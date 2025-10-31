Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı

Yapılan açıklamaya göre Ozak Elektronik Para üzerinden yasa dışı bahisten elde edilen gelirler ile “POS tefeciliği” suçlarından kaynaklanan gelirlerin aklanması konularında suç şüphesi tespit edildiği belirlendi. Yürütülen mali incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması için kullanıldığı tespit edildi.
POS tefeciliği suçu hakkında açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarılarak sisteme dahil edildiğinin anlaşıldığını duyurdu.
Yapılan araştırma sonucunda elde edilen raporlarda, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen, kartlarla yapılan, tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı, aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığının tespit edildiği belirtildi.
Ayrıca, Ozan Elektronik Para AŞ'nin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden "sigorta primi" adı altında para akışı sağlandığı, söz konusu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edilip aklandığı açıklandı.
402 milyon TL'ye el konuldu
Suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında aktif rol oynadığı belirlenen Ozan elektronik PARA'ya mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmasına karar verildi. Ayrıca 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı ve mal varlıklarına el konuldu. 7 şirkette toplamda yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi.
