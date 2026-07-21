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    OxygenOS sona eriyor: ColorOS 17 alacak OnePlus modelleri

    OnePlus, OxygenOS'u küresel çapta kullanımdan kaldırırken ColorOS 17 güncellemesini alacak telefon ve tablet modelleri de netleşti. İşte desteklenecek cihazların tam listesi.

    OxygenOS sona eriyor: ColorOS 17 alacak OnePlus modelleri Tam Boyutta Gör
    OnePlus, küresel yeniden yapılanma kapsamında OxygenOS yazılım platformunu kullanımdan kaldırmaya hazırlanırken, ColorOS 17 güncellemesini alacak cihazlar da netleşti. Şirket, desteklenen OnePlus telefon ve tablet kullanıcılarının dilerlerse yeni ColorOS sürümüne geçiş yapabileceğini açıkladı.

    OnePlus'a göre bu değişiklik, yazılım geliştirme sürecini tek çatı altında toplarken güncellemelerin daha hızlı hazırlanmasına, yazılım kalitesinin artırılmasına ve Ar-Ge kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacak. Ayrıca şirket bu sayede güncelleme takviminin de daha düzenli ilerlemesini hedefliyor.

    OnePlus, ColorOS 17'nin dağıtım sürecine ilişkin kesin bir takvim paylaşmış değil. Ancak şirketin açıklamasına göre güncelleme almaya uygun tüm aktif cihazlar, ColorOS 17'nin kararlı sürümü yayımlandıktan sonra yeni işletim sistemine geçiş yapabilecek. Küresel pazardaki varlığını sonlandıran şirket, yeni stratejiyle birlikte yazılım geliştirme süreçleri de OPPO ekosistemi altında birleştirilecek.

    ColorOS 17 alacak OnePlus telefonlar

    Amiral gemisi modeller

    • OnePlus Open
    • OnePlus 15
    • OnePlus 15R
    • OnePlus 13
    • OnePlus 13R
    • OnePlus 13s
    • OnePlus 13T
    • OnePlus 12
    • OnePlus 12R
    • OnePlus 11

    Orta segment modeller

    • OnePlus N6
    • OnePlus Nord 6
    • OnePlus Nord CE 6
    • OnePlus Nord CE 6 Lite
    • OnePlus Nord 5
    • OnePlus Nord CE 5
    • OnePlus Nord 4

    ColorOS 17 alacak OnePlus tabletler

    • OnePlus Pad 4
    • OnePlus Pad 3
    • OnePlus Pad 2
    • OnePlus Pad Lite
    • OnePlus Pad Go 2
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