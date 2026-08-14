Oyunculara müjde: Steam Deck, Playstation 5 oyununu açtı

0,6 FPS'te çalışıyor
Yapılan testte Astro's Playroom, Steam Deck üzerinde SteamOS'un masaüstü modunda açıldı ve PlayStation Studios yükleme ekranına kadar ulaşabildi. Ancak performans tarafında henüz önemli bir yol alınması gerekiyor. Oyunun kare hızı 0,5 ile 1 FPS arasında değişirken ortalama performans yaklaşık 0,6 FPS seviyesinde kaldı. Ses de benzer şekilde kesintili çalıştı.
Buna rağmen oyunun herhangi bir yayın veya uzaktan oynatma yöntemi kullanılmadan doğrudan Steam Deck üzerinde çalıştırılması, PS5 emülasyonu açısından önemli bir gelişme. Bilmeyenler için SharpEmu, daha güçlü donanımlarda daha hafif 2D oyunları çalıştırabiliyor. Örneğin Dead Cells ve Dreaming Sarah gibi yapımlar emülatör üzerinden açılabiliyor.
PS5 emülasyonunun Steam Deck'e kadar ulaşması, şimdilik pratik bir oyun deneyiminden çok teknolojinin geldiği noktayı gösteren bir kilometre taşı niteliğinde. Performansın 1 FPS seviyesini bile aşamaması, modern PS5 oyunlarının emülasyonunda donanım ve yazılım tarafında aşılması gereken çok büyük engeller bulunduğunu gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: