Tarihte bir ilk: Otonom insansız deniz aracı askeri uçaktan denize bırakıldı

A400M uçağından bırakıldı
erçekleştirilen testte, K3 SCOUT İnsansız Suüstü Aracı, RAF'a ait bir Airbus A400M askeri nakliye uçağının arka bölümünden çıkarma yöntemiyle denize bırakıldı. Araç, yaklaşık 400 metre irtifadan Kuzey Denizi'ne bırakılırken denizde Sea State 4 seviyesine ulaşan ve 2,4 metreye kadar dalga yüksekliğine sahip zorlu koşullar bulunuyordu.
K3 SCOUT, Capewell tarafından geliştirilen UMCADS isimli elektromekanik ayırma mekanizmalı paraşüt platformu üzerinde taşındı. Sistem, suya temas edildiği anda platform ile yük arasındaki bağlantıyı senkronize biçimde keserek insansız deniz aracının platformdan anında ayrılmasını sağlıyor. Süreç içerisinde A400M uçağı kullanılarak altı gün içinde dört başarılı gerçek hava indirme testi gerçekleştirildi.
Deniz savaşları da değişiyor
Bu arada İngiltere Savunma Bakanlığı, Kraken Technologies ile 20 adet yüksek hızlı K3 SCOUT ve bunlara ait yer kontrol sistemlerinin tedariki için sözleşme imzaladı. Yaklaşık 8,4 metre uzunluğa ve 1,93 metre genişliğe sahip cam elyaf gövdeli K3 SCOUT, 30 güne kadar tamamen otonom görev gerçekleştirebilecek şekilde tasarlandı. Araçta bulunan dizel motor, 25 knot (46 km/s) seyir hızında 650 deniz mili menzil sunarken maksimum 55 knot (102 km/s) hıza ulaşabiliyor.
Modüler yapısıyla farklı sensör yüklerini destekleyen K3 SCOUT, elektronik harp, keşif ve gelişmiş taarruz görevleri için farklı konfigürasyonlarda kullanılabiliyor.
Deniz gücü artık hava gücüyle konuşlandırılabilecek
Sergilenen konsept, küçük insansız deniz araçlarının en önemli operasyonel kısıtlarından biri olan uzun mesafelerde kendi imkanlarıyla konuşlanma sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor. Askeri nakliye uçaklarıyla gerçekleştirilen taktik hava indirme yöntemi sayesinde bu araçlar, ihtiyaç duyulan bölgelere çok daha kısa sürede ulaştırılabilecek. Bu yaklaşım, deniz unsurlarının hava gücü aracılığıyla da doğrudan görev sahasına sevk edilmesinin önünü açıyor. Bu aynı zamanda kuvvetlerin çok daha derin şekilde entegre olmasını gerektiriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: