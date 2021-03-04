Oyun Oynatan Dizüstü Bilgisayar Modelleri Ve Fiyatları

Oyun oynamak isteyen ancak oyuncu bilgisayarları kadar yüksek bir bütçe ayırmak istemeyenler için oyun oynatan dizüstü bilgisayar modelleri değerlendirilebilir. Farklı markalar tarafından geliştirilen bu segmentteki pek çok model, performansıyla beklentileri karşılayabileceği gibi yeni bir satın alma öncesinde önerilere göz atabilirsiniz.

Casper Excalibur G770 - 6.675 TL

Oyun oynatan değil, uygun bütçeli en iyi oyun bilgisayarı olarak dikkat çeken dizüstü bilgisayar modeli Casper Excalibur G770, donanımlarıyla oldukça etkileyici. Türkiye’nin yerli markası olarak dikkat çeken Casper, Excalibur G770 ile üstelik bir dizi seçim şansı tanıyor. Ekran kartı için GTX1650 4GB ile GTX1650Ti 4GB, işlemci için Intel 10. Nesil i5 ya da i7 gibi seçeneklerle güçlendirilebilecek model sunacağı tüm bu performansa ek olarak bütçe dostu bir etikete sahip. Konfigürasyon özgürlüğü ile kişilerin hem bütçe hem de beklentilerine uygun bir model geliştirmesine imkan sağlayan Casper, Excalibur G770 oyun bilgisayarlarının vazgeçilmez pek çok özelliğini de sunuyor. 6 farklı mod, 250 NIT ekran parlaklığı, Anti-Glare teknolojisi ve 178 derece geniş açı gibi yenilikler kullanıcılara sunuluyor.

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Monster Abra A5 - 8.299 TL

Monster Abra A5 ise bu klasmanda Monster’ın en iddialı modellerinden birisi. RGB klavyesi ile her zaman renkli bir görünüm sergileyen model, 1920 x 1080 çözünürlük, 8 GB RAM, 4 saat pil ömrü ve 250 GB SSD özellikleriyle birlikte geliyor. Modele güç veren ana donanımlar ise Nvidia GeForce GTX1650, Intel 10. Nesil Core i7 işlemci.

HP Pavilion Gaming 15 – 7.998 TL

HP’nin 10. nesil i5 işlemci ile güçlendirdiği yeni modeli Pavilion Gaming 15, oyun bilgisayarları arasında bütçe dostu olması sayesinde tercih ediliyor. 15,6 inç FHD desteği bulunan ekran, özel ekran koruma ve destekleriyle birlikte oldukça cazip bir ekran kullanımı sunuyor. 6 saate kadar dayanan pili, 2.23 kilogram ağırlığı ile mobil kullanım için çok cazip olmayan model, 8 GB DDR4 RAM, 512 GB SSD ve 1650Ti ekran kartı ile destekleniyor.

Acer Nitro AN515 - 7.999 TL

Dizüstü bilgisayar konusunda Acer tercihi yapmak isteyenler için ön plana çıkan model Nitro serisinden AN515. Yeni modeliyle farklı bir oyun deneyimi sunmayı hedefleyen şirket, IPS Ekran ve yüksek tepkime süresine sahip bir ekran sunuyor. 10. nesil Intel i7, GeForce RTX ekran kartı kalitesi ve 32 DDR4 RAM ile 1 TB SSD gibi etkileyici özelliklere sahip. 15,6 inç ekranı ile 1920 X 1080 çözünürlük desteği sunan ekranda 144 Hz yenileme hızı, 3ms tepki süresi bulunuyor.

MSI Modern 14 B10MW - 6.879 TL

Oyun oynayan dizüstü bilgisayar modelleri arasında son sırada ise MSI tarafından geliştirilen Modern 14 B10MW modeli bulunuyor. Core i5 işlemci ile kutudan çıkan model, 14 inçlik bir ekrana sahip. 8 GB DDR4 RAM, 256 GB SSD ile birlikte kullanıcılara ulaştırılan modelin ağırlığı ise sadece 1.3 kilogram. Daha kompakt ve mobil bir model olarak dikkat çeken Modern 14, tüm bu özelliklerini uygun bir fiyat ile sunuyor.

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