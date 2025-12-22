Giriş
    ÖTV’siz “sıfır otomobil” iddiası: Kimler yararlanabilecek, hangi araçlar kapsamda?

    25 yaş üzeri araçların hurdaya ayrılması ve 3 çocuklu ailelere ÖTV’siz yerli otomobil imkanı sunan “İlk Arabam” programı geliyor. Düzenleme 2025 bitmeden Meclis'e gelebilir.

    ÖTV'siz 'sıfır araç' dönemi başlıyor: Hangi araçlar alınabilecek? Tam Boyutta Gör
    ÖTV’siz sıfır otomobil alımını mümkün kılacak yeni bir düzenleme için geri sayım başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürüldüğü iddia edilen “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı”, hem trafikteki yaşlı araçların azaltılmasını hem de dar gelirli ailelerin ilk kez otomobil sahibi olmasını hedefliyor. Düzenlemenin, 2025 yılı sona ermeden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor.

    Sürücüler uzunca bir süredir hurda teşviki ile ÖTV'siz araç alım imkanının sağlanmasını istiyordu. Bu düzenlemenin tam olarak olmasa da bu talebi karşılaması bekleniyor. Bakanlığın üzerinde çalıştığı program, özellikle 25 yaş ve üzeri araçların trafikten çekilmesini merkezine alıyor. Buna göre, kullanım süresi 25 yılı aşan araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara belirlenen şartları karşılamaları halinde ÖTV muafiyetiyle sıfır otomobil satın alma imkanı tanınacak.

    3 çocuk şartı var

    Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer ayağını ise 3 ve üzeri çocuğu bulunan aileler oluşturuyor. Program kapsamında bu aileler için özel bir destek mekanizması devreye alınacak. Uzun vadeli ödeme planları, düşük taksitli finansman seçenekleri ve esnek kredi modelleri dar gelirli ailelerin bütçesini zorlamadan araç sahibi olabilmesi için tasarlanıyor.

    Araçlarda yüzde 40 yerlilik şartı

    ÖTV muafiyetinden yararlanılabilecek araçlar konusunda da net çerçeve çizilmiş durumda. Uygulamanın, Türkiye’de üretilen ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip otomobilleri kapsaması planlanıyor. Henüz taslak aşamasında olan düzenlemenin detaylarının Meclis süreciyle birlikte netleşmesi öngörülüyor.

    Türkiye’de üretilen otomobiller

    ÖTV'siz 'sıfır araç' dönemi başlıyor: Hangi araçlar alınabilecek? Tam Boyutta Gör

    • Togg T10X
    • Togg T10F
    • Fiat Egea
    • Hyundai i10
    • Hyundai i20
    • Hyundai Bayon
    • Renault Clio Hatchback
    • Renault Duster
    • Renault Megane Sedan
    • Toyota C-HR
    • Toyota Corolla
    • Ford Transit Custom Van
    • Ford Tourneo Custom Minibüs
    • Ford Transit
    • Volkswagen Transporter & Caravelle
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    the flying dutchman +59 ThepianisT +53 camelon +51 Pc.programcı +40 bilgi@sayar +29 AY Force +25 A.J. Pacino +22 Stones +19 kargalumba +18 VerumTR +17
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    16 Kişi Okuyor (2 Üye, 14 Misafir) 4 Masaüstü 12 Mobil
    madmahmutd, Develerium okuyor
    GENEL İSTATİSTİKLER
    18996 kez okundu.
    47 kişi, toplam 48 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Türkiye Haberleri, sanayi ve teknoloji bakanlığı ve
    4 etiket daha ÖTV hurda teşviki Teknoloji Haberleri Yaşam
