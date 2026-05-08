    Otonom araçlar için yeni LiDAR çipi: Hareketli parça yok

    MIT araştırmacıları, hareketli parça kullanmadan daha geniş görüş açısı sunan yeni silikon-fotonik LiDAR çipi geliştirdi. Yeni çip, daha küçük ve hassas sistemlerin önünü açabilir.

    Massachusetts Institute of Technology (MIT) araştırmacıları, otonom araç teknolojilerinde önemli bir sorunu çözebilecek yeni nesil bir silikon-fotonik LiDAR çipi geliştirdi. Yeni mimari, LiDAR sistemlerinin görüş alanını genişletirken aynı zamanda sistemleri daha kompakt, dayanıklı ve hassas hale getirmeyi hedefliyor. Yeni sistem ayrıca mevcut çip tabanlı LiDAR sistemlerinde uzun süredir devam eden dar görüş açısı problemini önemli ölçüde azaltıyor.

    LiDAR sistemleri, çevreyi algılamak ve haritalamak için kızılötesi ışık darbeleri kullanıyor. Bu sistemler, otonom araçların engelleri tespit etmesini ve çevresini üç boyutlu olarak analiz etmesini sağlıyor. Ancak günümüzde kullanılan birçok LiDAR çözümü yüksek maliyetli ve mekanik açıdan karmaşık yapılar içeriyor. Özellikle döner aynalar ve hareketli tarama mekanizmaları zamanla aşınarak sistemlerin dayanıklılığını düşürüyor ve ticari ölçekte yaygınlaşmasını zorlaştırıyor.

    Daha geniş tarama açısı sunuyor

    MIT ekibi, silikon-fotonik çip üzerindeki optik antenler arasındaki istenmeyen sinyal etkileşimini azaltan yeni bir entegre anten dizisi tasarladı. Bu sayede LiDAR sistemi, düşük gürültü seviyesini koruyarak daha geniş bir alanı tarayabiliyor.

    Silikon-fotonik teknolojisi, bilgiyi elektrik yerine ışık kullanarak işliyor ve optik bileşenlerin yarı iletken çipler üzerine entegre edilmesine olanak tanıyor. Bu yaklaşım, daha kompakt LiDAR sistemlerinin geliştirilmesi açısından önemli görülüyor.

    Önceki silikon-fotonik LiDAR çözümleri, özellikle geniş açılı taramalarda sinyal kalitesini korumakta zorlanıyordu. Görüş alanını genişletmeye yönelik yöntemler ise genellikle ölçüm hassasiyetini düşüren ek parazitlere neden oluyordu. MIT’nin geliştirdiği yeni mimari, antenler arasındaki etkileşimi yeniden düzenleyerek bu sorunu azaltıyor.

    Araştırma ekibi, bu gelişmenin yalnızca otonom araçlarla sınırlı kalmayacağını, hava haritalama sistemleri, endüstriyel izleme ve gelişmiş robotik sistemlerde de kullanılabileceğini belirtiyor.

    Hareketli parçalar ortadan kalkıyor

    Yeni tasarım, katı hal LiDAR sistemlerinin gelişimi açısından da dikkat çekiyor. Katı hâl LiDAR teknolojileri, hareketli bileşen içermediği için daha güvenilir ve uzun ömürlü çözümler sunuyor. MIT’nin geliştirdiği çip mimarisi, tarama performansını artırırken sistemin kompakt yapısını da koruyor.

    Araştırmacılara göre bu yaklaşım, araçlara, dronlara ve ölçüm ekipmanlarına daha kolay entegre edilebilen LiDAR sensörlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Ayrıca geniş alanlarda hassas ölçüm gerektiren inşaat ve haritalama uygulamalarında da avantaj sunabilir.

