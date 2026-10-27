Oyuncak gibi ama gerçek: Dev lastikli Lada Niva 20 bin euroya satışta
Lada Niva’nın bataklıklar için geliştirilen nadir versiyonu Marsh, Almanya’da satışa çıktı. Dev lastikleriyle dikkat çeken 2002 model araç, restorasyonun ardından 19.999 euroluk fiyatla satışta.
Mobile.de’de yayımlanan ilandaki 2002 model Niva Marsh için 19.999 euro isteniyor. Habere göre sayısı 1.000 adedin altında kalan bu özel araçlardan iyi durumda bir örnek bulmak oldukça zor.
Dev lastikler gösteriş için değil
Niva Marsh’ın en belirgin özelliği, düşük basınçlı dev lastikleri. Bu lastikler, aracın ağırlığını daha geniş bir yüzeye yayarak kar ve suya doymuş yumuşak zeminlerde batma riskini azaltmayı amaçlıyor. Aracın yerden yüksekliği de zorlu arazilerde ilerlemeyi kolaylaştırıyor.
Şasi ve süspansiyon da elden geçirilmiş
Marsh’ın dönüşümü, lastikler ve gövdeyle sınırlı değil. Araçta özel akslar ve süspansiyon bileşenleriyle değiştirilmiş bir şasi bulunuyor. Ön ve arka bölümdeki metal koruma barları, ağaç ve kayalarla yaşanabilecek küçük temaslara karşı gövdeyi korumayı amaçlıyor. Tüm bu değişiklikler, standart Niva’nın arazi karakterini özellikle yumuşak zeminlerde kullanım için ileri taşıyor.
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