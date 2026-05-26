Oyuncuların Star Citizen için yaptığı bağış 1 milyar doları geçti

Tam Boyutta Gör Uzun yıllardır oyun dünyasının en tartışmalı projelerinden biri olarak görülen Star Citizen, finansman tarafında yeni bir rekora ulaştı. İlk kez 10 Ekim 2012 tarihinde duyurulan yapım, yaklaşık 14 yılın ardından toplamda 1 milyar doların üzerinde fon toplamayı başardı. Ancak dikkat çeken nokta, projenin halen resmi çıkış tarihine sahip olmaması oldu.

Halen alfa aşamasında

Cloud Imperium Games tarafından geliştirilen Star Citizen, ilk aşamada Kickstarter üzerinden kitlesel fonlama modeliyle destek topladı. Daha sonra projenin kapsamının büyümesiyle birlikte stüdyo kendi bağış platformuna geçti. Aradan geçen yıllarda oyun, oyun sektöründeki en büyük bütçeli projelerden biri haline gelirken geliştirme sürecinin halen tamamlanamamış olması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Star Citizen teknik olarak erişilebilir ve oynanabilir durumda olsa da yapım halen “alfa” sürecinde bulunuyor. Oyuncular şu anda oyuna giriş yapabiliyor ve vaat edilen içeriklerin büyük kısmını deneyimleyebiliyor. Buna karşın proje ciddi hata ve performans sorunlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Cloud Imperium düzenli aralıklarla yeni güncellemeler yayınlayarak oyuna gemiler, ekipmanlar ve farklı oynanış sistemleri ekliyor. Bunun yanında yüksek fiyatlı mikro ödeme sistemi de projedeki en çok eleştirilen konular arasında yer alıyor. Oyuna destek veren kullanıcılar, satın aldıkları bağış paketleri kapsamında çeşitli uzay gemilerine erişim elde ediyor.

Ancak bazı gemilerin uzun süre oynanabilir hale gelmemesi dikkat çekiyor. Bunun son örneklerinden biri kısa süre önce düzenlenen DefenseCon etkinliğinde ortaya çıktı. Şirket, etkinlik sırasında “Anvil Odin” isimli yeni gemiyi 5 bin dolar fiyat etiketiyle tanıttı. Söz konusu araç ise henüz oyunda kullanılabilir değil.

Projenin büyümesi geliştirme sürecini uzattı

Tam Boyutta Gör Finansal açıdan bakıldığında ise Star Citizen’ın ulaştığı seviye oldukça dikkat çekici. Sektörde bugüne kadar yalnızca GTA VI için yaklaşık 1 milyar dolarlık geliştirme bütçesi iddiaları gündeme gelmişti. Bunun dışında Ubisoft’un 2007’de duyurduğu Beyond Good and Evil 2 de benzer şekilde uzun geliştirme süreciyle biliniyor. Ancak Ubisoft’un projesi şirket içi bütçeyle yürütülürken Star Citizen doğrudan oyuncu bağışlarıyla finanse ediliyor.

Star Citizen’ın yıllar içerisinde bu kadar uzamasının temel nedenlerinden biri olarak projenin kapsamının sürekli genişlemesi gösteriliyor. Geliştirme sürecinde önemli teknolojik değişiklikler de yaşandı.

Başlangıçta CryEngine altyapısıyla geliştirilen oyun, daha sonra şirketin kendi motoru olan StarEngine sistemine geçirildi. Bu geçişin temel nedeni ise uzay ölçeğinde hassas koordinat hesaplamaları yapabilmek için 64-bit hassasiyet desteği sunulması oldu.

Cloud Imperium ayrıca oyuna Persistent Entity Streaming (PES) isimli sistemi ekledi. Bu teknoloji sayesinde oyun evrenindeki nesnelerin konumları sunucular arasında gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor. Bunun devamında ise çoklu sunucuları tek bir evrende birleştiren Server Meshing altyapısı geliştirildi. Sistem, oyuncular gezegenler arasında hareket ederken onları dinamik biçimde farklı sunucular arasında aktarabiliyor.

Squadron 42 için hedef 2026

Star Citizen evreninde geçen tek oyunculu hikaye odaklı yapım Squadron 42 da halen geliştirme aşamasında bulunuyor. Sinematik yapısıyla öne çıkan oyun, Star Citizen ile birlikte ilk kez duyurulmuş ve başlangıçta 2014 çıkış hedefi verilmişti.

Güncel planlamaya göre Squadron 42’nin 2026 yılında çıkış yapması hedefleniyor. Ancak proje için kesin bir tarih paylaşılmış değil.

