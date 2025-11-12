Oyuncular buraya: Amazon’da Kasım’a özel Gaming Week indirimleri başladı

Gaming Week indirimleri bir hafta boyunca devam edecek. İndirimli ürünler sürekli yenilenecek. Kampanya sayfasını kontrol etmenizi öneririz.
Kampanya sayfası: Gaming Week İndirimleri
Gaming Week’in Öne Çıkan İndirimleri
- Playstation 5 Slim Digital Sürüm (Bilkom - Resmi Distribütör Garantili): 30.499 TL
- Playstation 5 Slim Digital Sürüm FC 26 Oyun Bundle (Bilkom - Resmi Distribütör Garantili): 31.990 TL
- Razer Blackshark V2 Pro (Xbox) Gaming Kulaklık: 3.441 TL
- Razer Blackshark V2 Pro (Playstation) Gaming Kulaklık: 3.499 TL (Sepette 500 TL indirim ile)
- SteelSeries Arctis Nova 3X Kablosuz Kulak Üstü Oyuncu Kulaklığı: 4.319 TL
- Razer BlackShark V2 Pro (2023) Siyah Gaming Kulaklık: 6.050 TL (Sepette 500 TL indirim ile)
- Razer BlackShark V2 Pro (2023) Beyaz Gaming Kulaklık: 6.250 TL (Sepette 500 TL indirim ile)
- Logitech Hyperion Fury G402 Kablolu Oyuncu Mouse: 799 TL
- SteelSeries Rival 3 Gen 2 RGB Gaming Mouse: 975 TL
- Razer Basilisk V3 Pro 35K Kablosuz Gaming Mouse: 4.550 TL
- Razer Viper V3 Pro Beyaz Kablosuz Gaming Mouse: 5.750 TL (Sepette 500 TL indirim ile)
- Asus ROG Harpe Ace Extreme Şarjlı Kablosuz Oyuncu Mouse: 9.899 TL
- steelseries Apex 3 TKL Türkçe Gaming Klavye: 1.804 TL
- Razer BlackWidow V4 75% Mekanik Oyun Klavyesi: 4.749 TL
- ASUS TUF GAMING VG257Q5A 24.5 Fast VA 200 Hz Monitör: 5.642 TL
- Rampage MIRACLE MC27RQ180 27'' 1 ms 2K IPS 180 Hz Monitör: 7.399 TL
- Koorui G2511E 24.5 İnç Monitör, 320Hz IPS FHD, E-Spor Monitörü: 7.999 TL
- Razer Kishi Ultra USB-C - Android, iPhone için mobil oyun kumandası: 3.616 TL
- xDrive SANCAK Profesyonel Oyun-Oyuncu Koltuğu: 6.818 TL
- Asus PRIME H510M-F R3.0-CSM Intel H470 LGA1200 mATX Anakart: 2.516 TL
- MSI Pro B650M-B AMD AM5 DDR5 mATX Anakart: 3.674 TL
- NextStar YE-55IDWG11 55'' 4K Google MiniLED TV: 19.499 TL
- NextStar YE-65IDWG11 65'' 4K Google MiniLED TV: 27.499 TL
- TCL 65 inç 65Q6C 4K QD-Mini LED Google TV 144Hz (2025 Modeli): 51.543 TL
- instax mini Link 3™ Super Mario™ “Question Block” Tasarımlı: 7.999 TL
İndirimli Dizüstü Bilgisayarlar
- Asus TUF Gaming A15 Ryzen 7 7435HS 8 GB 512 GB SSD RTX3050: 29.799 TL
- Lenovo LOQ i5-12600HX 24 GB 512 GB SSD RTX4050 6GB: 30.415 TL
- Lenovo LOQ Ryzen 5 7235HS 24 GB 1 TB SSD RTX4050: 30.699 TL
- Lenovo LOQ i5-12450HX 16 GB 512 GB SSD RTX4050: 30.999 TL
- HP Victus Ryzen 5 7640HS 16 GB 512 GB SSD RTX4060: 37.999 TL
- Gigabyte Aero 14 OLED i7-13620H 16 GB 512 GB SSD RTX4050: 41.299 TL
- MSI Cyborg 15 i5-13420H 16 GB 1 TB SSD RTX4060: 42.999 TL
- HP Victus 16-S1003NT A05N7EA Ryzen 7 8840H 32 GB 1 TB SSD RTX4070: 52.249 TL
- MSI Katana 15 HX i7-14650HX 16 GB 1 TB SSD RTX5060: 62.999 TL
- HP Omen 17 Ryzen 7 8845HS 32 GB 1 TB SSD RTX4070: 65.999 TL
- Asus ROG Strix G16 i7-14650HX 16 GB 512 GB SSD RTX5060: 72.999 TL
- HP Omen Max 16 Ryzen AI 9 HX 375 32 GB 1 TB SSD RTX5070 Ti: 97.019 TL
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: