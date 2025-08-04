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    Otomotivde en iyi ikinci temmuz: Satışlar 100 bin adedi aştı

    Sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları temmuz ayında da 100 bin adet barajının üzerinde gerçekleşti. Temmuzda elektrikli otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 200 oranında arttı.

    Otomotivde en iyi ikinci temmuz: Satışlar 100 bin adedi aştı Tam Boyutta Gör
    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, sıfır otomobil ve hafif ticari araç pazarının temmuz ayına ilişkin sonuçlarını paylaştı. Buna göre, satışlar geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 14,5 artarak 107.718 adet oldu.

    Geçen ay otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,71 artarak 84.195 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 13,96 artarak 23.523 adet oldu.

    2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 oranında artarak 715.695 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 6,68 oranında artarak 572.198 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,77 artarak 143.497 adet oldu.

    Satışlar motor tipine göre değerlendirildiğinde benzinli otomobiller yüzde 43,9 pay ile lider olsa da geçen yıla göre yüzde 16 düşüş yaşandığı görülüyor. Buna karşılık hibrit otomobillerde yüzde 46,3 ve elektrikli otomobillerde yüzde 200 oranında artış yaşanmış.

    Temmuz ayında 17.225 adet elektrikli satılırken, bu araçların toplam satışlardaki payı da yüzde 20,5 olarak kayıtlara geçti. Elektrikli otomobil satışlarının ise yüzde 80'e yakını 160 kW altındaki modellerden oluşuyor. 

    Otomobil satışlarında SUV'ların liderliği sürüyor. Yüzde 62,6 pay ile ilk sırada yer alan SUV'ları yüzde 22,2 pay ile sedan otomobiller takip ediyor. Hatchback modeller ise yüzde 14,4 pay ile üçüncü sırada.

    Temmuz ayında yapılan ÖTV düzenlemesi ile elektrikli araçlar dahil birçok modelin fiyatı zamlandı. Ancak değişiklik ay sonuna doğru gerçekleştiği için satışlara asıl etkisi ağustos ayındaki satışlarda görülecektir.

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