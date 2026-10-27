Oyuncak gibi ama gerçek: Dev lastikli Lada Niva 20 bin euroya satışta

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Lada Niva, sade yapısı ve arazi kabiliyetiyle tanınıyor. Ancak VAZ-1922 Marsh, bu tanıdık modeli kar, çamur ve bataklık gibi zorlu koşullar için çok daha farklı bir araca dönüştürüyor. Dev lastikleriyle oyuncak bir arazi aracını andıran özel versiyonun, restore edilmiş bir örneği Almanya’da satışa sunuldu.

Mobile.de’de yayımlanan ilandaki 2002 model Niva Marsh için 19.999 euro isteniyor. Habere göre sayısı 1.000 adedin altında kalan bu özel araçlardan iyi durumda bir örnek bulmak oldukça zor.

Dev lastikler gösteriş için değil

Niva Marsh’ın en belirgin özelliği, düşük basınçlı dev lastikleri. Bu lastikler, aracın ağırlığını daha geniş bir yüzeye yayarak kar ve suya doymuş yumuşak zeminlerde batma riskini azaltmayı amaçlıyor. Aracın yerden yüksekliği de zorlu arazilerde ilerlemeyi kolaylaştırıyor.

Büyük lastikleri sığdırabilmek için Niva’nın gövdesi kesilerek yeniden şekillendirilmiş. Geniş çamurluk uzantıları ve bunlara entegre paçalıklar, aracın alışılmışın dışındaki görünümünü tamamlıyor. Mor gövde rengine sahip örnekte, standart Niva’nın yuvarlak farlarının yerini dikdörtgen farlar alıyor. Arka aydınlatmalar da değiştirilmiş.

Şasi ve süspansiyon da elden geçirilmiş

Marsh’ın dönüşümü, lastikler ve gövdeyle sınırlı değil. Araçta özel akslar ve süspansiyon bileşenleriyle değiştirilmiş bir şasi bulunuyor. Ön ve arka bölümdeki metal koruma barları, ağaç ve kayalarla yaşanabilecek küçük temaslara karşı gövdeyi korumayı amaçlıyor. Tüm bu değişiklikler, standart Niva’nın arazi karakterini özellikle yumuşak zeminlerde kullanım için ileri taşıyor.

Dev görünümün altında 80 beygirlik motor

Görünümü çok daha güçlü bir motor beklentisi yaratsa da Niva Marsh, 1,7 litrelik atmosferik dört silindirli benzinli motor kullanıyor. Motorun gücü yaklaşık 80 PS seviyesinde. Bu araçta öncelik hızdan çok zorlu zeminde ilerleyebilmek. Düşük oranlı arazi vitesleri ve büyük, düşük basınçlı lastikler, sınırlı motor gücünün bu amaçla kullanılmasını sağlıyor.

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Oyuncak gibi ama gerçek: Dev lastikli Lada Niva 20 bin euro

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