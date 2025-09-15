Oyun dünyasını karıştıran iddia: GTA 6, Mayıs ayında da çıkmayacak

Tam Boyutta Gör Son yılların en heyecanla beklenen oyunu olan GTA 6'nın normalde bu yıl oyunseverlerle buluşması bekleniyordu. Ancak Rockstar Games, geçtiğimiz aylarda aldığı kararla oyunu 2026 yazına erteledi. Oyunun yeni çıkış tarihi 26 Mayıs 2026 olarak duyuruldu. Ne var ki GTA 6'nın bu tarihtte de çıkmama ihtimali var. Üstelik bu ihtimal giderek artıyor.

GTA 6, Ekim 2026'ya Ertelenebilir

İngilizce oyun basınında tanınmış bir yazar olan ve daha önce bu tarz konularda pek çok kez haklı çıkan Tom Henderson, bu hafta katıldığı bir podcast'te GTA 6'nın Mayıs ayında çıkmayacağını söyledi. Henderson, bu konuda kesin bir bilgisi olmadığını ama sektör içinden aldığı duyumların ikinci bir ertelemeye işaret ettiğini belirtti. Henderson, oyunun muhtemelen Ekim 2026'da çıkacağını düşünüyor.

Tom Henderson bunu söyleyen ilk isim değil. Rockstar Games'in GTA 6'yı bir kez daha erteleyeceği bir süredir konuşuluyor. Ancak Tom Henderson gibi geçmişte bu tarz konularda haklı çıkmış bir ismin de şimdi bunu söylüyor olması, bu ihtimali çok daha kuvvetlendiriyor.

Merakla beklenen oyunların birkaç kez ertelenmesi Rockstar Games'in yabancısı olduğu bir durum değil. Daha önce Red Dead Redemption 2 için de birkaç kez resmi çıkış tarihleri açıklanmış, sonra ileri çekilmişti. Şimdi benzer bir senaryoyu GTA 6'da da görebiliriz.

GTA 6'nın Ertelenmesi Oyun Dünyasını Karıştırabilir

Robinson bu iddiasında haklıysa, bu ikinci erteleme oyunun çıkışını sadece beş ay ileri atacak demektir. Ne var ki bu bile oyun dünyasını karıştırmak için yeterli olacaktır. Çünkü şu anda sektörün neredeyse tamamı GTA 6'ya göre pozisyon alıyor. Böylesine büyük bir oyunla rekabet etmek istemeyen oyun yayıncıları, kendi oyunlarının çıkış tarihlerini buna göre belirlemeye çalışıyor. Ancak şimdi GTA 6'nın ertelenme ihtimalinin ortaya çıkması, bu planları alt üst ediyor.

Üstelik böyle bir erteleme sadece oyun yayıncılarını değil, konsol üreticilerini de kötü etkileyecektir. Çünkü GTA 6'nın çıkışının pek çok kişiyi yeni bir konsol almaya iteceği düşünülüyor. Ancak GTA 6'nın çıkışı geciktikçe, bu satın alımlar da erteleniyor. Bu da tüm sektörü etkiliyor. Bu yüzden şimdi tüm gözler Rockstar Games'e çevrilmiş durumda. Yeni bir erteleme olacaksa bunun bir an önce açıklanması oyun dünyasının hayrına olacaktır.

