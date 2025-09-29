Oyunculara müjde: AMD AFMF 3.0 resmen doğrulandı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD, son dönemde duyurduğu Fluid Motion Frames (AFMF) teknolojisine olan desteğini artırıyor. Hatırlayanlar olacaktır DLSS 3.0'a rakip olarak görülen AFMF, özellikle 2.0 sürümü ile geniş bir kullanıma sahip olmuştu. Son olarak AFMF 3.0, en güncel Radeon sürücülerinde görünmeye başladı.

Fluid Motion Frames 3 geliyor

Kaçıranlar için AMD, ilk nesil AFMF'yi 2023’te duyurmuş ve sürücü üzerinden etkinleştirilebilen bu özellik, kare oluşturma teknolojisi sayesinde oyunlarda FPS artışı sunuyor. 2024'te yayınlanan AFMF 2 ise yapay zekâ destekli algoritmalar, daha düşük gecikme süreleri ve daha geniş GPU desteği ile tanmıtılmıştı. Ardından AFMF 2.1 yayınlanarak hayaletlenme sorunları azaltılmış, geçici izleme geliştirilmiş ve yeni oyun desteği eklenmişti.

Tam Boyutta Gör Şimdi ise AFMF 3.0 hazırlıklar başlamış durumda. Sürücüde yer alan bilgilere göre bu sürümün "FrameGenV3" adıyla FSR Redstone güncellemesiyle birlikte sunulması bekleniyor. FSR Redstone, FSR 4 ekosisteminin bir parçası olacak ve makine öğrenimi optimizasyonlarının yanı sıra Neural Radiance Caching ve Path Tracing iyileştirmeleriyle ray tracing performansını artıracak.

AMD'nin yeni kare oluşturma teknolojisinin, Nvidia'nın DLSS 4 Ray Reconstruction ile rekabet etmesi bekleniyor. AFMF 3'ün mevcut modelden daha rafine bir yapıya sahip olması, görüntü kalitesini iyileştirirken performansı da artırabilir. Önümüzdeki aylarda FSR Redstone ile birlikte AFMF 3 hakkında daha fazla detay paylaşılması muhtemel.

