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    Ticaret Bakanlığı: "ÖTV farkı" isteyen otomotiv şirketlerine ceza kesilecek

    Ticaret Bakanlığı, ÖTV zammı öncesi araç bedelini tamamen ödeyen müşterilerden ek ödeme alınmasının hukuka aykırı olduğunu bildirdi. Kurala uymayan firmalara 684 bin TL’ye kadar ceza kesilebilecek.

    'ÖTV farkı' isteyen otomotiv şirketlerine ceza kesilecek Tam Boyutta Gör
    24 Temmuz 2025 tarihinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan değişikliğin ardından, Ticaret Bakanlığı otomotiv sektörüne önemli bir uyarı yazısı gönderdi. Bakanlık, ÖTV değişikliği öncesinde araç bedelinin tamamını ya da vergileri (ÖTV ve KDV) ödemiş olan müşterilerden “ÖTV farkı” adı altında ek ödeme talep edilmesinin hukuka aykırı olduğunu net şekilde belirtti.

    Ticaret Bakanlığı uyardı

    'ÖTV farkı' isteyen otomotiv şirketlerine ceza kesilecek Tam Boyutta Gör
    Bakanlığın yazısında, Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesine vurgu yapıldı. Bu maddeye göre, yetkili satıcılar, araçların satış fiyatını vergilerin alıcı tarafından ödendiği andan itibaren artırmamakla yükümlü. Ayrıca alıcıya fiyatın sabit olduğu bilgisinin verilmesi zorunlu. Yönetmeliğe aykırı olarak düzenlenen sözleşmeler ise geçersiz sayılıyor.

    Bu bağlamda Bakanlık, ÖTV değişikliğinden önce bedelinin tamamı veya ÖTV ve KDV'si yetkili satıcı tarafından tahsil edilen taşıtların satış bedelinin arttırılması ve her ne ad altında olursa olsun alıcılardan ek ödeme tahsil edilmesi kanuna aykırı olduğunun altını çizildi.

    Denetimlerde bu kurala uyulmadığı tespit edilmesi durumunda ise her bir ihlal için firmalara 684.214 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabileceği ifade edildi.

    Bu açıklama, ÖTV zammının açıklandığı 24 Temmuz günü araç bedelini tamamen ödeyen müşteriler tarafından gelen şikayetlere doğrudan yanıt niteliğinde. ÖTV zammı nedeniyle bazı otomotiv firmalarının ekstra ücret talep ettiği gündeme taşınmıştı.

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