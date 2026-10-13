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    Kırılmış PlayStation 5 için yeni oyun mağazası

    Orbit Store jailbreak oyun mağazasının ardından Overdrive mağazası da kullanıma sunuldu. Mağazada kırılmış PS5 ve PS5 Pro için korsan oyunlar yer alıyor.        

    Overdrive Tam Boyutta Gör
    Sony’nin PlayStation oyunlarını sadece dijital olarak dağıtacağını ve dijital oyunların da tam sahiplik anlamına gelmediğini açıklamasının ardından jailbreak topluluğunda müthiş bir hareketlilik başladı. Önce PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro kırıldı ardından korsan oyun mağazaları ardı ardına piyasaya çıktı.

    Overdrive jailbreak mağazası

    Geçtiğimiz haftalarda PS5 ve PS5 Pro konsolları için 7.00 sürümden 13.60 sürüme kadar kırmanızı sağlayacak jailbreak uygulaması ile birlikte Orbit Store adındaki ilk açık kaynak oyun mağazası erişime açılmıştı.

    Şimdi ise Overdrive adında yeni bir mağazanın tanıtımı yapıldı. PlayStation Store gibi tamamen dijital üzere hazırlanmış ve Battlefield 6 ile Forza Horizon 5 gibi sayısız oyun barındırıyor. Ayrıca DLC paketleri de mevcut. Listelemede oyunun fiyatı yerine indirme büyüklüğü ve değerlendirme puanı yer alıyor.

    Orbit Store kesinlikle oyunları barındırmadığını ve Archive.org sitesinden linkleri çektiğini belirtmişti. Overdrive mağazasının da benzer bir yol izlediği tahmin ediliyor. İlk izlenimler mağazanın biraz amatör kaldığı ve acele hazırlandığı yönünde.

    Elbette bu tür jailbreak işlemleri ve mağaza uygulamalarının cihazı garanti dışında bırakabileceğini hatırlatmak gerek. Sony geçen ay 14.00 güncellemesi ve bu ay da 14.10 güncellemesi ile açıkları kapattığını duyurmuştu. Yani 13.60 ve öncesi sürümlerde jailbreak işlemleri gerçekleşebiliyor.

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