Oyun ve teknoloji tutkunları Monster x GeForce RTX Mağaza Buluşmalarında bir araya geldi

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz hafta Monster Notebook İstanbul ve Ankara mağazalarında gerçekleşen Monster x GeForce RTX Mağaza Buluşmaları 2 bin 500’den fazla oyun severe ev sahipliği yaparak eğlence dolu anlara sahne oldu. Monster Notebook Kadıköy Mağazası’nda düzenlenen İstanbul buluşmasında Mete Özbey, Tuna Yurdakul ve Enis Kirazoğlu ile oyun oynayan ve sürpriz hediyeler kazanan ziyaretçiler, üst düzey teknoloji performansı sunan NVIDIA DLLS ve RTX teknolojilerinin detaylarını yakından inceleme fırsatı buldu.

NVIDIA RTX 3060 ekran kartlı Tulpar T7 V25.1.2 üzerinden DLSS destekli Dying Light 2 oyununu oynayan katılımcılar, doğal çözünürlük ayarlarından daha gelişmiş çözünürlük seviyesi sunarken aynı zamanda iki kata kadar FPS artışı sağlayan DLSS teknolojisi sayesinde nefes kesen aksiyon sahnelerini gerçeği aratmayan görüntü kalitesiyle oynadı.

Monster x GeForce RTX Buluşmalarının Ankara ayağında ise “Unlost” Cantuğ Özsoy, hayranları ile buluştu. 5vs5 Volarant turnuvasında Cantuğ Özsoy ve ekibiyle oyun oynayan ziyaretçiler, oyuncu bilgisayarı kategorisindeki masaüstü bilgisayarları saf dışı bırakan Monster Notebook’ların gücünü rekabetin en yoğun olduğu anlarda hep birlikte deneyimledi. Turnuvanın galipleri Pusat V11 Gaming Mouse ve Pusat Gaming Mousepad ödüllerini almaya hak kazanırken, karşılaşmaları takip eden oyun severler eğlenceli saatler geçirdi.

RTX ekran kartlı Monster Notebook dizüstü bilgisayarlar, DLLS teknolojisi ile oyuncuların ihtiyaç duyduğu en yüksek FPS değerlerini ve en iyi görüntü kalitesini sunuyor.

NVIDIA DLSS teknolojisi nedir?

NVIDIA’nın kullanıcılarına sunduğu DLSS (Deep Learning Super Sampling) Türkçe anlamıyla Derin Öğrenme Süper Örnekleme özelliği, yapay zekâ ve makine öğrenimi kullanarak, grafik biriminin üstündeki yükü azaltan bir algoritma. Bu algoritma sayesinde çeşitli hesaplamalar yapılarak, oynanan oyunun çözünürlük kalitesi, performanstan ödün vermeden ve hatta FPS değerlerini arttırarak yükseliyor. Bu özellikler NVIDIA’nın RTX ekran kartlarında bulunan tensör çekirdekleri sayesinde mümkün oluyor. Obje takibi yaparak her kareyi tek tek hesaplayan ve bu şekilde çözünürlük artışı sağlayan DLSS teknolojisi sayesinde, hem doğal çözünürlük ayarlarından daha gelişmiş görsel deneyim hem de doğal çözünürlük formatına göre iki kata kadar yüksek FPS değerleri elde ediliyor.

Red Dead Redemption 2, Chivalry 2, Farming Simulator 22, Marvel’s Guardians of the Galaxy, God of War, Mount & Blade II: Bannerlord gibi DLSS desteği sunan oyunların sayısı her geçen sene artıyor.

NVIDIA GeForce RTX 30 serisi ekran kartlı Monster Notebooklar hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Dizüstü Bilgisayarlar Haberleri

Oyun ve teknoloji tutkunları Monster x GeForce RTX Mağaza Buluşma