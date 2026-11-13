Oyun sektöründe yapay zeka kullanımı hızla yayılıyor

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Oyun sektöründe yapay zeka kullanımı hızla artıyor. GDC araştırmasına göre geliştiricilerin yüzde 40'ı üretken yapay zekadan yararlanıyor. Mobil oyun üreten ekiplerde bu oran yüzde 70'e çıkıyor. Yapay zeka en çok araştırma, veri analizi ve kodlamada tercih edilirken, Xbox gibi devler teknolojinin küçük ekiplere büyük fırsatlar sunacağını belirtiyor. Yeni araçlar tartışmalar yaratsa da sektörün geleceğini şekillendiriyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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GDC Festival of Gaming tarafından yayımlanan yıllık sektör araştırmasına göre oyun geliştiricileri arasında üretken yapay zeka kullanımı artıyor. Ankete katılanların yüzde 40'ı işlerinde yapay zeka araçlarından yararlandığını belirtti. Geçen yıl bu oran yüzde 36 seviyesindeydi.

Yapay zeka kullanımı özellikle mobil oyun ve ücretsiz oyun geliştiren stüdyolarda daha yaygın. Free-to-play oyunlar üzerinde çalışan geliştiricilerin yüzde 58'i, yalnızca mobil oyun geliştiren stüdyolardaki çalışanların ise yüzde 70'i üretken yapay zeka kullandığını söylüyor.

Yapay zeka en çok hangi alanlarda kullanılıyor?

Araştırmaya göre geliştiricilerin yüzde 73'ü yapay zekayı araştırma ve fikir geliştirme, yüzde 62'si veri analizi ve özetleme, yüzde 56'sı ise kod üretimi ve hata ayıklama için kullanıyor. Konsept çizimleri ve görsel fikir geliştirme yüzde 22'lik paya sahipken nihai oyun görselleri ve varlıklarını üretmek için yapay zeka kullananların oranı yüzde 8'de kalıyor.

Üretken yapay zeka, oyun sektöründe tartışmalara da neden oluyor. Özellikle bağımsız geliştiriciler teknolojinin kullanımına karşı çıkarken bazı stüdyolar geliştirme süreçlerinde bu araçlardan yararlanıyor. Örneğin Big Walk oyununun geliştiricisi House House, geliştirme sürecinin son aşamasında teknik sorunları çözmek için büyük dil modellerini sınırlı ölçüde kullandığını açıkladı. Yapay zeka ayrıca eski oyunların tersine mühendislik yoluyla analiz edilmesinde de kullanılmaya başlandı.

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Xbox CEO'su Asha Sharma da perşembe günü yaptığı açıklamada, küçük ekiplerin yapay zeka sayesinde bugün yüzlerce geliştirici ve yüz milyonlarca dolar gerektiren oyun dünyaları oluşturabileceğini söyledi. Bu açıklama, yapay zekanın Xbox'ın gelecek planlarında önemli bir yer tutacağına işaret ediyor.

GDC araştırmasının ortaya koyduğu bir diğer önemli veri ise sektördeki istihdam kaybı oldu. Katılımcıların yüzde 34'ü son iki yıl içinde en az bir kez işten çıkarıldığını belirtti.

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Oyun sektöründe yapay zeka kullanımı hızla yayılıyor

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