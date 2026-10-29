OBS ile oyun yayını yapmak için laptop önerileri

PC oyunculuğu artık yalnızca boş zaman uğraşısı değil. Canlı yayınlar sayesinde bu hobinizi oldukça kârlı bir işe dönüştürmeniz mümkün. En sevdiğiniz oyunları oynarken dünyanın dört bir yanındaki hayranlarınıza canlı yayın yaparak oyun oynarken para da kazanabilirsiniz. Ancak Twitch gibi canlı yayın sitelerinde yer edinmek istiyorsanız, 4K UHD kalitede yayın yapabilecek bir bilgisayara ihtiyacınız var. İyi bir yayın laptopu, güçlü ekran kartı, hızlı bir işlemci gibi yüksek performanslı bileşenler gerektirir. Peki, oyun canlı yayını için hangi laptop alınır? İşte yayın için laptop önerileri:

Oyuncu Laptopu alırken dikkat edilmesi gerekenler: İşte adımlar 1 ay önce eklendi

1️⃣ Casper Excalibur G920 Gaming Laptop (G920.1490-DQ90X-E) Tam Boyutta Gör Oyun oynarken izleyicilerinizle akıcı bir şekilde sohbet etmek, canlı yayını yönetmek ve videonuzu oyun yayın platformlarına hızlı bir şekilde yüklemek için güçlü bir laptopa ihtiyacınız var. Yayın için laptop arayışında olanlar için Casper Excalibur G920, güçlü donanımıyla bu yoğun kullanım için dikkat çeken bir seçenek. Casper Excalibur G920, Intel Core i9-14900HX işlemci, 32GB DDR5 RAM ve NVIDIA'nın en güçlü ekran kartı olan GeForce RTX 5090 ile geliyor. Bu donanımlar, oyunla birlikte yayın yazılımı OBS ve sohbet uygulamalarını çalıştırmak için güçlü bir temel oluşturuyor. Oyunlarınızı, yayın kayıtlarınızı ve kurgu dosyalarınızı saklamanız için 1TB PCIe 4.0 M.2 SSD mevcut. 16 inç, IPS ekran, 2560x1600 çözünürlük, 300Hz yenileme hızı, 3ms tepki süresi ve 500nit parlaklık değeri sunuyor. %100 DCI-P3 renk kapsamı da yayın sonrası video düzenlemeyi düşünenler için ilgi çekici. Ethernet bağlantısı kablolu internet kullanımına, HDMI ve USB-C bağlantıları ise harici ekranlarla yayın alanını genişletmeye olanak tanıyor. Üç adet USB-A girişi, mikrofon ve kamera gibi ekipmanları bağlarken kullanışlı. Bir ekranda oyununu açıp diğerinde yayın kontrolünü ve izleyici mesajlarını takip etmek, özellikle hareketli yayınlarda işi kolaylaştırır. Oyun, canlı yayın ve video üretimini tek cihazda birleştirmek isteyenler için Casper Excalibur G920 değerlendirmeye değer. Yayın kalitesini belirlerken internetinizin yükleme hızını ve yayın ayarlarınızı da bilgisayar kadar dikkate almalısınız. İşlemci: 14. Nesil Intel® Core i9 14900HX

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX5090

Bellek: 32GB DDR5 4800MHZ RAM (64GB'a kadar artırılabilir)

Depolama: 1TB M.2 SSD PCle 4.0

Ekran: 16.0" QHD IPS 300Hz 3ms 100% DCI-P3 500 nit

Batarya: 63.05Whr, 4170 mAh

Ses: 2W * 2 Stereo speaker, Dolby Audio

Portlar: 3x USB3.2 Type-A (Gen1), 1x USB 3.2 Type-C, HDMI, Ethernet (RJ45), Mikrofon

Bağlantı: 802.11be, Bluetooth 5.4

Boyut ve ağırlık: 358 x 266 X 27.9 mm, 2.5 kg

2️⃣ Casper Excalibur G915 Gaming Laptop (G915.240H-DQ70X-C) Tam Boyutta Gör İyi bir oyun yayını için internet bağlantısı kadar bilgisayarınızın oyun, yayın yazılımı ve sohbet uygulamalarını birlikte çalıştabilecek güçte olması gerekiyor. Oyun yayını için laptop arıyorsanız Casper Excalibur G915, donanımı ve yayın ekipmanlarına yer açan bağlantılarıyla değerlendirebileceğiniz modellerden biri. Intel Core 7 240H işlemci, 32GB DDR5 RAM ve NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartı, bu modelin güçlü altyapısını oluşturuyor. 1TB SSD de oyunlarınızı ve videolarınızı saklamanız için yeterli alan sunuyor. Laptopun 16 inç IPS ekranı, 165Hz yenileme hızı, 16:10 görüntü oranı ve 350 nit parlaklık sunuyor. Yüksek yenileme hızı oyun deneyimini desteklerken, Thunderbolt 4, HDMI ve Mini DisplayPort bağlantıları harici ekranlarla çalışma alanını genişletmenize yardımcı oluyor. Üç adet USB-A bağlantısına yayın ekipmanlarınızı bağlayabilir, Ethernet girişini kablolu daha hızlı internet için kullanabilirsiniz. Yayın düzenini kurarken bir ekranda oyuna, diğerinde sohbetlere ve yayın kontrolüne yer vermek işinizi kolaylaştırabilir. Bu açıdan Casper Excalibur G915 Gaming Laptop, en güçlü seçeneklerden biri. İşlemci: Series 2 Intel Core 7 240H

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX5070

Bellek: 32GB DDR5 4800MHz RAM (64GB'a kadar artırılabilir)

Depolama: 1TB M.2 SSD PCle 4.0

Ekran: 16" 165Hz 16:10 FHD IPS 350 nit

Batarya: 80Whr, 5141 mAh

Ses: 2W * 2 Stereo speaker, Dolby Audio

Portlar: 1x USB3.2 Type-A (Gen2), 2x USB3.2 Type-A (Gen1), 1x Thunderbolt 4, HDMI, Mini Display, Ethernet (RJ45), Mikrofon

Bağlantı: 802.11 ax, Bluetooth 5.2

Boyut ve ağırlık: 358 x 262.95 x 20.5 mm, 2.3 kg Casper Excalibur G915 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürünü hem yazılım/yapay zeka projelerim hem de oyun oynamak için aldım ve çok memnunum. Intel Core Ultra işlemcisinin yapay zeka performansı ve yerleşik NPU teknolojisi geleceğe yönelik harika bir yatırım. NVIDIA RTX ekran kartı ve 165Hz IPS ekran birleşince oyun deneyimi inanılmaz akıcı hale geliyor. Kasa yapısı eski oyuncu laptopları gibi kaba ve ağır değil, oldukça şık ve taşınabilir düzeyde. Yoğun yük altında fan sesleri yükseliyor ancak bu güçteki bir cihaz için normal. Fiyatının hakkını sonuna kadar veren, çok hızlı ve güncel bir laptop. ✍🏻 Ürünü daha yeni aldım ama cidden güzel bir laptop. Bu fiyatta daha performanslı bir cihaz bulmanız birazcık zor. Forza Horizon 5, BF1 GTA 5 gibi oyunlarda en yüksek ayarlarda ısınma sorunu, kasma sorunu yaşamadan oynayabilirsiniz.

3️⃣ Casper Excalibur G870 Gaming Laptop (G870.1362-EN60X-C) Tam Boyutta Gör Yayın için dizüstü bilgisayar arayanlara hitap eden Casper Excalibur G870, yüksek bellek kapasitesi, geniş depolama alanı ve diğer güçlü donanımlarıyla dikkat çekici bir seçenek. Laptopta Intel Core i7-13620H işlemci, 64GB DDR5 RAM ve NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartı bulunuyor. Bu donanım, oyunla birlikte yayın yazılımını ve yardımcı uygulamaları çalıştırmak için güçlü bir temel sunuyor. İki adet 2TB PCIe 4.0 M.2 SSD’den oluşan devasa 4TB'lık depolama alanını da unutmamak gerek. Laptopun 15.6 inç Full HD ve 165Hz yenileme hızı sunan IPS ekranı, son çıkan oyunları akıcı oynamanıza katkıda bulunuyor. Çift FrostFlux fanlı soğutma sistemi sayesinde uzun süreli oyun oynamada performans korunuyor. Ethernet, HDMI, üç adet USB-A ve tek USB-C portu, kablolu internet, harici monitör ve yayın ekipmanları için ihtiyacınız olan bağlantı noktaları arasında yer alıyor. Casper Excalibur G870 Gaming Laptop, oyun canlı yayını için alınabilecek en iyi laptoplardan biri. İşlemci: 13. Nesil Intel Core i7 13620H

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX5060

Bellek: 64GB DDR5 4800Mhz RAM

Depolama: 2TB M.2 SSD PCle 4.0 + 2TB M.2 SSD PCle 4.0

Ekran: 15.6" FHD IPS 165Hz 250 nit

Batarya: 61.53Whr, 4070 mAh

Ses: 2W * 2 Stereo speaker, Dolby Audio

Portlar: 3x USB3.2 Type-A (Gen1), 1x USB 3.2 Type-C, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ45), 1x Mikrofon

Bağlantı: 802.11 ax, Bluetooth 5.2

Boyut: 358 x 257 x 23.9 mm, 2.5 kg Casper Excalibur G870 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Her şeyiyle muazzam bir bilgisayar. Günlerce süren araştırmalarım sonucu buna karar verdim. Tüm özellikler bakımından bu fiyata alınabilecek tek ürün. Yorumlar gerçeği yansıtıyor arkadaşlar. Bir aydır sürekli oyun oynuyorum; donma, kasma, kalite düşüklüğü, hiçbir şey yaşamadım. İnternetiniz de iyiyse tadından yenmez. İki arkadaşım da bayıldı, sipariş verecekler. ✍🏻 Gazetecilik okuyorum. Tasarım programları da kullanıyorum. Eskiden render almak işkenceydi ama bu bilgisayarla baya rahatladım. Adobe'de işimi çok hızlı görüyor. Arada oyun da atıyorum, onda da kasma yok. Okul, iş, eğlence hepsine yetiyor.

4️⃣ ASUS ROG Zephyrus G16 (GU605CP-QR144) Tam Boyutta Gör Oyun oynarken içerik de üretiyorsanız bilgisayar seçiminde performans büyük önem arz ediyor. Oyun canlı yayını için laptop arayanların değerlendirebileceği ASUS ROG Zephyrus G16, ince alüminyum gövdesinde güçlü donanım sunuyor. ASUS, bu gaming laptop serisinde Intel Core Ultra 9 285H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU’ya kadar uzanan seçenekler sunuyor. Yapılandırmaya göre sunulan 64GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 2TB’a kadar PCIe 4.0 SSD, oyun, OBS gibi yayın yazılımlarını ve video düzenleme uygulamalarını aynı bilgisayarda kullanmak isteyenlere güçlü bir temel sağlıyor. Laptopun dikkat çekici özelliklerinden biri; 16 inç, 2.5K OLED ekranı. Panelin 240Hz yenileme hızı, 0.2 ms tepki süresi ve G-SYNC desteği, oyun sırasında akıcı görüntüyü desteklerken, %100 DCI-P3 renk kapsamı yayın sonrası video düzenlemede önem arz ediyor. Zephyrus G16’yı değerlendirirken yayın alışkanlıklarınızı da düşünmelisiniz. Sık seyahat ediyorsanız taşınabilir bir sistem, düzenli video hazırlıyorsanız bellek ve depolama kapasitesi önceliğiniz olmalı. Özellikleriyle bu model, oyun ve içerik üretimini birlikte yürütmek isteyenler için dikkat çekici bir seçenek. İşlemci: Intel Core Ultra 9 Processor 285H

