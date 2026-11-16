Oyun yapıyor, molekül keşfediyor: Çinlilerden yeni yapay zeka

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Alibaba, yeni yapay zeka modeli Qwen4-Max’i duyurdu. Model; Unreal Engine ile oyun geliştirebiliyor, molekül keşfedebiliyor ve karmaşık sanayi süreçlerini yönetebiliyor. Üstelik Mixture of Experts mimarisi sayesinde görev maliyetlerini yüzde 60’tan fazla düşürerek yüksek verimlilik sunuyor. Geliştiriciler için kullanıma sunulan model, geleceğin yapay zeka teknolojilerine yön veriyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Çinli dev Alibaba, şimdiye kadarki en gelişmiş yapay zeka modeli Qwen4-Max'i tanıttı. Yeni model, daha güçlü akıl yürütme yetenekleri sunarken görev başına ortalama maliyeti yüzde 60'tan fazla azaltıyor. Şirket ayrıca siber güvenlik ve biyolojik risklere karşı yeni önlemler aldığını açıkladı.

Daha az kaynakla daha yüksek performans sunuyor

Alibaba'nın yeni amiral gemisi modeli Qwen4-Max, 2,4 trilyon parametreye sahip. Bu değer, önceki nesil Qwen3.8-Max ile aynı olsa da yeni modelin çalışma biçiminde önemli bir değişiklik bulunuyor. Qwen4-Max, her token için toplam parametrelerin yalnızca 71 milyarını etkinleştiriyor. Bu da önceki modele kıyasla yaklaşık yüzde 25 daha az parametrenin kullanılması anlamına geliyor.

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Yeni model, Mixture of Experts (MoE) mimarisi üzerine inşa edimiş durumda. Yerel görsel işleme desteği ve 1 milyon tokenlık bağlam penceresi de modelin öne çıkan özellikleri arasında. Alibaba, Qwen4-Max'in önceki modele kıyasla daha az token kullanarak daha iyi sonuçlar üretebildiğini belirtiyor.

Şirketin Work360 adlı kurum içi değerlendirmesinde model, önceki nesle göre yaklaşık yüzde 10 daha yüksek performans göstererek 52,69 puana ulaştı. Bu testte token kullanımı yüksek performans modunda yüzde 24, yüksek modda ise yüzde 35 azaldı. Terminal-Bench 4.0 testinde ise aynı oranlar sırasıyla yüzde 48 ve yüzde 49 olarak açıklandı.

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Verimlilikteki artışın maliyetlere de yansıdığı belirtiliyor. Work360 değerlendirmesinde bir görevin ortalama maliyeti 4,43 dolardan 1,67 dolara geriledi. Böylece görev başına maliyet yüzde 60'tan fazla azalmış oldu.

Unreal Engine ile oynanabilir oyunlar geliştirebiliyor

Alibaba, Qwen4-Max'in yalnızca metin ve kod üretmekle sınırlı olmadığını, profesyonel yazılımları kullanarak somut projeler ortaya çıkarabildiğini gösteren örnekler paylaştı. Model, Blender üzerinden 3D nesneler ve sahneler oluşturabiliyor. Geometrik modelleme, malzeme belirleme, ışıklandırma ve render gibi aşamaları birbirine bağlayarak bir tasarımı tamamlayabiliyor. Üstelik oluşturduğu dijital modeller 3D baskı yoluyla fiziksel nesnelere dönüştürülebiliyor.

Oyun geliştirme tarafında ise Unity, Unreal Engine ve Godot gibi popüler oyun motorlarıyla çalışabiliyor. Kullanıcının doğal dilde verdiği talimatları takip ederek sahneleri oluşturabiliyor, oyun mekaniklerini kodlayabiliyor, karakterleri ve görsel varlıkları entegre edebiliyor. Ardından oyunu çalıştırarak kamera takibi, karakter animasyonları, ışıklandırma ve görsel efektler gibi ayrıntıları test sonuçlarına göre iyileştirebiliyor.

Alibaba'nın paylaştığı otomotiv üretimi örneğinde Qwen4-Max, üretim hattı planlamasından parça tasarımına ve işleme süreçlerinin doğrulanmasına kadar farklı aşamalarda kullanıldı. Model, üretim hattının iki boyutlu planlarını ve süreç verilerini kullanarak üç boyutlu modeller oluşturabiliyor, üretim sürelerini simüle edebiliyor.

Bu sistem sayesinde bir iş parçasının üretim programlaması için gereken manuel çalışma süresi 475 dakikadan 24 dakikaya indirildi. Yaklaşık yüzde 95'lik zaman tasarrufu, modelin fiziksel üretim süreçlerinde de kullanılabileceğini gösteriyor.

Bilimsel araştırmalarda 48 saat kesintisiz çalıştı

Qwen4-Max'in öne çıkan diğer yeteneklerinden biri de uzun süreli görevleri bağımsız biçimde yürütebilmesi. Alibaba, modelin yeni nesil yarı iletken çiplerin soğutulmasında kullanılabilecek bir molekülü keşfetmek için 48 saat boyunca kesintisiz çalıştığını açıkladı.

Deep Principle'ın Mira platformunda gerçekleştirilen çalışmada model, 2,7 milyon aday molekülü değerlendirdi. Molekül tasarımı, sentez, test ve sonuçlara göre yeniden tasarım aşamalarını içeren dört döngünün ardından yeni bir soğutucu molekül geliştirildi. Molekülün laboratuvar ortamında sentezlendiği ve deneysel olarak doğrulandığı belirtildi.

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Alzheimer hastalığı üzerine yürütülen başka bir araştırmada da Qwen4-Max, hedef belirleme ve molekül tasarımından hesaplamalı değerlendirmeye kadar farklı aşamaları üstlendi. Model bu süreçte 454 araç çağrısı gerçekleştirdi ve 3.239 değerlendirme yaptı. Toplam 24 aday molekül tasarlayarak bunları optimize etti. Ancak bu çalışmadaki sonuçların laboratuvar deneyleriyle henüz doğrulanmadığını belirtmek gerekiyor.

Qwen4-Max'in tanıtımında performans ve maliyet iyileştirmelerinin yanı sıra güvenlik önlemleri de öne çıktı. Alibaba, modelin eğitim verilerini hazırlarken saldırı amaçlı siber yetenekleri filtrelediğini, buna karşılık güvenlik açıklarını tespit etme ve giderme gibi savunma odaklı becerileri koruduğunu açıkladı.

Qwen5 için 10 trilyon parametre hedefi

Alibaba, Qwen ailesini büyütmeye yönelik uzun vadeli planlarını da sürdürüyor. Şirketin büyük dil modeli ekibinin başındaki Liu Dayiheng, eylül ayında Qwen4, Qwen4.5 ve Qwen5 serilerini kapsayan yol haritasını paylaşmıştı.

Bu planın en dikkat çekici aşaması Qwen5 olacak. Alibaba, yeni nesil modelin 5 trilyon ila 10 trilyon parametre arasında bir büyüklüğe ulaşmasını hedefliyor.

Bu arada Qwen4-Max'in API erişimi QwenCloud üzerinden açıldı. Modelin giriş fiyatı 1 milyon token başına 1,5 dolar, çıkış fiyatı ise 4,5 dolar olarak belirlendi. Alibaba, bu fiyatların Qwen3.8-Max'e göre daha düşük olduğunu ve önbellekleme maliyetinin yüzde 70 azaldığını belirtiyor. Model ayrıca Qwen Studio, QwenWork ve Qoder üzerinden de kullanılabiliyor.

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