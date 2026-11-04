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    ÖTV’siz araç alımında limit yaklaşık 800 bin TL artıyor

    Engelli bireylerin ÖTV istisnasıyla araç alımında uygulanan üst limitin, 2027’de yaklaşık 800 bin TL artması bekleniyor. Yeniden değerleme hesabına göre sınır 3.673.700 TL seviyesine yükselecek.

    ÖTV’siz araç alımında limit yaklaşık 800 bin TL artıyor Tam Boyutta Gör
    TÜİK’in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla 2027’de ÖTV istisnalı araç alımlarında uygulanacak üst sınır için hesaplama da netleşti. Önümüzdeki yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak gerçekleşti. Bu oran, engelli bireylerin istisna kapsamında satın alabileceği araçların fiyat sınırını da yükseltecek.

    2026’da 2.873.900 TL olarak uygulanan limit, yüzde 27,83 artışla 3 milyon 673 bin 700 TL’ye ulaşacak.

    ÖTV istisnalı araç alım limiti Tutar
    2026’da uygulanan üst sınır 2.873.900 TL
    Hesaplamada kullanılan artış oranı %27,83
    2027 için hesaplanan üst sınır 3.673.700 TL
    Hesaplanan limit artışı 799.800 TL

    Limit, aracın vergiler dahil fiyatını ifade ediyor

    Buradaki üst sınır, alıcının ÖTV istisnası sonrasında ödeyeceği tutar değil, aracın ÖTV ve diğer vergiler dahil bedeli üzerinden değerlendiriliyor. Yani tüketiciler bu yeni limitin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi halinde fiyatı tüm vergiler dahil 3.673.700 TL'ye kadar olan otomobilleri ÖTV istisnasıyla satın alabilecek.

    Ancak fiyatın limitin altında kalması tek başına yeterli değil. Mevcut uygulamada aracın en az yüzde 40 yerli katkı oranını karşılaması ve alıcının istisnadan yararlanma koşullarını sağlaması gerekiyor. Yeniden ÖTV istisnalı araç alımında ise genel kural 10 yılda bir yararlanılması yönünde.

    Limit artışı, özellikle yılın ilk aylarında daha fazla donanım seçeneğini erişilebilir hale getirebilir. Örneğin; Boreal'in bu yıl kapsama girmeyen Iconic donanımlı benzinli ve hibrit versiyonları şu anda yeni limitin altında kalıyor. Togg'un 4More versiyonları da yeni limitin içerisinde kalıyor.

    Ancak hangi versiyonların kapsama gireceği, 2027 başındaki fiyatlara ve ilgili versiyonların yerli katkı oranlarına bağlı olacak.

    Yıllara göre ÖTV'siz araç alımındaki limitlerin değişimi şöyle:

    Yıl Yeniden Değerleme Oranı Üst Limit
    2021 %9,11 330.800 TL
    2022 %36,2 450.500 TL
    2023 %122,93 1.004.200 TL
    2024 %58,46 1.591.200 TL
    2025 %43,93 2.290.200 TL
    2026 %25,49 2.873.900 TL
    2027 (Beklenen) %27,83 3.673.700 TL
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