ÖTV'de sil baştan | Otomobillere ÖTV zammı geliyor! Temmuz 2025 ÖTV düzenlemesi

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Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile yeni ÖTV oranları belli oldu. Benzinli, hibrit ve elektrikli otomobillerde ÖTV matrah ve oranları yeniden belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile yeni ÖTV oranları belli oldu. Benzinli, hibrit ve elektrikli otomobillerde ÖTV matrah ve oranları yeniden belirlendi.

Daha önce motor silindir hacmi 1.6 litre ve altındaki araçlarda en düşük ÖTV oranları alınırken artık bu limit düşürüldü ve motor silindir hacmi 1.4 litreye kadar olan araçlarda en düşük oranları göreceğiz. 1.5 litre ve 1.6 litre motorlu araçlar daha yüksek oranda vergilendirilecek. Daha önce kafa karıştıran ÖTV oranları artık çok daha karmaşık hale geldi.

Elekrikli otomobillerde motor gücü 160 kW ve altında olan otomobiller için daha önce 1.450.000 TL olan ÖTV matrahı 1.650.000 TL'ye yükseltildi. ÖTV oranı ise vergisiz fiyatı 1.650.000 TL altındakiler için yüzde 25 ve 1.650.000 TL üstündekiler için yüzde 55 olacak. Daha önce bu oranlar yüzde 10 ve yüzde 40 şeklindeydi.

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