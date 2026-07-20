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    Tarihte bir ilk: Otonom insansız deniz aracı askeri uçaktan denize bırakıldı

    İngiltere, dünyada ilk kez otonom bir insansız deniz aracını askeri nakliye uçağından paraşütle denize indirdi. Bu test, deniz gücünün hava yoluyla hızla konuşlandırılmasının önünü açıyor.

    Otonom insansız deniz aracı askeri uçaktan denize bırakıldı Tam Boyutta Gör
    İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF), dünyada ilk kez otonom bir insansız deniz aracını (USV) askeri nakliye uçağından paraşütle denize indirdi. Kraliyet Donanması'nın Project Beehive programı kapsamında gerçekleştirilen testte, Kraken Technologies tarafından geliştirilen K3 SCOUT adlı araç Kuzey Denizi'ne başarıyla bırakıldı.

    A400M uçağından bırakıldı

    erçekleştirilen testte, K3 SCOUT İnsansız Suüstü Aracı, RAF'a ait bir Airbus A400M askeri nakliye uçağının arka bölümünden çıkarma yöntemiyle denize bırakıldı. Araç, yaklaşık 400 metre irtifadan Kuzey Denizi'ne bırakılırken denizde Sea State 4 seviyesine ulaşan ve 2,4 metreye kadar dalga yüksekliğine sahip zorlu koşullar bulunuyordu.

    K3 SCOUT, Capewell tarafından geliştirilen UMCADS isimli elektromekanik ayırma mekanizmalı paraşüt platformu üzerinde taşındı. Sistem, suya temas edildiği anda platform ile yük arasındaki bağlantıyı senkronize biçimde keserek insansız deniz aracının platformdan anında ayrılmasını sağlıyor. Süreç içerisinde A400M uçağı kullanılarak altı gün içinde dört başarılı gerçek hava indirme testi gerçekleştirildi.

    Deniz savaşları da değişiyor

    Otonom insansız deniz aracı askeri uçaktan denize bırakıldı Tam Boyutta Gör
    Kara ve hava alanlarındaki otomatikleşme denizde de hızla gerçekleşiyor. Bu bağlamda İngiliz donanması da kara, hava ve denizde hibrit kuvvet yapısına geçmeye çalışıyor. Bu yaklaşımda inansız araçları geliştirmek kadar onları operasyonlara etkin şekilde entegre etmek de önemli. Project Beehive'ın temel hedeflerinden biri insansız deniz araçlarını ihtiyaç duyulan çatışma bölgelerine mümkün olan en kısa sürede ulaştırabilecek yöntemler geliştirmek. Taktik hava indirme konsepti de bu amaç doğrultusunda değerlendiriliyor.

    Bu arada İngiltere Savunma Bakanlığı, Kraken Technologies ile 20 adet yüksek hızlı K3 SCOUT ve bunlara ait yer kontrol sistemlerinin tedariki için sözleşme imzaladı. Yaklaşık 8,4 metre uzunluğa ve 1,93 metre genişliğe sahip cam elyaf gövdeli K3 SCOUT, 30 güne kadar tamamen otonom görev gerçekleştirebilecek şekilde tasarlandı. Araçta bulunan dizel motor, 25 knot (46 km/s) seyir hızında 650 deniz mili menzil sunarken maksimum 55 knot (102 km/s) hıza ulaşabiliyor.

    Modüler yapısıyla farklı sensör yüklerini destekleyen K3 SCOUT, elektronik harp, keşif ve gelişmiş taarruz görevleri için farklı konfigürasyonlarda kullanılabiliyor.

    Deniz gücü artık hava gücüyle konuşlandırılabilecek

    Sergilenen konsept, küçük insansız deniz araçlarının en önemli operasyonel kısıtlarından biri olan uzun mesafelerde kendi imkanlarıyla konuşlanma sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor. Askeri nakliye uçaklarıyla gerçekleştirilen taktik hava indirme yöntemi sayesinde bu araçlar, ihtiyaç duyulan bölgelere çok daha kısa sürede ulaştırılabilecek. Bu yaklaşım, deniz unsurlarının hava gücü aracılığıyla da doğrudan görev sahasına sevk edilmesinin önünü açıyor. Bu aynı zamanda kuvvetlerin çok daha derin şekilde entegre olmasını gerektiriyor.

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