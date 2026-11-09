AMD Radeon sürücülerinde SSD hatası: Günde 432 GB veri yazıyor!

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat AMD, Radeon ekran kartı sürücülerinde yaşanan ciddi bir SSD hatasını doğruladı. Sürücüdeki bir işlem yüzünden arka planda sürekli veri yazılıyor. Saniyede 5 megabayta kadar çıkan bu durum, bilgisayar boşta olsa bile günde 432 gigabayta varan gereksiz veri yazımına yol açıyor. Kullanıcıların SSD ömrünü tehdit eden bu sorun için AMD tarafı resmi bir güncelleme hazırlıyor. Yeni sürücü yayınlanana kadar kullanıcılar sistemlerini Kaynak İzleyicisi üzerinden kontrol edebilir. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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AMD Radeon ekran kartı kullanıcıları, sürücü yazılımından kaynaklanan ve SSD'lere sürekli veri yazılmasına neden olan bir sorunla karşı karşıya. AMD tarafından doğrulanan ve özellikle bilgisayar boşta çalışırken de devam eden bu hatanın AMD External Events Utility kaynaklı olduğu açıklandı. AMD cephesi sorunun farkında olduğunu doğrularken, düzeltme yakında paylaşılabilir.

AMD sorunu doğruladı: Düzeltme hazırlanıyor

Kullanıcıların bildirimlerine göre AMD sürücülerinin bir parçası olan atieclxx.exe işlemi, sistem diskinin arka planda sürekli yazma etkinliği göstermesine neden olabiliyor. Bazı kullanıcılar yaklaşık 5 MB/sn seviyesinde kesintisiz yazma hızı gözlemlerken, diğer bildirimlerde bu değer 0,3 ila 1,5 MB/sn arasında değişiyor.

Söz konusu hata yeni değil. Windows 10 ve Windows 11 kullanan, farklı Radeon ekran kartlarına ve sürücü sürümlerine sahip kullanıcılar benzer sorunları daha önce de bildirmişti. AMD temsilcisi AMD_Matt, ekim ayında yaptığı açıklamada sorunun gerçek olduğunu ve şirket tarafından araştırıldığını doğruladı.

Bir diğer AMD temsilcisi AMD_Vik ise düzeltmenin muhtemelen geliştirme sürecinde tamamlandığını ancak bir sonraki sürücünün yayın takvimine yetişememiş olabileceğini belirtti. Buna rağmen 30 Ekim'de yayınlanan Adrenalin Edition 26.10.2 sürümünün resmi değişiklik listesinde bu hataya yönelik bir düzeltme bulunmuyor.

Sorunun olası etkisi de dikkat çekici. Kesintisiz 5 MB/sn yazma etkinliği, teorik olarak günde yaklaşık 432 GB, ayda ise 13 TB seviyesinde veri yazımına karşılık geliyor. Ancak bu hesaplama, işlemin hiç durmadan devam ettiği varsayımına dayanıyor. Ayrıca Windows tarafından raporlanan yazma miktarı, doğrudan SSD'nin NAND belleğine fiziksel olarak yazılan veri miktarıyla aynı olmayabilir. Dolayısıyla hatanın SSD ömrünü ne ölçüde etkilediği henüz bilinmiyor.

Radeon kullanıcıları hatayı nasıl kontrol edebilir?

Kullanıcılar sistemlerinde benzer bir sorun olup olmadığını Windows'un yerleşik Kaynak İzleyicisi üzerinden kontrol edebilir. Bunun için Win + R tuşlarına basarak açılan pencereye resmon yazmak, ardından Disk sekmesine geçerek işlemleri yazma etkinliğine göre sıralamak yeterli. Listede özellikle AMD External Events Client Module olarak da bilinen atieclxx.exe işleminin sürekli veri yazıp yazmadığı kontrol edilebilir.

Bazı kullanıcılar AMD External Events Utility hizmetini services.msc üzerinden geçici olarak durdurmanın sorunu ortadan kaldırdığını bildiriyor. Resizable BAR özelliğini devre dışı bırakmak da alternatif çözümler arasında gösteriliyor. Ancak bu yöntemlerin bazı dezavantajları bulunuyor. AMD hizmetini durdurmak FreeSync ve Adrenalin kısayolları gibi özellikleri etkileyebilirken, Resizable BAR'ı kapatmak oyun performansını düşürebilir.

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AMD'nin sorunu araştırdığı ve düzeltmenin geliştirildiği düşünüldüğünde, kullanıcıların bu ayarları değiştirmeden önce sistemlerinde gerçekten anormal yazma etkinliği bulunduğundan emin olması gerekiyor. Kalıcı çözüm için ise yakında paylaşılacak.

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Oyuncular dikkat: AMD sürücülerinde SSD hatası doğrulandı

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