RPG, FPS ve strateji oyuncularının tercihlerini anlamanın daha akıllı yolu

Tam Boyutta Gör Oyun türü etiketleri, bir oyunun kamera açısını veya savaş mekaniklerini kısaca tanımlamanın ötesinde bir işlev görebilir. Dijital mağazalarda oyuncuların geniş oyun katalogları arasında kendilerine uygun seçenekleri bulmalarına yardımcı olan keşif sürecinin ilk adımını oluşturabilirler. RPG, FPS ve strateji gibi türler farklı oyun tercihlerine işaret etse de oyuncuları belirli kalıplara sokmak yerine yeni oyunlar keşfetmelerine rehberlik etmelidir.

Bu ayrım, oyun keşfinin yalnızca tür sayfalarını incelemekten ibaret olmadığı durumlarda daha da önem kazanır. Yeni bir oyun satın almak isteyen kullanıcı, dijital ürünlere yönelik daha geniş kapsamlı bir arama sırasında Razer Gold satın al seçeneğiyle karşılaşabilir. Bir sonraki oyun arayışında ise tür, platform ve oynanış özelliklerini birlikte değerlendirebilir. Burada önemli olan, tür etiketlerini bir başlangıç noktası olarak görmek ve aramayı oyun deneyimine veya kullanılacak cihaza uygun ayrıntılarla daraltmaktır.

Oyun türleri sabit oyuncu profillerini değil, farklı motivasyonları yansıtır

2021 yılında 301 oyuncunun katılımıyla gerçekleştirilen hakemli bir araştırma, FPS oyuncularının hızlı tepki vermeyi ve hassas hareket etmeyi gerektiren, rekabetçi ve yüksek tempolu oynanışa yöneldiğini ortaya koydu. Aynı araştırmada strateji oyunları da gerçek zamanlı strateji (RTS) oyunlarıyla ilişkilendirilen ayrı bir tercih olarak ele alındı. Oyun Motivasyonu Envanteri'ni (Game Motivation Inventory) kullanan araştırmalar ise RPG tercihlerini ağırlıklı olarak ustalaşma, oyuna kendini kaptırma ve gerçek dünyadan uzaklaşma motivasyonlarıyla ilişkilendirirken FPS oyunlarını heyecan, uyarılma ve hızlı tempolu aksiyonla bağdaştırdı. Ancak bu sonuçlar, birbirinden kesin çizgilerle ayrılan oyuncu gruplarını değil, genel eğilimleri ortaya koyuyor.

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Bu nedenle RPG oyunlarına göz atmak; karakter gelişimi, keşif veya hikâye odaklı bir dünyada vakit geçirme isteğiyle başlayabilir. Ardından oyuncu, aradığı deneyime uygun oyunları belirleyebilir. FPS oyunlarında hızlı geri bildirim, nişan alma hassasiyeti ve rekabetçi modlar genellikle ön plana çıkar. Strateji oyunlarında ise planlama, oyun mekanikleri, kaynak yönetimi ve sonuçları daha uzun vadede ortaya çıkan kararlar önem kazanır. Üstelik bir oyuncu farklı zamanlarda bu deneyimlerin tamamını tercih edebilir. Dolayısıyla oyun türü etiketleri, oyuncuların kişiliğini tanımlayan birer test gibi değil, oyun kataloğunda gezinmeyi kolaylaştıran araçlar olarak değerlendirilmelidir. Böylece keşif süreci, oyuncular hakkındaki genel varsayımlar yerine oyun mekaniklerine ve oynanış tercihlerine odaklanır.

Dijital mağazalardaki etiketler oyun keşfini kolaylaştırıyor

Dijital mağazaların tasarımı, oyun keşfini daha ayrıntılı hâle getirdi. Steam'in Eylül 2022'de gerçekleştirdiği güncelleme, türler, etiketler, kategoriler ve temalar için özel keşif sayfalarını genişletti. RPG kategorisinde aksiyon RPG, macera RPG ve JRPG gibi alt türlere yer verildi. Strateji kategorisinde ise gerçek zamanlı strateji oyunlarını keşfetmenin yanı sıra kişiselleştirilmiş öneriler, filtreler, oyun özelliklerine göre çok yönlü arama, etkinlikler ve yakında çıkacak oyunlar gibi bölümler sunuldu. Bu değişiklik, oyun türü sayfalarının daha spesifik tercihlere göre arama yapılmasını sağlayan kapsamlı keşif merkezlerine dönüştüğünü gösteren somut bir örnek.

Epic Games Store'un sunduğu filtreler de benzer bir yaklaşımı benimsiyor. Oyuncular tür, platform, çok oyunculu oyun seçenekleri, eşli oyun, rekabetçi oynanış, kontrolcü desteği ve bulut kayıtları gibi özelliklere göre arama yapabiliyor. Xbox'ın Aralık 2024'te Windows uygulamasına getirdiği güncelleme ise öne çıkan yeni oyunlar, etkinlikler, özel koleksiyonlar, kişiselleştirilmiş öneriler ve indirimler aracılığıyla oyun keşfi için yeni alanlar oluşturdu. Her platform farklı bir yaklaşım benimsese de bu örneklerin ortak noktası, oyun türü etiketlerini oyuncuların oynanış tercihleri ve kullanım koşullarıyla birlikte sunarak keşif sürecini kolaylaştırmaları.

Oyun keşfinden satın alma aşamasına

Dijital oyunlar doğrudan resmî platform mağazalarından veya dijital pazar yerlerinden satın alınabiliyor. Dijital pazar yerleri, oyun anahtarlarına ve hediye kartlarına ulaşmak için alternatif bir kanal sunuyor. Eneba da oyun anahtarları, hediye kartları ve diğer dijital ürünlerin satışa sunulduğu bir dijital pazar yeri olarak öne çıkıyor. Platformdaki ürün sayfalarında bölgesel uyumluluk ve desteklenen platformlar gibi satın alma kararını etkileyen bilgiler de bulunabiliyor.

Daha iyi bir oyun keşif deneyimi, oyuncuların o anki tercihlerini doğru değerlendirmesiyle başlıyor. Bir akşam hikâyesine kendini kaptırabileceği bir RPG tercih eden oyuncu, başka bir akşam hızlı tempolu bir FPS maçına veya stratejik kararlar gerektiren bir oyuna yönelebilir. Arama sonuçları daraltıldıktan sonra hedef platformu ve bölgesel uyumluluk bilgilerini kontrol etmek de doğru satın alma kararının önemli bir parçası. Eneba gibi dijital pazar yerleri, resmî mağazalara alternatif olarak dijital ürün fırsatları sunarken oyun anahtarlarını ve hediye kartlarını tek bir katalog üzerinden inceleme imkânı sağlıyor.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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