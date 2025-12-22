ÖTV’siz “sıfır otomobil” iddiası: Kimler yararlanabilecek, hangi araçlar kapsamda?

Sürücüler uzunca bir süredir hurda teşviki ile ÖTV'siz araç alım imkanının sağlanmasını istiyordu. Bu düzenlemenin tam olarak olmasa da bu talebi karşılaması bekleniyor. Bakanlığın üzerinde çalıştığı program, özellikle 25 yaş ve üzeri araçların trafikten çekilmesini merkezine alıyor. Buna göre, kullanım süresi 25 yılı aşan araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara belirlenen şartları karşılamaları halinde ÖTV muafiyetiyle sıfır otomobil satın alma imkanı tanınacak.
3 çocuk şartı var
Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer ayağını ise 3 ve üzeri çocuğu bulunan aileler oluşturuyor. Program kapsamında bu aileler için özel bir destek mekanizması devreye alınacak. Uzun vadeli ödeme planları, düşük taksitli finansman seçenekleri ve esnek kredi modelleri dar gelirli ailelerin bütçesini zorlamadan araç sahibi olabilmesi için tasarlanıyor.
Araçlarda yüzde 40 yerlilik şartı
ÖTV muafiyetinden yararlanılabilecek araçlar konusunda da net çerçeve çizilmiş durumda. Uygulamanın, Türkiye’de üretilen ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip otomobilleri kapsaması planlanıyor. Henüz taslak aşamasında olan düzenlemenin detaylarının Meclis süreciyle birlikte netleşmesi öngörülüyor.
Türkiye’de üretilen otomobiller
- Togg T10X
- Togg T10F
- Fiat Egea
- Hyundai i10
- Hyundai i20
- Hyundai Bayon
- Renault Clio Hatchback
- Renault Duster
- Renault Megane Sedan
- Toyota C-HR
- Toyota Corolla
- Ford Transit Custom Van
- Ford Tourneo Custom Minibüs
- Ford Transit
- Volkswagen Transporter & Caravelle
16 Kişi Okuyor (2 Üye, 14 Misafir) 4 Masaüstü 12 Mobil
18996 kez okundu.
47 kişi, toplam 48 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Haberleri, sanayi ve teknoloji bakanlığı ve