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU

Ekran: 16 inç, 2.5K (2560 x 1600, WQXGA), 240Hz, G-Sync, 16:10, OLED ROG Nebula Display

Bellek: 32GB LPDDR5X RAM

Depolama: 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD

Portlar: 1x 3.5mm Combo Audio Jack, 1x HDMI 2.1 FRL, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps'e kadar veri hızı), 1x USB 3.2 Gen 2 Tip C, 1x Thunderbolt 4 with (DisplayPort / desteği, 40Gbps'e kadar veri hızı), 1x kart okuyucu (SD) (UHS-II, 312MB/s)

Ses: Smart Amp Teknoloji, Hi-Res sertifikası (kulaklık için), Dolby Atmos Ses, Yapay zeka gürültü engelleme, Yerleşik 3 mikrofon, 4 hoparlör

Bağlantı: Wi-Fi 7(802.11be), Bluetooth 5.4

Batarya: 90 WHrs, 4S1P, 4 hücre Lityum İyon

Boyut ve ağırlık: 35.4 x 24.6 x 1.49 ~ 1.64 cm, 1.85 kg ASUS ROG Zephyrus G16 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Son derece güçlü; oyunları rahatlıkla çalıştırıyor, hızlı şarj oluyor, oyuncu bilgisayarı olmasına rağmen pili çok çabuk tükenmiyor ve yine bir oyuncu bilgisayarı için aşırı ısınma sorunu yaşatmıyor. Mühendislik lisans eğitimi için aldım; oyunlardaki performansına bakılırsa, eğitim hayatım boyunca gayet iyi bir şekilde iş görecek. ✍🏻 Bu dizüstü bilgisayar harika. Tüm oyunlarımı çok iyi bir şekilde ve yüksek grafik ayarlarında çalıştırıyor. Fanlar biraz sesli çalışabiliyor ancak bilgisayarın altına yerleştirilen soğutucu ped bu sorunu büyük ölçüde çözüyor.

5️⃣ MSI KATANA 15 HX (B14WFK-448XTR) Tam Boyutta Gör Oyun yayını yapmak için laptop tavsiyesi isteyenlere önereceğimiz modellerden MSI Katana 15 HX B14W, güçlü işlemci seçenekleri ve yayın ekipmanlarına uygun bağlantılarıyla değerlendirmeye değer bir seri. MSI KATANA 15 HX serisi, Intel Core i9-14900HX işlemci, NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU’ya kadar uzanan seçenekler sunmasıyla oyun ve içerik üretimi için son derece ideal. Üst seçenekteki 24 çekirdekli işlemci, çoklu görevlerde akıcı performans sağlarken, DDR5 bellek ve PCIe Gen 4 SSD desteği bu deneyimi tamamlıyor. Ekran tarafında, 15.6 inç QHD, 165Hz ve %100 DCI-P3 renk kapsamına sahip IPS sınıfı panel öne çıkıyor. Seride Full HD 144Hz ekranlı modeller de bulunuyor. Cooler Boost 5, iki fan ve beş ısı borusuyla soğutmayı desteklerken; Ethernet, HDMI ve DisplayPort destekli USB-C bağlantıları yayın düzenini genişletmenize yardımcı oluyor. Dört bölgeli RGB klavye ise masanızdaki görünüme kişisel dokunuş katıyor. İşlemci: Intel Core i7 14650HX

Ekran: 15.6" QHD (2560x1440), 165Hz, IPS, %100 DCI-P3

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU

Bellek: 16 GB x 2 DDR5 RAM (96 GB'a kadar artırılabilir)

