Otoyolda 100 km/s hızla çapraz giden Çinli SUV gündem oldu: İşte görüntüler

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Tam Boyutta Gör Çin sosyal medyasında paylaşılan görüntüler, otomotiv dünyasında sıra dışı bir olayı gündeme taşıdı. Çinli otomotiv devi Dongfeng bünyesindeki Voyah markasına ait bir SUV, otoyolda saatte yaklaşık 100 kilometre hızla çapraz ilerlerken görüntülendi. Yengeç yürüyüşünü (Crab Mode) andıran bu sıra dışı sürüşün nedeni henüz bilinmiyor.

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Araç içinden çekilen videoda, otomobilin 100 km/s hızlarda ilerlerken direksiyonunun 90 derece döndürüldüğü ve aracın yolda açılı (çapraz) bir pozisyonda seyrettiği görülüyor. Kısa süre sonra aracın dışarıdan çekilmiş farklı açıdaki videoları da sosyal medyaya yansıdı.

Yengeç modu düşük hızlar için tasarlandı

Aktarılan bilgilere göre söz konusu model büyük olasılıkla Voyah Taishan serisine ait. Hem tamamen elektrikli hem de menzil uzatıcılı (EREV) hibrit seçenekleri bulunan araçta her iki yöne 16 dereceye kadar dönebilen çift yönlü arka tekerlek yönlendirme sistemi bulunuyor. Bu sistem sayesinde aracın dönüş yarıçapı 5.4 metreye kadar düşürülebiliyor.

Yengeç Modu, tüm tekerlekleri aynı açıya çevirerek aracın burnunu döndürmeden çapraz ilerlemesini mümkün kılıyor. Ancak üreticilerin yalnızca paralel park gibi dar alan manevraları için geliştirdiği bu sistem, yüksek hızlar için tasarlanmadı. Otoyoldaki sıra dışı seyrin arka aks itme açısındaki bir sapmadan kaynaklanmış olabileceği de düşünülüyor.

Ciddi güvenlik riskleri barındırıyor

Aracın otoyolda yüksek hızlarda neden çapraz şekilde ilerlediği henüz netlik kazanmadı. Olası bir teknik arızanın ardından sürücünün, çekici beklemek yerine servise bu halde gitmeyi tercih etmiş olabileceği belirtiliyor. Öte yandan videodaki aracın gösterge panelinde arıza uyarısı yanması dikkat çekiyor. Kesin teşhis konulabilmesi için aracın arıza tespit verilerinin ve fiziki durumunun uzmanlarca incelenmesi lazım.

Trafiğe açık yolda bu şekilde çapraz ilerlemek büyük bir tehlikeye de davetiye çıkarmak demek. Şeritte normalden fazla yer kaplayan araç, fren mesafesini uzatırken direksiyon kontrolünü de neredeyse imkansız hale getiriyor. Ayrıca yüksek hızdaki bu çapraz sürtünme lastiklere, yürüyen aksama ve süspansiyona ciddi zarar veriyor.

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Otoyolda 100 km/s hızla çapraz giden Çinli SUV gündem oldu

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