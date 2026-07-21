OxygenOS sona eriyor: ColorOS 17 alacak OnePlus modelleri

OnePlus'a göre bu değişiklik, yazılım geliştirme sürecini tek çatı altında toplarken güncellemelerin daha hızlı hazırlanmasına, yazılım kalitesinin artırılmasına ve Ar-Ge kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacak. Ayrıca şirket bu sayede güncelleme takviminin de daha düzenli ilerlemesini hedefliyor.
OnePlus, ColorOS 17'nin dağıtım sürecine ilişkin kesin bir takvim paylaşmış değil. Ancak şirketin açıklamasına göre güncelleme almaya uygun tüm aktif cihazlar, ColorOS 17'nin kararlı sürümü yayımlandıktan sonra yeni işletim sistemine geçiş yapabilecek. Küresel pazardaki varlığını sonlandıran şirket, yeni stratejiyle birlikte yazılım geliştirme süreçleri de OPPO ekosistemi altında birleştirilecek.
ColorOS 17 alacak OnePlus telefonlar
Amiral gemisi modeller
- OnePlus Open
- OnePlus 15
- OnePlus 15R
- OnePlus 13
- OnePlus 13R
- OnePlus 13s
- OnePlus 13T
- OnePlus 12
- OnePlus 12R
- OnePlus 11
Orta segment modeller
- OnePlus N6
- OnePlus Nord 6
- OnePlus Nord CE 6
- OnePlus Nord CE 6 Lite
- OnePlus Nord 5
- OnePlus Nord CE 5
- OnePlus Nord 4
ColorOS 17 alacak OnePlus tabletler
- OnePlus Pad 4
- OnePlus Pad 3
- OnePlus Pad 2
- OnePlus Pad Lite
- OnePlus Pad Go 2