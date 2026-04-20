Otonom sürüş için tarihi gelişme: Renkli LiDAR geliştirildi!

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin merkezli LiDAR üreticisi Hesai, otonom sürüş teknolojilerinde çığır açacak bir adım atarak dünyanın ilk tam renkli LiDAR çipini tanıttı. “Picasso” adı verilen bu yeni nesil çip, yalnızca mesafe ölçümü yapmakla kalmıyor aynı zamanda renk algısını da donanım seviyesinde entegre ederek üç boyutlu algılama sistemlerinde köklü bir değişim vadediyor.

Şirketin teknoloji etkinliğinde duyurulan çip, 4.320’ye kadar lazer kanalını desteklemesi ve 4K ultra yüksek çözünürlükte algılama sunmasıyla dikkat çekiyor. Bu özellikler, otonom araçların çevresini çok daha ayrıntılı ve gerçekçi biçimde analiz edebilmesinin önünü açıyor.

Siyah-beyaz algıdan tam renkli 3D modele geçiş

Geleneksel LiDAR sistemleri, çevredeki nesnelerin yalnızca konumunu ve geometrik yapısını algılayabiliyor. Bu sistemler, yüksek hassasiyetli olsa da temelde “siyah-beyaz kamera” mantığıyla çalışıyor ve nesnelerin renk bilgisine doğrudan erişemiyor. Bu eksiklik, otonom sürüş sistemlerinin karmaşık yol koşullarını anlamak için ek hesaplama yüküyle tahmin yürütmesine neden oluyor.

Tam Boyutta Gör Hesai’nin geliştirdiği Picasso çipi ise bu sınırlamayı ortadan kaldırıyor. Yeni çip, renk algısı ile mesafe ölçümünü piksel seviyesinde ve donanım tabanında birleştiriyor. Böylece kamera ve LiDAR verilerinin sonradan birleştirilmesine gerek kalmadan sensör doğrudan yerleşik renk bilgisine sahip 3D nokta bulutu üretebiliyor.

Picasso çipinin bir diğer kritik özelliği ise yüzde 40’ın üzerine çıkan foton algılama verimliliği (PDE). Bu seviye, uluslararası standartlarda üst düzey performans olarak değerlendiriliyor. Daha yüksek PDE değeri, aynı lazer gücüyle daha uzak mesafelerin daha net algılanabilmesi anlamına geliyor.

Bu gelişme sayesinde otonom sistemler, trafik ışıkları, şerit çizgileri ve yol çalışması işaretlerini insan gözüne benzer şekilde anında ayırt edebilecek kapasiteye ulaşıyor.

Seri üretim süreci başlıyor

Tam Boyutta Gör Hesai, yeni Picasso çipinin ilk olarak gelecek nesil ETX serisi LiDAR sensörlerinde kullanılacağını açıkladı. Bu platform, 1.080, 2.160 ve 4.320 lazer kanalına kadar farklı konfigürasyon seçenekleri sunarak çeşitli kullanım senaryolarına uyum sağlayacak.

Şirket, bu yeni nesil sensörlerin 2026 yılının ikinci yarısında seri üretime geçmesini ve otomobil üreticilerine sevkiyatın başlamasını planlıyor.

Öte yandan Hesai, büyümesini hızlandırmak için 15 bin dolar altındaki araç segmentine odaklanıyor. Şirket ayrıca, Niu Technologies’in elektrikli iki tekerlekli araçları için tam katı hal LiDAR çözümleri sunmaya başlamış durumda.

Bu hamle, LiDAR teknolojisinin yalnızca otomobillerle sınırlı kalmayıp motosikletler gibi daha geniş mobilite ekosistemine yayılacağının sinyalini veriyor.

Hesai’nin etkinlikte tanıttığı bir diğer dikkat çekici ürün ise “Kosmo” adlı uzamsal zeka donanımı oldu. “Fiziksel yapay zekânın gözü” olarak konumlandırılan bu cihazın yaklaşık 15 bin dolarlık fiyat etiketiyle yüksek kaliteli 3D veri toplayarak yapay zeka modellerinin eğitilmesinde kullanılması hedefleniyor.

Şirket ayrıca, robot güç modülleri alanına da giriş yaptığını duyurdu. Bu alanın, fiziksel yapay zeka çağının temel altyapılarından biri olacağı değerlendiriliyor. Hesai, bu kapsamda güç modüllerinin temel mimarisine odaklanarak kritik teknolojileri kendi bünyesinde geliştirdiğini belirtiyor.

Artan talebe yanıt vermek isteyen Hesai, büyüme ivmesini sürdürmeyi de hedefliyor. Şirket, 2026 yılı itibarıyla yıllık üretim kapasitesini 4 milyon adedin üzerine çıkarmayı planlıyor. Şirket, 2025 yılı itibarıyla tarihinde ilk kez yıllık bazda kârlılığa ulaşmıştı. Hesai’nin toplam sevkiyatları 2025 yılında yüzde 222,9 artarak 1.620.406 adede yükselmişti.

Otonom sürüş için tarihi gelişme: Renkli LiDAR geliştirildi!

