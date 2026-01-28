Oyun dünyasında tarihi adım: AB, kapatılan oyunlar için harekete geçiyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Stop Killing Games hareketi, Avrupa Birliği'ni harekete geçirecek kritik eşiği geçti. "Stop Destroying Videogames" adıyla yürütülen girişim, 1,29 milyondan fazla doğrulanmış imzaya ulaşarak Avrupa Komisyonu'nun resmi inceleme başlatmasını zorunlu hale getirdi. Yayıncılar için yeni kurallar yolda olabilir.

Stop Killing Games baskısı sonuç verdi

Kaçıranlar için Stop Killing Games, yayıncıların sattıkları ya da lisansladıkları oyunları daha sonra uzaktan devre dışı bırakmasını engellemeyi hedefliyor. Bu sürecin merkezinde ise özellikle "game as a service" modeliyle sunulan ve sunucu kapatıldığında tamamen işlevsiz kalan yapımların bulunduğunu söyleyelim. Avrupa Komisyonu, bir milyon geçerli imzaya ulaşan her ECI başvurusunu altı ay içinde değerlendirmek ve resmi yanıt vermekle yükümlü.

Hareketin temelleri, Ross Scott tarafından hazırlanan ve yayıncılar tarafından kapatılan oyunların listelendiği çalışmaya dayanıyor. Kısa sürede geniş bir oyuncu kitlesinin desteğini alan Stop Killing Games, yayıncıların "oyunlar kalıcı değildir" yaklaşımını doğrudan karşısına almış durumda. Ubisoft CEO'su Yves Guillemot'nun "hiçbir şey sonsuz değil" açıklaması da bu tartışmanın sembol yorumlarından biri.

Peki ne olacak?

Önümüzdeki dönemde Avrupa Komisyonu temsilcileri, SKG yetkilileriyle bir araya gelecek. Ayrıca Avrupa Parlamentosu'nda kamuya açık bir oturum düzenlenmesi planlanıyor. Görüşmelerde, yayıncıların oyunları "çalışır durumda bırakma" yükümlülüğü, çevrimdışı mod zorunluluğu ve tüketici hakları başlıklarının masaya yatırılması bekleniyor.

Hareket, yalnızca yasal süreçle sınırlı kalmıyor. Stop Killing Games, Anthem sunucularının kapatılması sonrası Electronic Arts'a karşı da oyuncuları bilgilendirerek Fransa ve Almanya'da iade süreçleri konusunda rehberlik sağladı. Avrupa Birliği'nin bu sürece nasıl bir düzenlemeyle yanıt vereceği henüz netleşmiş değil. Ancak ilk kez, dijital oyunların "satıldıktan sonra yok edilebilmesi" konusu, yasalar çerçevesinde ciddi biçimde tartışmaya açılacak.

