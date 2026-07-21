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Tam Boyutta Gör OnePlus, küresel yeniden yapılanma kapsamında OxygenOS yazılım platformunu kullanımdan kaldırmaya hazırlanırken, ColorOS 17 güncellemesini alacak cihazlar da netleşti. Şirket, desteklenen OnePlus telefon ve tablet kullanıcılarının dilerlerse yeni ColorOS sürümüne geçiş yapabileceğini açıkladı.

OnePlus'a göre bu değişiklik, yazılım geliştirme sürecini tek çatı altında toplarken güncellemelerin daha hızlı hazırlanmasına, yazılım kalitesinin artırılmasına ve Ar-Ge kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacak. Ayrıca şirket bu sayede güncelleme takviminin de daha düzenli ilerlemesini hedefliyor.

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OnePlus, ColorOS 17'nin dağıtım sürecine ilişkin kesin bir takvim paylaşmış değil. Ancak şirketin açıklamasına göre güncelleme almaya uygun tüm aktif cihazlar, ColorOS 17'nin kararlı sürümü yayımlandıktan sonra yeni işletim sistemine geçiş yapabilecek. Küresel pazardaki varlığını sonlandıran şirket, yeni stratejiyle birlikte yazılım geliştirme süreçleri de OPPO ekosistemi altında birleştirilecek.

ColorOS 17 alacak OnePlus telefonlar

Amiral gemisi modeller

OnePlus Open

OnePlus 15

OnePlus 15R

OnePlus 13

OnePlus 13R

OnePlus 13s

OnePlus 13T

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus 11

Orta segment modeller

OnePlus N6

OnePlus Nord 6

OnePlus Nord CE 6

OnePlus Nord CE 6 Lite

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord CE 5

OnePlus Nord 4

ColorOS 17 alacak OnePlus tabletler

OnePlus Pad 4

OnePlus Pad 3

OnePlus Pad 2

OnePlus Pad Lite

OnePlus Pad Go 2

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OxygenOS sona eriyor: ColorOS 17 alacak OnePlus modelleri

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