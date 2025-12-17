Popüler MMORPG oyunu Black Desert, Steam'de ücretsiz oldu

Black Desert Steam'de ücretsiz
İlk olarak Aralık 2014'te çıkış yapan Black Desert, hem PVE hem de PVP odaklı bir MMORPG oyunu. Steam'de 9.99 dolar (4.99 dolar MENA-TR) fiyatla satılan oyun, kendi hızlarında ilerlemek ve seviye atlamak isteyen oyuncular için bol miktarda PvE içeriği sunuyor. Ayrıca kombo tabanlı dövüşü, geniş organik ortamları ve Battlefield ve Node War gibi büyük ölçekli savaşlara sahip.
Black Desert, 18 Aralık Saat 21:00'a kadar ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilecek. Daha sonrasında ise tekrar ücretli olacak. Peki Black Desert ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? Gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.
- Steam uygulamasını açın veya buradan indirin
- Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra Black Desert Steam sayfasına gidin.
- Uygulama üzerinden "Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın.
- İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.
Black Desert önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i5 (8. nesil), AMD Ryzen 5 2000 serisi
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 1660 Super
- Depolama: 80 GB kullanılabilir alan