Depolama: 1TB 1 NVMe SSD PCIe Gen4

Klavye: Copilot Tuşuna sahip 4 Bölgeli RGB Oyun Klavyesi

Ses: 2x 2W hoparlör, Nahimic 3 Ses Geliştirici, Hi-Res Audio desteği

Portlar: 1x Mikrofon/Kulaklık jakı, 3x Type-A USB 3.2 Gen2, 1x Type-C (USB 3.2 Gen2 / DisplayPort / Power Delivery 3.0), 1x HDMI 2.1, 1x Gigabit Ethernet

Bağlantı: Intel Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.4

Batarya: 75 Wh

Boyut ve ağırlık: 359 x 262 x 25.5 mm, 2.4 kg MSI KATANA 15 HX Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 PC gayet akıcı ve hızlı. Güncel oyunları sorunsuz oynatıyor. Fan sesi abartıldığı kadar değil, sonuçta performans pc'si. MSI Center kurup ai aktif edildiğinde fan hızı çok stabil oluyor. Sesi gayet yeterli; zaten kulaklık kullanıyorum, çok da önemli değil. Ekran netliği, renk doygunluğu gayet güzel. A'dan Z'ye şu anlık bir sorun yaşamadım. Parasının hakkını veriyor. ✍🏻 Ürün şahane. Kalite ve özellikleri zaten süper olduğu için oyun oynamakla ilgili yorum bile yapmayacağım. Eğer yoğun işlemler yapacaksanız kesinlikle tavsiye ederim. 2K ekranı, 14. Nesil HX işlemcisi, 32GB RAM'i ve ekstra SSD yuvası ile şahane bir laptop. HP OMEN'in aynı fiyat bandında olan Ryzen 9 işlemcili modeliyle arasında kalmıştım. Ben tercihimi hem işlemci gücü hem de 2k ekrandan dolayı bundan yana kullandım. Çok memnunum.

6️⃣ Dell Alienware 16 Aurora (AC16250-C932157W) Tam Boyutta Gör Dell Alienware 16 Aurora, farklı donanım seçenekleri ve ekipman bağlantılarıyla yayıncı bilgisayarı arayanların değerlendirebileceği modeller arasında yer alıyor. Dell’in bu seride sunduğu yapılandırmalar arasında; Intel Core 9 270H işlemci, NVIDIA GeForce RTX 5070, 32GB DDR5 RAM ve 1TB SSD içeren seçenek dikkat çekici. Bu donanım, oyun oynarken canlı yayın yapmak için gayet yeterli. Laptop, 16 inç ekranıyla oyunların yanı sıra yayın platformları için de geniş bir çalışma alanı sağlıyor. Panel, 2K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 300 nit parlaklık ve %100 sRGB renk kapsamı sunuyor. HDMI 2.1 ve DisplayPort destekli USB-C harici monitör bağlantısına, USB-A girişleri çevre birimlerine, Gigabit Ethernet ise kablolu internete olanak tanıyor. Dell Alienware 16 Aurora serisi, son çıkan oyunları akıcı bir şekilde oynamak, oyun canlı yayını yapmak isteyenlerin tercih edebileceği laptoplar arasında. Güçlü işlemci, güncel ekran kartı, yüksek bellek kapasitesi ve depolama alanı, kısaca yayıncı bilgisiyarında olması gereken tüm özellikler var. İşlemci: Intel Core 9 270H

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU

Bellek: 32GB DDR5 5600MHz RAM

Depolama: 1TB M.2 2280 SSD

Ekran: 16 inç 2560x1600 WQXGA 120Hz 100% sRGB

Bağlantı: WiFi 7 (802.11be),

Portlar: 2x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C DisplayPort 1.4a, 1x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C Power Delivery 1x HDMI 2.1, 1x Kulaklık/Mikrofon jakı, 1x Ethernet (RJ45)

Batarya: 96 Whr

Boyut ve ağırlık: 22.70 x 356.98 x 265.43 mm, 2.49 kg Dell Alienware 16 Aurora Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Soğutmasını çok beğendim. Oyunlarda ultra ayarlarda dahi 75 dereceyi geçtiğimi görmedim. Görüntü kalitesi çok iyi. Fiyat performans açısından güzel bir bilgisayar. Daha çok hikaye oyunlara odaklı bir PC yapmışlar. ✍🏻 Daha önceki laptoplarım da Dell idi ama bu her şeyin ötesinde bir eser. Çok araştırdım, bunda karar kıldım. Ben AI based video kreasyonları yapıyorum, birçok laptop bir süre sonra takılmalar yapıyordu. Alienware ile hem görsel olarak, hem de video kalitesini çok yükselterek, uzun metrajlı özgün yapımlara imza atacağım. Hiç düşünmeden aldım, tavsiye ediyorum.

7️⃣ HP HyperX Omen (D2QW5EA) Tam Boyutta Gör Yayın için bilgisayar önerisi arayanların değerlendirebileceği HyperX OMEN, Nvidia'nın RTX50 serisinden güçlü ekran kartı ve 24GB RAM ile dikkat çekici bir model. Laptopa 6 çekirdekli, 12 iş parçacıklı AMD Ryzen 5 240 işlemci güç verirken, NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartı ve 24GB DDR5-5600 RAM bulunuyor. Bu donanım, yüksek grafikli oyunları oynarken canlı yayın yapma imkanı veriyor. Ekran tarafında, 15.3 inç 2K IPS panel dikkat çekiyor. AMD FreeSync desteği sayesinde oyun sırasında görüntü yırtılması sorunuyla karşılaşmıyorsunuz. OMEN Tempest soğutma sistemi, uzun süreli oyun oynamada performansı korumak üzere tasarlanmış. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.4 bağlantılarına ek olarak, HyperX tarafından ayarlanan ses ve DTS:X Ultra desteği de oyun deneyimini tamamlıyor. HP HyperX OMEN 15, oyun canlı yayını için laptop arıyorsanız değerlendirme listenize ekleyebileceğiniz bir seçenek. İşlemci: AMD Ryzen 5 240

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU

Bellek: 24 GB DDR5-5600 RAM

Depolama: 512 GB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD

Ekran: 15.3", 2K (1920x1200), 165Hz, 6.5 ms tepki süresi, IPS, anti-glare, 300 nit, %62.5 sRGB

Batarya: 70 Wh

Bağlantı: Realtek Wi-Fi 6 (2x2), Bluetooth 5.4

Portlar: 2x USB Type-A (10 Gbps veri aktarım hızı), 1x HDMI 2.1, 1x Kulaklık/Mikrofon; 1x Ethernet RJ-45, 1x USB Type-C (10 Gbps veri aktarım hızı), DisplayPort 1.4

Boyut ve ağırlık: 343 x 253 x 23.6 mm, 2.42 kg

8️⃣ ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LXG-TQ545) Tam Boyutta Gör Laptoptan yayın yapmak isteyenlere tavsiye edeceğimiz güçlü modellerden biri de ASUS ROG Strix SCAR 18. Yüksek performans hedefleyen donanımı ve büyük ekranıyla değerlendirebileceğiniz iddialı seçeneklerden biri. ASUS, bu seride 24 çekirdekli Intel Core Ultra 9 290HX Plus işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU’ya kadar ekran kartı seçenekleri sunuyor. Bu donanım, oyun, canlı yayın ve video düzenlemeyi aynı cihazda yürütmek isteyenler için ideal. 128GB’a kadar RAM ve 8TB’a kadar SSD desteğiyle de geleceğe dönük bir laptop. 18 inç 4K Mini LED ekran, 240Hz yenileme hızı ve %100 DCI-P3 renk kapsamıyla öne çıkıyor. ASUS, 240Hz için Armoury Crate üzerinden Ultimate GPU modunun seçilmesi gerektiğini belirtiyor. Üç fanlı soğutma, buhar odası ve sıvı metal uygulaması ise yoğun yük altında ısı yönetimini desteklemek üzere tasarlanmış. İşlemci: Intel Core Ultra 9 290HX Plus

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU

Ekran: 18 inç 4K (3840x2400, WQUXGA) 240Hz Mini LED G-Sync MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus

Bellek: 2x 32 GB DDR5-6400 SO-DIMM RAM (128GB'a kadar artırılabilir)

Depolama: 2 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD

Portlar: 1x 3.5mm Birleşik Ses Jakı, 1x HDMI 2.1 FRL, 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gbps'ye kadar veri hızı), 2x Thunderbolt 5 (DisplayPort / güç iletimi / G-SYNC desteği ile 120 Gbps'ye kadar veri hızı), 1x 2.5G LAN bağlantı noktası

Ses: Smart Amp (Akıllı Amplifikatör) teknolojisi, Hi-Res sertifikası (kulaklık için), Dolby Atmos Ses, Yapay zeka destekli gürültü engelleme teknolojisi, Smart Amp Teknolojisine sahip 4 hoparlörlü sistem

Bağlantı: Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4

Batarya: 90 WHrs, 4S1P, 4 hücreli Lityum İyon

Boyut ve ağırlık: 39,9x29,8x2,35 ~ 3,50 cm, 3.73 kg ASUS ROG Strix SCAR 18 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Bu dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayarımdan daha iyi. Intel Core Ultra 9 290HX Plus ve 2 TB depolama alanına sahip versiyonunu aldım. Bolca War Thunder oynuyorum; test etmek için ayarları en yüksek seviyeye getirdim ve DLSS Native modu açıkken 440 FPS'nin üzerinde muazzam bir değer elde ettim. Hiçbir takılma, ekran yırtılması veya titreme yaşanmadı. Üstelik bunu turbo modunda değil, performans modunda gerçekleştirdim. Turbo moda değinmişken; arka taraftaki hava çıkışları sayesinde ısı ve gürültü minimum seviyede tutuluyor. Turbo modunda bile fan sesini duyabiliyorsunuz ancak 3 adet fan bulunmasına rağmen ses şaşırtıcı derecede kısık. Ayrıca, alt paneli hiçbir alet gerekmeden zahmetsizce çıkarıp fanları temizleyebilir veya donanım yükseltmesi yapabilirsiniz. Kapağın arkasındaki RGB aydınlatma ve animasyonlu ekran, daha önce bir dizüstü bilgisayarda gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor. Renkleri, desenleri, parlaklığı ve aklınıza gelebilecek diğer her şeyi kişiselleştirme imkanı gerçekten hayranlık uyandırıcı. Animasyonlu kapağa dilediğiniz her şeyi yansıtabilir veya yaptırabilirsiniz; ister bir cümle yazın, ister bir GIF ekleyin; tamamen size kalmış. Eğer bütçeniz uygunsa, bu dizüstü bilgisayarı kesinlikle tavsiye ederim. Gelecekte yine bir ROG ürünü almayı düşünüyorum. ✍🏻 Hem oyun oynamak hem de yoğun iş yükü gerektiren görevler için harika bir dizüstü bilgisayar. Birkaç haftadır kullanıyorum, hiçbir sorun yaşamadım. Ekran kartının sunduğu performans sayesinde her türlü işlemde son derece verimli çalışıyor. Eski Asus TUF F17 oyuncu dizüstü bilgisayarımla kıyasladığımda aradaki fark inanılmaz. Şu ana kadar grafik, soğutma ya da depolama konusunda herhangi bir darboğaz ile karşılaşmadım. Büyük ekranı ve 240Hz gibi çok yüksek yenileme hızı sayesinde oyun ve filmden aldığım keyif kesinlikle arttı. İş veya oyun amaçlı güçlü bir cihaza ihtiyaç duyan herkese bu dizüstü bilgisayarı tavsiye ederim. Bütçenize uygunsa, kesinlikle verdiğiniz paraya değeceğine inanıyorum.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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