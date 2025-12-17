Popüler MMORPG oyunu Black Desert, Steam'de ücretsiz oldu

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör PC oyunculuğunun en büyük kalesi Steam ve Epic Games Store, hediye oyun fırsatlarına devam ediyor. Şimdi de geliştiriciliğini Pearl Abyss'in yaptığı ve milyonlarca oyuncuya ulaşan Black Desert, Steam'de ücretsiz oldu. Bugünden itibaren oyunu kütüphanenize eklerseniz ömür boyu ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

Black Desert Steam'de ücretsiz

İlk olarak Aralık 2014'te çıkış yapan Black Desert, hem PVE hem de PVP odaklı bir MMORPG oyunu. Steam'de 9.99 dolar (4.99 dolar MENA-TR) fiyatla satılan oyun, kendi hızlarında ilerlemek ve seviye atlamak isteyen oyuncular için bol miktarda PvE içeriği sunuyor. Ayrıca kombo tabanlı dövüşü, geniş organik ortamları ve Battlefield ve Node War gibi büyük ölçekli savaşlara sahip.

Black Desert, 18 Aralık Saat 21:00'a kadar ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilecek. Daha sonrasında ise tekrar ücretli olacak. Peki Black Desert ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? Gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.

Steam uygulamasını açın veya buradan indirin

Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra Black Desert Steam sayfasına gidin.

Uygulama üzerinden "Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın.

İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

Black Desert önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5 (8. nesil), AMD Ryzen 5 2000 serisi

Intel Core i5 (8. nesil), AMD Ryzen 5 2000 serisi Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: GeForce GTX 1660 Super

GeForce GTX 1660 Super Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

