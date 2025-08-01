Ticaret Bakanlığı: "ÖTV farkı" isteyen otomotiv şirketlerine ceza kesilecek

Ticaret Bakanlığı uyardı
Bu bağlamda Bakanlık, ÖTV değişikliğinden önce bedelinin tamamı veya ÖTV ve KDV'si yetkili satıcı tarafından tahsil edilen taşıtların satış bedelinin arttırılması ve her ne ad altında olursa olsun alıcılardan ek ödeme tahsil edilmesi kanuna aykırı olduğunun altını çizildi.
Denetimlerde bu kurala uyulmadığı tespit edilmesi durumunda ise her bir ihlal için firmalara 684.214 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabileceği ifade edildi.
Bu açıklama, ÖTV zammının açıklandığı 24 Temmuz günü araç bedelini tamamen ödeyen müşteriler tarafından gelen şikayetlere doğrudan yanıt niteliğinde. ÖTV zammı nedeniyle bazı otomotiv firmalarının ekstra ücret talep ettiği gündeme taşınmıştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: