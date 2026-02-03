Steam ve Epic Games gibi oyun mağazalarına yönelik eylem planı yayınlandı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta Türk oyun dünyasına bomba gibi düşen oyun mağazalarına yönelik düzenleme hayata geçiyor. Resmî Gazete’de yayınlanan düzenleme ile mağazalara yönelik tedbirlerin nasıl takip edileceği de açıklığa kavuştu.

Steam ve Epic Games yasaklanacak mı?

Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030) doğrultusunda kurumlar arası koordinasyon Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak.

Eylem planına dair izleme ve değerlendirme süreçleri Bakanlık tarafından oluşturulan dijital izleme sistemi üzerinden yürütülecek. Sorumluluk verilen kurum ve kuruluşlar gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin bilgileri sisteme aktaracaklar. Bakanlık tarafından hazırlanacak yıllık rapor Cumhurbaşkanlığına sunulacak ve Bakanlığın resmi internet adresinde de yayınlanacak.

Oyun mağazalarına şok düzenleme: Temsilci yoksa erişim engeli! 3 gün önce eklendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik taslağına göre Steam, Epic Games, PlayStation Store, Xbox Store gibi oyun mağazalarına temsilci bulundurma zorunluluğu geliyor. Temsilci bulundurmayan platformlara kademeli cezalar uygulanacak. İlk aşamada 1-30 milyon TL arası idari para cezası, ardından %50 ve %90 bant daraltması söz konusu.

En kritik sorun launcher meselesi! Steam ve Epic Games temsilci bulundursa bile, Ubisoft Connect, EA App, Rockstar Games Launcher gibi platformlar temsilci bulundurmazsa o firmaların oyunları oynanamaz hale gelebilir. Assassin's Creed, GTA, FIFA gibi popüler oyunlar risk altında.

BTK yeni yetkilerle riskli oyunların kaldırılmasını talep edebilecek ve oyun firmalarından algoritma, veri işleme dahil tüm bilgileri isteyebilecek. Sosyal medya platformlarına uygulanan sistem artık oyun dünyasında da uygulanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Oyun mağazalarına yeni kurallar geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: