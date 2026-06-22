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    Tesla eve dalıp yaşlı kadının ölümüne sebep oldu, sürücü otopilotu suçladı

    ABD'nin Teksas eyaletinde meydana gelen kazada, otopilot modunda olduğu iddia edilen bir Tesla evin içine daldı, 76 yaşındaki bir kadını ezerek ölümüne sebep oldu.       

    Tesla eve dalıp yaşlı kadının ölümüne sebep oldu, sürücü otopilotu suçladı Tam Boyutta Gör
    Başta Tesla olmak üzere pek çok otomobil şirketi şu anda otonom sürüş teknolojilerini araçlarına entegre ediyor. Bu teknolojiler etrafında hâlâ önemli kısıtlamalar bulunsa da hem teknoloji hem de yasal düzenlemeler, tam otonom araçlara epey yaklaştığımız gösteriyor. Ancak bu süreçte yaşanan kazanan, bu teknolojinin gerçekten hazır olup olmadığını sorgulatıyor. Nitekim Tesla bu hafta yine ölümlü bir kazayla gündeme taşındı.

    ABD'nin Teksas eyaletinde meydana gelen kazada, sürücünün otopilot modunda olduğunu söylediği bir Tesla Model 3 kontrolden çıkarak bir eve daldı. Araç,yüksek hızla evin içine girdi ve evde bulunan 76 yaşındaki Martha Avila'ya çarptı. Ağır yaralanan Avila hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    Kazanın ardından açıklamalarda bulunan Avila'nın kızı Jennifer Barbour, annesinin ilerleyen yaşına rağmen son derece sağlıklı bir insan olduğunu ve herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını söyledi.

    Sürücü, Otopilotu Suçluyor

    Yetkililerin aktardığı bilgilere göre kazaya karışan Tesla'nın sürücüsü Michael Butler da kazanın ardından hastaneye kaldırıldı. Butler polise verdiği ilk ifadede aracın çarpışma sırasında otopilot modunda olduğunu söyledi. Emniyet Yetkilisi Terry Allbritton, sürücüde alkol veya uyuşturucu etkisi altında olduğuna dair herhangi bir belirti bulunmadığını ve soruşturma kapsamında iş birliği yaptığını açıkladı. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve kazanın kesin nedeninin henüz belirlenemediğini söylüyor. Bu nedenle kazanın doğrudan sürücü hatasından mı, teknik bir arızadan mı yoksa sürüş destek sisteminin yanlış kullanımından mı kaynaklandığı şu aşamada bilinmiyor.

    Bu olay, Tesla'nın sürüş destek sistemleriyle ilgili süregelen güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirmiş durumda. Son yıllarda ABD'deki düzenleyici kurumlar ve güvenlik uzmanları, sürücülerin bu sistemlerin sınırlarını tam olarak anlamamasının ciddi riskler oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Özellikle Tesla Autopilot'un tam otonom bir sürüş sistemi olmadığı ve sürücünün her an kontrolü devralabilecek şekilde dikkatini yolda tutması gerektiği sık sık hatırlatılıyor.

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    H
    hasandemirrr 4 gün önce

    çok güzel

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