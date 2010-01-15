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Oyuncular için hazırlanan dokunmatik ekranlı ilk notebook satışa sunuluyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyuncular için hazırlanan dokunmatik ekranlı ilk notebook satışa sunuluyor
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Yüksek performanslı oyuncu bilgisayarları hazırlayan iBuyPower, Battalion Touch CZ-10 isimli dizüstü bilgisayarını kullanıma sunuyor. Firma tarafından dünyanın ilk dokunmatik ekranlı oyuncu notebook'u olarak gösterilen sistem 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 15.6-inç ekrana sahip. Çift çekirdekli Core 2 Duo işlemcileriyle konfigüre edilebilen ve 8GB'a kadar bellek desteğiyle gelen dizüstü bilgisayar, ekran kartı olarak DirectX 10.1 destekli Mobility Radeon HD 4650, depolama çözümü olaraksa tercihe bağlı olarak 500GB'a kadar sabit disk veya 160GB kapasiteli SSD ile alınabilecek.

Dokunmatik olarak kontrol edilebilen ekranıyla, kullanıcılara destek veren oyunlarda daha gelişmiş eğlence deneyimi yaşatacağı belirtilen Battalion Touch CZ-10'nin diğer özellikler arasında DVD yazıcı veya Blu-ray sürücü, 2.0 megapiksel çözünürlüğünde internet kamerası, çok formatlı kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, WiFi, 3 boyutlu çevresel ses sistemi gibi detaylara yer veriliyor ve işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Premium sunuluyor. Çoklu dokunmatik desteğine sahip ekranıyla iBuyPower Battalion Touch CZ-10, 999$ seviyesindeki başlangıç fiyatıyla önümüzdeki hafta kullanıma sunulacak.

Oyuncular için hazırlanan dokunmatik ekranlı ilk notebook satışa sunuluyor
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Oyuncular için hazırlanan dokunmatik ekranlı ilk notebook satışa sunuluyor
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DH Misafiri 9 yıl
Dokunmatik ekranla flight simulator gibi çok tuşlu oyunlar kolay oynanabilir ama 15.6 inch monitörde değil.
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KAZUYA MISHIMA 9 yıl
bayan karakterli oyunlarda gayet guzel olacagını dusunuyorum dusunsenize :D
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talh4wk 9 yıl
dokunarak cod oynıcaz shift oynicaz :D
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sotoxs 9 yıl
dokunsakta mı oynasak dokunmasakta mı?
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Quad_core2 9 yıl
Napacaklarını şaşırdılar igce oyun oynarken nasıl olacak adamı arkadan dürtecenmi bıçakla :D
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CoreXXX 9 yıl
küçücük ektanda dokunmatik, çok saçma olmuş , sanki büyük bir akıllı telefon
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lastingend 9 yıl
özelliklerine göre fiyatı iyi ama türkiyeye giriş fiyatı bu seviyeden olmaz. bizde yine 2500 tl den pahalıya satarlar.
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Batuist 9 yıl
Buna en iyi oyunu nintendo üretirdi.. nintendonun dokunmatik ekranlar için ürettiği oyunlar gerçekten zevkli.. yoksa tutupta kimsenin dokunmatik ekranla COD6 oynayacağını zannetmiyorum..
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GraffitiBoy 9 yıl
bana göre değil ya :) öldüğün zaman bi klavyeye vurcan fareyi çarpcan masana :) buna vursam ben bidaha kullanılmaz.
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GurcellOnline 9 yıl
Tamam iyi guzelde Crysis i dokunarak oynamak bence biraz zor olur. Araba yarisi bir nebze ama aksiyon oyunlari zorlar. Sunuda soyloemek gerek; Strateji oyunlari icin bulunmaz bir nimet dityebilirim.
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