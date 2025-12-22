Oyun oynayan yapay zeka: Nvidia NitroGen tanıtıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Nvidia, yapay zekayı oyun dünyasına yaşıyan yeni modeli NitroGen'i duyurdu. Açık kaynak olarak geliştirilen bu model, yalnızca oyunculara rehberlik etmekle kalmıyor, oyunları doğrudan kendi başına oynayabiliyor. NitroGen, Nvidia'nın daha önce tanıttığı G-Assist yaklaşımını temel alıyor ve 1000'den fazla oyuna destek sunacak.

1000'den fazla oyuna AI kontrolü

NitroGen'in temelinde, görsel veriyi doğrudan kontrol girdilerine dönüştüren bir "vision-to-action" yaklaşımı bulunuyor. Model, 40.000 saatten fazla halka açık oyun videosu kullanılarak eğitildi ve bu videolar 1000'den fazla oyunu kapsıyor. Eğitim sürecinde, yayıncıların ekranda gösterdiği gamepad yerleşimleri analiz edilerek joystick hareketleri ve tuş basımları ayrıştırılmış. Böylece yapay zeka, oyun içi görüntülerden hangi aksiyonun yapıldığını öğrenmiş oldu.

Tam Boyutta Gör Teknik tarafta NitroGen, Nvidia'nın robotik çalışmaları için geliştirdiği GROOT tabanlı bir politika modeline dayanıyor. Ancak burada robot motor komutları yerine, doğrudan gamepad girdileri üretiliyor. Nvidia, bu sayede modelin oyun içi durumları algılayıp insan benzeri tepkiler verebildiğini belirtiyor. Yapılan testlerde NitroGen, hiç tanımadığı oyunlarda bile sıfırdan eğitilmiş modellere kıyasla yüzde 52'ye varan başarı artışı sunuyor.

NitroGen'in kapsamı şimdilik ağırlıklı olarak kontrolcüyle oynanan oyunlarla sınırlı. Model, gamepad aksiyonlarını tahmin edecek şekilde tasarlandığı için klavye-fare odaklı oyunlarda doğrudan kullanılmıyor. Nvidia ise, açık kaynak yapısı sayesinde bu sınırların geliştiriciler tarafından genişletilebileceğine işaret ediyor.

Tam Boyutta Gör NitroGen'in oyunlar dışında robotik ve simülasyon alanlarında da kullanılması hedefleniyor. Farklı oyun türlerinden öğrenilen refleksler ve karar verme mekanizmaları, fiziksel dünyada çalışan sistemler için değerli bir veri kaynağı konumunda. Nvidia'nın tüm modeli ve veri setlerini açık kaynak olarak paylaşması ise bu alandaki araştırmaları hızlandırabilir.

