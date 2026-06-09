Mac'e oyun taşımak kolaylaşıyor: Apple, Game Porting Toolkit 4'ü duyurdu

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Tam Boyutta Gör Apple, WWDC 2026 kapsamında Mac platformu için Game Porting Toolkit 4'ü tanıttı. Geliştiricilerin oyunlarını macOS platformuna daha kolay taşımasını sağlayan araç, bu sürümde yapay zekâ ajanlarına destek sunacak. Böylece yapay zekâ, oyun portlama sürecine de dahil olmaya başlıyor.

Mac'e oyun taşımak artık daha kolay

Game Porting Toolkit 4'ün en önemliyeniliği yapay zekâ desteği oldu. Apple'ın geliştiricilere yönelik açıklamasına göre Game Porting Toolkit 4, oyun portlama sürecinde kullanılabilecek AI destekli araçlarla geliyor. Şirket ayrıca GitHub üzerinde açık kaynak kodlu yapay zekâ ajan becerileri ve örnek projelerin yer aldığı yeni bir depo da yayınladı.

Apple'a göre bu yapay zekâ ajanları, geliştiricilere özellikle Metal grafik API'si konusunda yardımcı olacak. Oyunların macOS'e uyarlanması sırasında ortaya çıkan uyumluluk sorunlarının tespit edilmesi, hata ayıklama işlemleri ve performans analizleri gibi görevler artık daha hızlı gerçekleştirilebilecek. Yapay zekâ ajanları aynı zamanda Metal araçlarına komut satırı üzerinden erişebildiği için grafik iş yüklerini doğrudan inceleyebilecek ve geliştiricilere öneriler sunabilecek.

Bunun yanında Game Porting Toolkit 4'ün değerlendirme ortamı da güncellendi. Araç artık Metal 4 desteği sunuyor ve geliştiricilerin oyunlarını Apple'ın en güncel grafik teknolojileriyle test etmesine imkan tanıyor. Böylece geliştiriciler, oyunlarının yeni API ile uyumluluğunu ve performansını daha erken aşamada değerlendirebilecek.

Metal 4 desteği Apple işlemcilerle sınırlı

Metal 4 desteği ise yalnızca Apple Silicon işlemcili cihazlarla sınırlı olacak. Apple, yeni grafik teknolojilerinin ve yapay zekâ destekli geliştirme araçlarının özellikle M serisi işlemcilere sahip Mac modellerinde daha verimli çalışacağını belirtiyor.

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Henüz beta aşamasında bulunan Game Porting Toolkit 4'ün yapay zekâ özelliklerinin gerçek projelerde ne kadar etkili olacağı zamanla ortaya çıkacak. Ancak Apple'ın yapay zekâyı doğrudan oyun geliştirme ve portlama süreçlerine entegre etmeye başlaması, Mac platformuna daha fazla oyunun gelmesini sağlayabilir.

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Oyunculara müjde: MacOS için Game Porting Toolkit 4 duyuruldu

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