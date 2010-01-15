Oyuncular için hazırlanan dokunmatik ekranlı ilk notebook satışa sunuluyor

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Yüksek performanslı oyuncu bilgisayarları hazırlayan iBuyPower, Battalion Touch CZ-10 isimli dizüstü bilgisayarını kullanıma sunuyor. Firma tarafından dünyanın ilk dokunmatik ekranlı oyuncu notebook'u olarak gösterilen sistem 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 15.6-inç ekrana sahip. Çift çekirdekli Core 2 Duo işlemcileriyle konfigüre edilebilen ve 8GB'a kadar bellek desteğiyle gelen dizüstü bilgisayar, ekran kartı olarak DirectX 10.1 destekli Mobility Radeon HD 4650, depolama çözümü olaraksa tercihe bağlı olarak 500GB'a kadar sabit disk veya 160GB kapasiteli SSD ile alınabilecek.

Dokunmatik olarak kontrol edilebilen ekranıyla, kullanıcılara destek veren oyunlarda daha gelişmiş eğlence deneyimi yaşatacağı belirtilen Battalion Touch CZ-10'nin diğer özellikler arasında DVD yazıcı veya Blu-ray sürücü, 2.0 megapiksel çözünürlüğünde internet kamerası, çok formatlı kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, WiFi, 3 boyutlu çevresel ses sistemi gibi detaylara yer veriliyor ve işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Premium sunuluyor. Çoklu dokunmatik desteğine sahip ekranıyla iBuyPower Battalion Touch CZ-10, 999$ seviyesindeki başlangıç fiyatıyla önümüzdeki hafta kullanıma sunulacak.

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