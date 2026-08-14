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    Oyunculara müjde: Steam Deck, Playstation 5 oyununu açtı

    PS5 emülasyonunda önemli bir aşama daha geride kaldı. Açık kaynaklı SharpEmu, Steam Deck üzerinde Astro's Playroom'u çalıştırmayı başardı. İşte detaylar...     

    Oyunculara müjde: Steam Deck, Playstation 5 oyununu açtı Tam Boyutta Gör
    PS5 emülasyonu PC üzerinde henüz erken aşamalarında olsa da geliştiricilerin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak açık kaynaklı SharpEmu isimli PS5 emülatörü, Steam Deck üzerinde bir PS5 oyununu çalıştırmayı başardı. Ancak performans tarafında uzun bir süre daha beklemek gerekecek.

    0,6 FPS'te çalışıyor

    Yapılan testte Astro's Playroom, Steam Deck üzerinde SteamOS'un masaüstü modunda açıldı ve PlayStation Studios yükleme ekranına kadar ulaşabildi. Ancak performans tarafında henüz önemli bir yol alınması gerekiyor. Oyunun kare hızı 0,5 ile 1 FPS arasında değişirken ortalama performans yaklaşık 0,6 FPS seviyesinde kaldı. Ses de benzer şekilde kesintili çalıştı.

    Buna rağmen oyunun herhangi bir yayın veya uzaktan oynatma yöntemi kullanılmadan doğrudan Steam Deck üzerinde çalıştırılması, PS5 emülasyonu açısından önemli bir gelişme. Bilmeyenler için SharpEmu, daha güçlü donanımlarda daha hafif 2D oyunları çalıştırabiliyor. Örneğin Dead Cells ve Dreaming Sarah gibi yapımlar emülatör üzerinden açılabiliyor.

    Oyunculara müjde: Steam Deck, Playstation 5 oyununu açtı Tam Boyutta Gör
    SharpEmu'nun ilginç taraflarından biri de farklı işlemci mimarilerinde çalışabilmesi. Proje doğrudan x86 cihazları hedefliyor ancak Apple Silicon Mac'lerde Rosetta 2, Windows on Arm cihazlarda ise Microsoft'un Prism çeviri katmanı üzerinden çalışabiliyor. Emülatörün C# ile sıfırdan geliştirilmesi de kodun Android'e yeniden derlenmesine imkan sağlıyor.

    PS5 emülasyonunun Steam Deck'e kadar ulaşması, şimdilik pratik bir oyun deneyiminden çok teknolojinin geldiği noktayı gösteren bir kilometre taşı niteliğinde. Performansın 1 FPS seviyesini bile aşamaması, modern PS5 oyunlarının emülasyonunda donanım ve yazılım tarafında aşılması gereken çok büyük engeller bulunduğunu gösteriyor.

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