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    AMD ekran kartlarına bir zam daha gelebilir: DRAM fiyatları artıyor

    AMD'nin ekran kartı üreticilerine yönelik GPU ve GDDR6 bellek fiyatlarını kasım ayında yeniden artırabileceği ortaya çıktı. Gelişme, Radeon RX 9000 serisi modelleri de etkileyebilir.

    Oyuncular dikkat: AMD ekran kartlarına bir zam daha gelebilir Tam Boyutta Gör
    AMD, ekran kartı pazarındaki fiyat artışlarına devam edebilir. Board Channels forumunda paylaşılan yeni bilgilere göre şirket, ekran kartı üreticilerine (AIB) sağladığı GPU ve GDDR6 bellek paketlerinin tedarik fiyatlarını kasım ayında bir kez daha artırmaya hazırlanıyor. Yeni düzenleme, AMD'nin ekim ayında yaptığı fiyat artışının ardından ikinci zam olacak.

    Radeon ekran kartlarına yeni zam gelebilir

    İddiaya göre AMD, GPU ve bellek maliyetlerindeki değişimleri dikkate alarak tedarik fiyatlarını üç aylık dönemler halinde güncelliyor. GDDR6 bellek fiyatlarının 2026'nın üçüncü çeyreğinde yaklaşık yüzde 8 ila 10 oranında artması da şirketin yeni fiyat düzenlemesinde etkili oldu. AMD'nin 1 Ekim itibarıyla GDDR6 bellek tedarik fiyatlarını zaten yükselttiği, kasım ayında ise GPU ve bellek paketlerine yönelik yeni bir artış yapabileceği söyleniyor.

    Kasım ayında yapılması beklenen fiyat artışının oranı henüz bilinmiyor. Ayrıca AMD, iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak üreticilere sunulan GPU ve bellek paketlerinin maliyetindeki yükseliş, ekran kartı üreticilerinin son kullanıcı fiyatlarına da yansıyabilir.

    Nitekim son dönemde ekran kartı fiyatlarında genel bir yükseliş yaşanıyor. Hardware Unboxed tarafından 10 ülkedeki perakende satış fiyatları üzerinden hazırlanan araştırmaya göre ekran kartları son üç ayda ortalama yüzde 35 civarında zamlandı. Ekim ayındaki artış ise GeForce RTX 5090 hariç tutulduğunda ortalama yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti.

    AMD tarafındaki modeller de bu yükselişten etkilendi. Radeon RX 9060 XT 16GB'ın fiyatı eylül ayına kıyasla yüzde 17 artarken, Radeon RX 9070 ve RX 9070 XT modellerinde yüzde 12'lik yükseliş kaydedildi.

    Radeon RX 9000 serisinin fiyatı artabilir

    AMD'nin kasım ayında tedarik maliyetlerini yeniden artırması, Radeon RX 9000 serisi ekran kartları üzerinde ek fiyat baskısı oluşturabilir. Ancak bu artışın doğrudan perakende satış fiyatlarına ne ölçüde yansıyacağı, üretici ortaklarının fiyat politikalarına ve ellerindeki mevcut stoklara bağlı olacak. Şimdilik AMD'den doğrulama gelmediği için kasım ayındaki olası zam kesinleşmiş değil

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    emrahmt 6 gün önce

    tuhaf

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