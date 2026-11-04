ÖTV’siz araç alımında limit yaklaşık 800 bin TL artıyor

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Oynat Engelli vatandaşların ÖTV istisnalı araç alımında uygulanan üst limitin 2027'de yaklaşık 800 bin lira artması bekleniyor. Yeniden değerleme oranının yüzde 27 virgül 83 olarak gerçekleşmesiyle mevcut sınır 3 milyon 673 bin 700 liraya yükselecek. Vergiler dahil araç fiyatını kapsayan bu yeni düzenlemede, aracın en az yüzde 40 yerli katkı oranına sahip olması şartı aranmaya devam edecek. Yeni limit sayesinde Togg dahil birçok modelin üst donanım seçenekleri yeniden istisna kapsamına girebilecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör TÜİK’in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla 2027’de ÖTV istisnalı araç alımlarında uygulanacak üst sınır için hesaplama da netleşti. Önümüzdeki yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak gerçekleşti. Bu oran, engelli bireylerin istisna kapsamında satın alabileceği araçların fiyat sınırını da yükseltecek.

2026’da 2.873.900 TL olarak uygulanan limit, yüzde 27,83 artışla 3 milyon 673 bin 700 TL’ye ulaşacak.

ÖTV istisnalı araç alım limiti Tutar 2026’da uygulanan üst sınır 2.873.900 TL Hesaplamada kullanılan artış oranı %27,83 2027 için hesaplanan üst sınır 3.673.700 TL Hesaplanan limit artışı 799.800 TL

Limit, aracın vergiler dahil fiyatını ifade ediyor

Buradaki üst sınır, alıcının ÖTV istisnası sonrasında ödeyeceği tutar değil, aracın ÖTV ve diğer vergiler dahil bedeli üzerinden değerlendiriliyor. Yani tüketiciler bu yeni limitin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi halinde fiyatı tüm vergiler dahil 3.673.700 TL'ye kadar olan otomobilleri ÖTV istisnasıyla satın alabilecek.

Engelliler için ÖTV muafiyetli araç fiyat listesi 2 hf. önce eklendi

Ancak fiyatın limitin altında kalması tek başına yeterli değil. Mevcut uygulamada aracın en az yüzde 40 yerli katkı oranını karşılaması ve alıcının istisnadan yararlanma koşullarını sağlaması gerekiyor. Yeniden ÖTV istisnalı araç alımında ise genel kural 10 yılda bir yararlanılması yönünde.

Limit artışı, özellikle yılın ilk aylarında daha fazla donanım seçeneğini erişilebilir hale getirebilir. Örneğin; Boreal'in bu yıl kapsama girmeyen Iconic donanımlı benzinli ve hibrit versiyonları şu anda yeni limitin altında kalıyor. Togg'un 4More versiyonları da yeni limitin içerisinde kalıyor.

Ancak hangi versiyonların kapsama gireceği, 2027 başındaki fiyatlara ve ilgili versiyonların yerli katkı oranlarına bağlı olacak.

Yıllara göre ÖTV'siz araç alımındaki limitlerin değişimi şöyle:

Yıl Yeniden Değerleme Oranı Üst Limit 2021 %9,11 330.800 TL 2022 %36,2 450.500 TL 2023 %122,93 1.004.200 TL 2024 %58,46 1.591.200 TL 2025 %43,93 2.290.200 TL 2026 %25,49 2.873.900 TL 2027 (Beklenen) %27,83 3.673.700 TL

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ÖTV’siz araç alımında limit yaklaşık 800 bin TL artıyor

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