Oyunlarda indirim beklemeden nasıl tasarruf edilir?

Tam Boyutta Gör Oyun oynamak harika bir hobi olsa da dürüst olmak gerekirse pahalıdır. Yeni çıkan oyunlar, DLC’ler, oyun içi satın alımlar ve abonelikler derken cüzdanın sürekli darbe alabilir. Elbette Black Friday ya da Steam Yaz İndirimi gibi büyük sezonluk kampanyaları beklemek işe yarayabilir, ancak yıl boyunca tasarruf etmenin bir yolu olsaydı ne olurdu?

Güzel haber. Böyle bir yol var. Sırrı ne mi? Eneba gibi dijital pazar yerleri. Burada oyun anahtarlarını, hediye kartlarını ve oyun içi paraları normal fiyatlarının çok altında bulabilirsin. Beklemeden, fazla ödemeden, anında tasarruf.

Oyunlar neden bu kadar pahalı?

Hiç yeni çıkan oyunların neden 70 dolar olduğunu merak ettin mi? Oyun geliştirme süreçleri büyüdü, pazarlama bütçeleri fırladı ve yayıncılar oyuncuların yine de tam fiyat ödeyeceğini biliyor. Ama işin güzel yanı şu: Buna mecbur değilsin.

Birçok oyuncu indirimlerin sadece büyük sezonluk kampanyalarda geldiğini düşünüyor, ancak dijital pazar yerleri aynı fırsatları her gün sunuyor. Yani aylarca bir indirimi beklemek yerine, favori oyunlarını istediğin zaman indirimli fiyata satın alabilirsin.

Eneba gibi dijital pazaryerleri nasıl tasarruf etmeni sağlar

Steam, PlayStation Store veya Xbox gibi platformlardan doğrudan satın almak yerine, dijital pazar yerleri seni güvenilir satıcılarla buluşturur. Bu satıcılar oyun anahtarlarını ve hediye kartlarını daha uygun fiyatlarla sunar. Oyunlar aynı, etkinleştirme aynı sadece fazladan fiyat farkı yok.

Eneba’da bulabileceklerinden sadece küçük bir örnek:

Steam anahtarları – PC oyunlarını Steam’deki fiyatından daha ucuza al.

– PC oyunlarını Steam’deki fiyatından daha ucuza al. PlayStation ve Xbox hediye kartları – Mağaza bakiyesini gerçek değerinin altında satın al.

– Mağaza bakiyesini gerçek değerinin altında satın al. Nintendo eShop kartları – Hesabını doldur ve favori Switch oyunlarını indirimli al.

– Hesabını doldur ve favori Switch oyunlarını indirimli al. Oyun içi para birimleri – V-Bucks, FIFA Points veya Apex Coins mi lazım? Daha uyguna bulabilirsin.

Ve bu sadece başlangıç. En güzel tarafı mı? Her şey anında. Kargo beklemek yok, teslimat beklemek yok. Sadece satın al, etkinleştir ve oyna.

Peki… Güvenli mi?

Üçüncü taraf bir platformdan alışveriş yaparken temkinli olmak gayet normal, ancak Eneba ve diğer güvenilir dijital pazar yerlerinin neden güvenli olduğuna dair sebepler:

Doğrulanmış satıcılar – Her satıcı, güvenilirliğinden emin olmak için bir denetim sürecinden geçer.

– Her satıcı, güvenilirliğinden emin olmak için bir denetim sürecinden geçer. Güvenli ödemeler – PayPal, kredi kartı, Apple Pay ve Google Pay gibi seçenekler paranı koruma altında tutar.

– PayPal, kredi kartı, Apple Pay ve Google Pay gibi seçenekler paranı koruma altında tutar. Alıcı koruması – Bir sorun yaşanırsa, iade politikaları ve müşteri desteği seni güvence altına alır.

Şüpheli çevrimiçi satıcılardan farklı olarak, dijital pazar yerleri alıcıların ödedikleri ürünleri gerçekten almasını sağlamak için sıkı kurallar çerçevesinde çalışır. Resmi mağazalardakiyle aynı oyunları ve hediye kartlarını, çok daha uygun fiyata alırsın.

Gerçekten ne kadar tasarruf edebilirsin?

Hızlıca bir hesap yapalım: Diyelim ki yılda beş büyük oyun alıyorsun ve her biri 70 dolar. Sadece oyunlara 350 dolar harcamış oluyorsun. Şimdi aynı oyunları Eneba’dan %20 ila %50 indirimle aldığını düşün, toplam tutar kolayca 250 dolara ya da daha da aşağıya düşebilir. Yani cebinde fazladan 100 dolar kalır; bu da yeni bir oyun, birkaç DLC veya oyun kurulumunu yükseltmek için yeterli olabilir.

Üstelik sadece oyunlarla da sınırlı değil. Hediye kartları, oyun içi para birimleri ve PlayStation Plus veya Xbox Game Pass gibi abonelikler de daha ucuza bulunabilir.

Artık indirim beklemeye gerek yok

Oyunlara tam fiyat ödemekten sıkıldıysan, alışveriş yaptığın yeri yeniden düşünmenin zamanı geldi. Eneba gibi dijital pazar yerleri yıl boyunca harika fırsatlar sunar, yani iyi bir fiyat için aylarca beklemene hiç gerek yok.

Bir dahaki sefere bir oyun satın almak üzereyken kendinize sorun: Dışarıda daha iyi bir fırsat var mı? Spoiler uyarısı - muhtemelen vardır. Ve artık bu sırrı sen de biliyorsun.

