Otonom robotaksi yarışı kızışıyor: Waymo, 3 şehre daha gidiyor

Tam Boyutta Gör Alphabet’in otonom robotaksi girişimi Waymo, sürücüsüz taksi hizmetini San Diego, Las Vegas ve Detroit şehirlerine genişleteceğini duyurdu. Şirket, bu hamleyle tamamen otonom robotaksi teknolojisini daha hızlı bir şekilde daha fazla kullanıcıya ulaştırmayı hedefliyor.

Waymo genişlemeyi sürdürüyor

Waymo henüz hizmetin tam olarak ne zaman başlayacağını açıklamadı ancak taksilerin önümüzdeki yıl içinde bu üç şehirde yolcularla buluşması bekleniyor. Şirket halihazırda San Francisco Körfez Bölgesi, Los Angeles, Phoenix, Austin ve Atlanta şehirlerinde faaliyet gösteriyor. Ayrıca gelecekte Boston, Seattle, Denver, Miami, New York City ve Washington DC gibi yeni pazarlara da açılmayı planlıyor. Ancak Boston ve Seattle’da yerel yönetimlerin güvenlik ve trafik endişeleri nedeniyle bazı itirazlarla karşılaşıyor.

Tam Boyutta Gör Waymo şu anda Kaliforniya’da otonom yolcu taşımacılığı lisansına sahip. Ancak Nevada ve Michigan eyaletlerinde ticari sürücüsüz araç işletmesi için ek onaylar alması gerekiyor. Şirketin sözcüsü Sandy Karp, yaptığı açıklamada “Güvenlik çerçevelerimizi takip edeceğiz ve teknolojimizi uygun şekilde doğruladıktan ve gerekli izinleri aldıktan sonra, gelecek yıl yolcularımıza kapılarımızı açmak niyetiyle bu şehirlerde yolcularımıza hizmet vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Waymo ayrıca yeni şehirlerde hizmete başladığında filosuna Çinli Geely tarafından üretilen Zeekr RT modellerini de ekleyeceğini duyurdu. Bu araçlar, şirketin 6. nesil otonom sürüş teknolojisiyle donatılacak. Waymo’ya göre bu sistem, mevcut Jaguar I-Pace SUV filosuna kıyasla daha maliyet verimli ve daha kolay ölçeklenebilir bir çözüm sunuyor.

Ekim 2025’te Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller 15 sa. önce eklendi

Waymo, Tesla ve Zoox gibi şirketler, otonom sürüş teknolojisine milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor. Tesla, bu yılın başlarında uzun zamandır beklenen robotaksi hizmetini başlattı. Waymo ise Phoenix, San Francisco, Los Angeles ve Austin'de sürücüsüz hizmetler sunuyor ve 10 milyondan fazla yolculuk gerçekleştirdi.

