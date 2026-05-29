Oura Ring 5 akıllı yüzük koruyucu sağlığa odaklanıyor

Tam Boyutta Gör Akıllı yüzük trendinin öncüsü sayılan Oura, rakiplerinin aksine istikrarlı bir şekilde yeni ürünler piyasaya sürmeye devam ediyor. Oura Ring 5 modeli biraz daha koruyucu sağlık özelliklerine odaklanıyor.

Oura Ring 5 özellikleri ve fiyatı

Oura Ring 5 iç donanımında yapılan tasarım yenilemelerinin sonucunda önceki modele göre yüzde 40 daha küçük bir yapıya sahip olmuş. 2.28mm kalınlığında olan yüzük 6.09mm genişliğinde ve sadece 2 gram ağırlığında.

Yenilenen sensör artık uyku esnasında kan basıncı trend takibi yapabiliyor. Böylece kullanıcılar gece boyunca oluşan kardiyo vasküler desenleri inceleyebiliyor. Yine gece boyunca nefes alma analizi ile kullanıcılar nefes alma düzenini bozan engelleri takip edebiliyor. Son olarak GLP-1 takip araçlarına destek sayesinde kullanıcılar ilaç dozlarını girerek yan etkilerini ve ilgili sağlık verilerini görebiliyor.

Uygulamada kullanıcılar ilaç alımı, alerjenler, teşhisler ve laboratuvar sonuçlarını farklı kaynaklardan çekebiliyor. Yapay zekâ tabanlı sağlık rehberi kullanıcılara tavsiyeler verirken belirli ülkelerde de tıp uzmanlarıyla doğrudan irtibat kurma imkânı da sunulacak.

Tek şarj ile 9 güne kadar kullanılabilen akıllı yüzük Bluetooth tabanlı cihaz takibi sayesinde kayıp yüzükleri veya şarj aksesuarlarını bulmanızı sağlıyor. Oura Ring 5 kısa süre sonra 399$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Premium versiyon 499$ iken zorunlu abonelik ise aylık 5.99$ olarak belirlendi.

