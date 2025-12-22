Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oyun oynayan yapay zeka: Nvidia NitroGen tanıtıldı

    Nvidia, açık kaynaklı yeni yapay zeka modeli NitroGen'i tanıttı. 1000'den fazla oyunda eğitilen model, oyun görüntülerini doğrudan eyleme dönüştürebiliyor. İşte detaylar...

    Oyun oynayan yapay zeka: Nvidia NitroGen tanıtıldı
    Nvidia, yapay zekayı oyun dünyasına yaşıyan yeni modeli NitroGen'i duyurdu. Açık kaynak olarak geliştirilen bu model, yalnızca oyunculara rehberlik etmekle kalmıyor, oyunları doğrudan kendi başına oynayabiliyor. NitroGen, Nvidia'nın daha önce tanıttığı G-Assist yaklaşımını temel alıyor ve 1000'den fazla oyuna destek sunacak.

    1000'den fazla oyuna AI kontrolü

    NitroGen'in temelinde, görsel veriyi doğrudan kontrol girdilerine dönüştüren bir "vision-to-action" yaklaşımı bulunuyor. Model, 40.000 saatten fazla halka açık oyun videosu kullanılarak eğitildi ve bu videolar 1000'den fazla oyunu kapsıyor. Eğitim sürecinde, yayıncıların ekranda gösterdiği gamepad yerleşimleri analiz edilerek joystick hareketleri ve tuş basımları ayrıştırılmış. Böylece yapay zeka, oyun içi görüntülerden hangi aksiyonun yapıldığını öğrenmiş oldu.

    Oyun oynayan yapay zeka: Nvidia NitroGen tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Teknik tarafta NitroGen, Nvidia'nın robotik çalışmaları için geliştirdiği GROOT tabanlı bir politika modeline dayanıyor. Ancak burada robot motor komutları yerine, doğrudan gamepad girdileri üretiliyor. Nvidia, bu sayede modelin oyun içi durumları algılayıp insan benzeri tepkiler verebildiğini belirtiyor. Yapılan testlerde NitroGen, hiç tanımadığı oyunlarda bile sıfırdan eğitilmiş modellere kıyasla yüzde 52'ye varan başarı artışı sunuyor.

    NitroGen'in kapsamı şimdilik ağırlıklı olarak kontrolcüyle oynanan oyunlarla sınırlı. Model, gamepad aksiyonlarını tahmin edecek şekilde tasarlandığı için klavye-fare odaklı oyunlarda doğrudan kullanılmıyor. Nvidia ise, açık kaynak yapısı sayesinde bu sınırların geliştiriciler tarafından genişletilebileceğine işaret ediyor.

    Oyun oynayan yapay zeka: Nvidia NitroGen tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    NitroGen'in oyunlar dışında robotik ve simülasyon alanlarında da kullanılması hedefleniyor. Farklı oyun türlerinden öğrenilen refleksler ve karar verme mekanizmaları, fiziksel dünyada çalışan sistemler için değerli bir veri kaynağı konumunda. Nvidia'nın tüm modeli ve veri setlerini açık kaynak olarak paylaşması ise bu alandaki araştırmaları hızlandırabilir.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan araba üretimi başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    zoretanin 10 ve 20 mg nasıl kullanılır renault teyp kodu alma apartman içine motosiklet koymanın cezası anno 117 pax romana türkçe benexol b12 sabah mı akşam mı içilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X7 Pro
    POCO X7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI NB VECTOR 18 HX
    MSI NB VECTOR 18 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum