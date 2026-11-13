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    Oyun sektöründe yapay zeka kullanımı hızla yayılıyor

    Oyun geliştiricileri arasında yapay zeka kullanımı bir yılda arttı. Araştırmaya göre geliştiricilerin yüzde 40'ı işlerinde üretken yapay zeka araçlarından yararlanıyor.

    Oyun sektöründe yapay zeka kullanımı hızla yayılıyor Tam Boyutta Gör

    GDC Festival of Gaming tarafından yayımlanan yıllık sektör araştırmasına göre oyun geliştiricileri arasında üretken yapay zeka kullanımı artıyor. Ankete katılanların yüzde 40'ı işlerinde yapay zeka araçlarından yararlandığını belirtti. Geçen yıl bu oran yüzde 36 seviyesindeydi.

    Yapay zeka kullanımı özellikle mobil oyun ve ücretsiz oyun geliştiren stüdyolarda daha yaygın. Free-to-play oyunlar üzerinde çalışan geliştiricilerin yüzde 58'i, yalnızca mobil oyun geliştiren stüdyolardaki çalışanların ise yüzde 70'i üretken yapay zeka kullandığını söylüyor.

    Yapay zeka en çok hangi alanlarda kullanılıyor?

    Araştırmaya göre geliştiricilerin yüzde 73'ü yapay zekayı araştırma ve fikir geliştirme, yüzde 62'si veri analizi ve özetleme, yüzde 56'sı ise kod üretimi ve hata ayıklama için kullanıyor. Konsept çizimleri ve görsel fikir geliştirme yüzde 22'lik paya sahipken nihai oyun görselleri ve varlıklarını üretmek için yapay zeka kullananların oranı yüzde 8'de kalıyor.

    Üretken yapay zeka, oyun sektöründe tartışmalara da neden oluyor. Özellikle bağımsız geliştiriciler teknolojinin kullanımına karşı çıkarken bazı stüdyolar geliştirme süreçlerinde bu araçlardan yararlanıyor. Örneğin Big Walk oyununun geliştiricisi House House, geliştirme sürecinin son aşamasında teknik sorunları çözmek için büyük dil modellerini sınırlı ölçüde kullandığını açıkladı. Yapay zeka ayrıca eski oyunların tersine mühendislik yoluyla analiz edilmesinde de kullanılmaya başlandı.

    Xbox CEO'su Asha Sharma da perşembe günü yaptığı açıklamada, küçük ekiplerin yapay zeka sayesinde bugün yüzlerce geliştirici ve yüz milyonlarca dolar gerektiren oyun dünyaları oluşturabileceğini söyledi. Bu açıklama, yapay zekanın Xbox'ın gelecek planlarında önemli bir yer tutacağına işaret ediyor.

    GDC araştırmasının ortaya koyduğu bir diğer önemli veri ise sektördeki istihdam kaybı oldu. Katılımcıların yüzde 34'ü son iki yıl içinde en az bir kez işten çıkarıldığını belirtti.

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