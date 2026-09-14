Otonom taksi Waymo, üzerinde silah bulunan yolcuları polise ihbar etti

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Tam Boyutta Gör ABD’nin San Francisco şehrinde faaliyet gösteren otonom robotaksi şirketi Waymo’nun aracında yolculuk yapan iki genç, seri numarası bulunmayan ve izlenebilirliği olmayan özel yapım bir ateşli silah taşıdıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheli durumu tespit eden aracın acil durum ekiplerine haber vererek polisi çağırdığı bildirildi.

Waymo silah ihlalini tespit etti

Polis, araçtaki iki yolcunun genç bir erkek ve genç bir kız olduğunu açıkladı ancak yaşları veya kimlikleri hakkında daha fazla bilgi vermedi. Polis ekipleri olay yerine geldiğinde yüksek riskli araç durdurma prosedürü uyguladı ve iki genci gözaltına aldı. Ardından araçta arama yapan ekipler, dolu bir AR tipi saldırı tüfeği, uyuşturucu madde ve biber gazı bulunduğunu bildirdi.

San Francisco Polisi aracın işletmecisini ilk açıklamasında belirtmezken Waymo sözcüsü, olayın şirketin araçlarından birinde yaşandığını doğruladı. Şirket, aracın sistemleri tarafından ateşli silahla ilgili kullanım şartlarının ihlal edildiğinin tespit edilmesinin ardından aracı durdurduğunu açıkladı.

Waymo ayrıca acil durum servisleriyle iletişime geçtiğini ve San Francisco polisiyle soruşturma boyunca tam iş birliği yaptığını belirtti.

Waymo daha önce de iki gencin aracın arka bölümünde alkol içtiği ve oyuncak silahlarla ateş ettiği gerekçesiyle polise haber vermişti.

Bununla birlikte raporlarda Waymo aracının yolcuları içeri kilitlediğine dair bir bilgi bulunmuyor. Şirketin resmi belgelerinde kapıların yolcular tarafından kilitlenebildiği yazıyor. Bu tip şüpheli olaylarda ise Waymo, aracı güvenli bir noktaya çekerek durduruyor. Kapılar ise kilitlenmiyor.

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Otonom taksi Waymo, silahlı yolcuları polise ihbar etti

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