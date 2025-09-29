Oyunculara müjde: AMD AFMF 3.0 resmen doğrulandı

Fluid Motion Frames 3 geliyor
Kaçıranlar için AMD, ilk nesil AFMF'yi 2023’te duyurmuş ve sürücü üzerinden etkinleştirilebilen bu özellik, kare oluşturma teknolojisi sayesinde oyunlarda FPS artışı sunuyor. 2024'te yayınlanan AFMF 2 ise yapay zekâ destekli algoritmalar, daha düşük gecikme süreleri ve daha geniş GPU desteği ile tanmıtılmıştı. Ardından AFMF 2.1 yayınlanarak hayaletlenme sorunları azaltılmış, geçici izleme geliştirilmiş ve yeni oyun desteği eklenmişti.
AMD'nin yeni kare oluşturma teknolojisinin, Nvidia'nın DLSS 4 Ray Reconstruction ile rekabet etmesi bekleniyor. AFMF 3'ün mevcut modelden daha rafine bir yapıya sahip olması, görüntü kalitesini iyileştirirken performansı da artırabilir. Önümüzdeki aylarda FSR Redstone ile birlikte AFMF 3 hakkında daha fazla detay paylaşılması muhtemel.
