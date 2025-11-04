Otonom robotaksi yarışı kızışıyor: Waymo, 3 şehre daha gidiyor

Waymo genişlemeyi sürdürüyor
Waymo henüz hizmetin tam olarak ne zaman başlayacağını açıklamadı ancak taksilerin önümüzdeki yıl içinde bu üç şehirde yolcularla buluşması bekleniyor. Şirket halihazırda San Francisco Körfez Bölgesi, Los Angeles, Phoenix, Austin ve Atlanta şehirlerinde faaliyet gösteriyor. Ayrıca gelecekte Boston, Seattle, Denver, Miami, New York City ve Washington DC gibi yeni pazarlara da açılmayı planlıyor. Ancak Boston ve Seattle’da yerel yönetimlerin güvenlik ve trafik endişeleri nedeniyle bazı itirazlarla karşılaşıyor.
Waymo ayrıca yeni şehirlerde hizmete başladığında filosuna Çinli Geely tarafından üretilen Zeekr RT modellerini de ekleyeceğini duyurdu. Bu araçlar, şirketin 6. nesil otonom sürüş teknolojisiyle donatılacak. Waymo’ya göre bu sistem, mevcut Jaguar I-Pace SUV filosuna kıyasla daha maliyet verimli ve daha kolay ölçeklenebilir bir çözüm sunuyor.
Waymo, Tesla ve Zoox gibi şirketler, otonom sürüş teknolojisine milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor. Tesla, bu yılın başlarında uzun zamandır beklenen robotaksi hizmetini başlattı. Waymo ise Phoenix, San Francisco, Los Angeles ve Austin'de sürücüsüz hizmetler sunuyor ve 10 milyondan fazla yolculuk gerçekleştirdi.