığı yeni crossover modelin bu iş birliği sayesinde GEA platformuna geçme ihtimali bulunuyor.

    Söz konusu yeni modelin, Focus’un dolaylı halefi olması ve hibrit ile elektrikli seçeneklerle sunulması planlanıyor. Hatta global ölçekte Ford’un en çok satan modellerinden biri haline gelebileceği konuşuluyor.

    Habere göre Ford ve Geely arasındaki görüşmeler oldukça ilerlemiş durumda. Hatta Geely’nin Valensiya çevresindeki tedarikçilerle şimdiden iletişime geçtiği belirtiliyor.

