Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Popüler MMORPG oyunu Black Desert, Steam'de ücretsiz oldu

    Nadiren de olsa ücretsiz oyunlarla bizleri mutlu eden Steam'de bir oyun daha ücretsiz oldu. Black Desert, 18 Aralık Saat 21:00'a kadar ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilecek.

    Oyunculara müjde: 430 TL'lik oyun Steam'de ücretsiz oldu Tam Boyutta Gör
    PC oyunculuğunun en büyük kalesi Steam ve Epic Games Store, hediye oyun fırsatlarına devam ediyor. Şimdi de geliştiriciliğini Pearl Abyss'in yaptığı ve milyonlarca oyuncuya ulaşan Black Desert, Steam'de ücretsiz oldu. Bugünden itibaren oyunu kütüphanenize eklerseniz ömür boyu ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

    Black Desert Steam'de ücretsiz

    İlk olarak Aralık 2014'te çıkış yapan Black Desert, hem PVE hem de PVP odaklı bir MMORPG oyunu. Steam'de 9.99 dolar (4.99 dolar MENA-TR) fiyatla satılan oyun, kendi hızlarında ilerlemek ve seviye atlamak isteyen oyuncular için bol miktarda PvE içeriği sunuyor. Ayrıca kombo tabanlı dövüşü, geniş organik ortamları ve Battlefield ve Node War gibi büyük ölçekli savaşlara sahip. 

    Black Desert, 18 Aralık Saat 21:00'a kadar ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilecek. Daha sonrasında ise tekrar ücretli olacak. Peki Black Desert ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? Gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.

    • Steam uygulamasını açın veya buradan indirin
    • Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra Black Desert Steam sayfasına gidin.
    • Uygulama üzerinden "Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın.
    • İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

    Black Desert önerilen sistem gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
    • İşlemci: Intel Core i5 (8. nesil), AMD Ryzen 5 2000 serisi
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: GeForce GTX 1660 Super
    • Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hyundai accent era 1.6 otomatik vites yorumları 7 ileri dsg şanzıman sorunları cupra terramar yorum gripin aç mı tok mu içilir parsel sorguda kayıt bulunamadı ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum