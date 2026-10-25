Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Otoyolda 100 km/s hızla çapraz giden Çinli SUV gündem oldu: İşte görüntüler

    Otoyolda çapraz giden Çinli Voyah marka SUV sıra dışı görüntüsüyle dikkat çekti. Yengeç yürüyüşünü andıran bu sürüşün teknik bir arızadan mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

    Otoyolda 100 km/s hızla çapraz giden Çinli SUV gündem oldu Tam Boyutta Gör
    Çin sosyal medyasında paylaşılan görüntüler, otomotiv dünyasında sıra dışı bir olayı gündeme taşıdı. Çinli otomotiv devi Dongfeng bünyesindeki Voyah markasına ait bir SUV, otoyolda saatte yaklaşık 100 kilometre hızla çapraz ilerlerken görüntülendi. Yengeç yürüyüşünü (Crab Mode) andıran bu sıra dışı sürüşün nedeni henüz bilinmiyor.

    Araç içinden çekilen videoda, otomobilin 100 km/s hızlarda ilerlerken direksiyonunun 90 derece döndürüldüğü ve aracın yolda açılı (çapraz) bir pozisyonda seyrettiği görülüyor. Kısa süre sonra aracın dışarıdan çekilmiş farklı açıdaki videoları da sosyal medyaya yansıdı.

    Yengeç modu düşük hızlar için tasarlandı

    Aktarılan bilgilere göre söz konusu model büyük olasılıkla Voyah Taishan serisine ait. Hem tamamen elektrikli hem de menzil uzatıcılı (EREV) hibrit seçenekleri bulunan araçta her iki yöne 16 dereceye kadar dönebilen çift yönlü arka tekerlek yönlendirme sistemi bulunuyor. Bu sistem sayesinde aracın dönüş yarıçapı 5.4 metreye kadar düşürülebiliyor.

    Yengeç Modu, tüm tekerlekleri aynı açıya çevirerek aracın burnunu döndürmeden çapraz ilerlemesini mümkün kılıyor. Ancak üreticilerin yalnızca paralel park gibi dar alan manevraları için geliştirdiği bu sistem, yüksek hızlar için tasarlanmadı. Otoyoldaki sıra dışı seyrin arka aks itme açısındaki bir sapmadan kaynaklanmış olabileceği de düşünülüyor.

    Ciddi güvenlik riskleri barındırıyor

    Aracın otoyolda yüksek hızlarda neden çapraz şekilde ilerlediği henüz netlik kazanmadı. Olası bir teknik arızanın ardından sürücünün, çekici beklemek yerine servise bu halde gitmeyi tercih etmiş olabileceği belirtiliyor. Öte yandan videodaki aracın gösterge panelinde arıza uyarısı yanması dikkat çekiyor. Kesin teşhis konulabilmesi için aracın arıza tespit verilerinin ve fiziki durumunun uzmanlarca incelenmesi lazım.

    Trafiğe açık yolda bu şekilde çapraz ilerlemek büyük bir tehlikeye de davetiye çıkarmak demek. Şeritte normalden fazla yer kaplayan araç, fren mesafesini uzatırken direksiyon kontrolünü de neredeyse imkansız hale getiriyor. Ayrıca yüksek hızdaki bu çapraz sürtünme lastiklere, yürüyen aksama ve süspansiyona ciddi zarar veriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

    Profil resmi
    emrahmt 1 gün önce

    tuhaf

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    deneme bonus forum cs 1.6 bot ekleme kodu zynga poker facebook ile giremiyorum ayak bileği kıkırdak ameliyatı olmuş hasta yorumları chery tiggo 7 pro max kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    HP PROBOOK 4
    HP PROBOOK 4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum