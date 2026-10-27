Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oyuncak gibi ama gerçek: Dev lastikli Lada Niva 20 bin euroya satışta

    Lada Niva’nın bataklıklar için geliştirilen nadir versiyonu Marsh, Almanya’da satışa çıktı. Dev lastikleriyle dikkat çeken 2002 model araç, restorasyonun ardından 19.999 euroluk fiyatla satışta.

    Oyuncak gibi ama gerçek: Dev lastikli Lada Niva 20 bin euro
    Lada Niva, sade yapısı ve arazi kabiliyetiyle tanınıyor. Ancak VAZ-1922 Marsh, bu tanıdık modeli kar, çamur ve bataklık gibi zorlu koşullar için çok daha farklı bir araca dönüştürüyor. Dev lastikleriyle oyuncak bir arazi aracını andıran özel versiyonun, restore edilmiş bir örneği Almanya’da satışa sunuldu.

    Mobile.de’de yayımlanan ilandaki 2002 model Niva Marsh için 19.999 euro isteniyor. Habere göre sayısı 1.000 adedin altında kalan bu özel araçlardan iyi durumda bir örnek bulmak oldukça zor.

    Dev lastikler gösteriş için değil

    Niva Marsh’ın en belirgin özelliği, düşük basınçlı dev lastikleri. Bu lastikler, aracın ağırlığını daha geniş bir yüzeye yayarak kar ve suya doymuş yumuşak zeminlerde batma riskini azaltmayı amaçlıyor. Aracın yerden yüksekliği de zorlu arazilerde ilerlemeyi kolaylaştırıyor.

    Oyuncak gibi ama gerçek: Dev lastikli Lada Niva 20 bin euro
    Büyük lastikleri sığdırabilmek için Niva’nın gövdesi kesilerek yeniden şekillendirilmiş. Geniş çamurluk uzantıları ve bunlara entegre paçalıklar, aracın alışılmışın dışındaki görünümünü tamamlıyor. Mor gövde rengine sahip örnekte, standart Niva’nın yuvarlak farlarının yerini dikdörtgen farlar alıyor. Arka aydınlatmalar da değiştirilmiş.

    Şasi ve süspansiyon da elden geçirilmiş

    Marsh’ın dönüşümü, lastikler ve gövdeyle sınırlı değil. Araçta özel akslar ve süspansiyon bileşenleriyle değiştirilmiş bir şasi bulunuyor. Ön ve arka bölümdeki metal koruma barları, ağaç ve kayalarla yaşanabilecek küçük temaslara karşı gövdeyi korumayı amaçlıyor. Tüm bu değişiklikler, standart Niva’nın arazi karakterini özellikle yumuşak zeminlerde kullanım için ileri taşıyor.

    Dev görünümün altında 80 beygirlik motor

    Oyuncak gibi ama gerçek: Dev lastikli Lada Niva 20 bin euro
    Görünümü çok daha güçlü bir motor beklentisi yaratsa da Niva Marsh, 1,7 litrelik atmosferik dört silindirli benzinli motor kullanıyor. Motorun gücü yaklaşık 80 PS seviyesinde. Bu araçta öncelik hızdan çok zorlu zeminde ilerleyebilmek. Düşük oranlı arazi vitesleri ve büyük, düşük basınçlı lastikler, sınırlı motor gücünün bu amaçla kullanılmasını sağlıyor.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

    Profil resmi
    emrahmt 3 gün önce

    tuhaf

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    radar cezası hemen düşer mi fernus z kitap anahtar kodu en ucuz kitap sitesi mitsubishi lancer 1.6 invite 96 nerenin plakası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Realme Note 60
    Realme Note 60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Pro 15 Essential
    Dell Pro 15 Essential
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum