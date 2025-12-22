ÖTV’siz “sıfır otomobil” iddiası: Kimler yararlanabilecek, hangi araçlar kapsamda?

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ÖTV’siz sıfır otomobil alımını mümkün kılacak yeni bir düzenleme için geri sayım başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürüldüğü iddia edilen “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı”, hem trafikteki yaşlı araçların azaltılmasını hem de dar gelirli ailelerin ilk kez otomobil sahibi olmasını hedefliyor. Düzenlemenin, 2025 yılı sona ermeden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor.

Sürücüler uzunca bir süredir hurda teşviki ile ÖTV'siz araç alım imkanının sağlanmasını istiyordu. Bu düzenlemenin tam olarak olmasa da bu talebi karşılaması bekleniyor. Bakanlığın üzerinde çalıştığı program, özellikle 25 yaş ve üzeri araçların trafikten çekilmesini merkezine alıyor. Buna göre, kullanım süresi 25 yılı aşan araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara belirlenen şartları karşılamaları halinde ÖTV muafiyetiyle sıfır otomobil satın alma imkanı tanınacak.

3 çocuk şartı var

Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer ayağını ise 3 ve üzeri çocuğu bulunan aileler oluşturuyor. Program kapsamında bu aileler için özel bir destek mekanizması devreye alınacak. Uzun vadeli ödeme planları, düşük taksitli finansman seçenekleri ve esnek kredi modelleri dar gelirli ailelerin bütçesini zorlamadan araç sahibi olabilmesi için tasarlanıyor.

Araçlarda yüzde 40 yerlilik şartı

ÖTV muafiyetinden yararlanılabilecek araçlar konusunda da net çerçeve çizilmiş durumda. Uygulamanın, Türkiye’de üretilen ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip otomobilleri kapsaması planlanıyor. Henüz taslak aşamasında olan düzenlemenin detaylarının Meclis süreciyle birlikte netleşmesi öngörülüyor.

Türkiye’de üretilen otomobiller

Tam Boyutta Gör

Togg T10X

Togg T10F

Fiat Egea

Hyundai i10

Hyundai i20

Hyundai Bayon

Renault Clio Hatchback

Renault Duster

Renault Megane Sedan

Toyota C-HR

Toyota Corolla

Ford Transit Custom Van

Ford Tourneo Custom Minibüs

Ford Transit

Volkswagen Transporter & Caravelle

