Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Z Fold 8 Ultra dahil yeni katlanabilir telefonlarını 22 Temmuz'daki Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Lansmandan önce, lüks kişiselleştirme markası Caviar, Z Fold8 Ultra modelinin Lionel Messi temalı bir sürümünü tanıttı. Özel sürümün fiyatı 13.000 doların üzerinde ve dünya çapında yalnızca 19 adet mevcut.

Yalnızca 19 adet üretildi

Tam Boyutta Gör Caviar'ın "Efsaneler" koleksiyonunun yeni parçası Arjantinli futbol ikonu Lionel Messi temalı Galaxy Z Fold 8 Ultra. Telefon, mineleme tekniği kullanılarak oluşturulmuş el yapımı Lionel Messi portresine sahip. Eser, Arjantin milli takımının geleneksel renklerini gösteriyor.

Caviar, 10 numaralı formayı, dekoratif çerçeveyi ve milli sembolleri 24 ayar altın kaplama ile öne çıkarıyor. Özel sürümün 256 GB'lık modeli 13.130 dolardan başlıyor. Bu arada, Samsung'un normal Galaxy Z Fold 8 Ultra için ön siparişleri, ABD'deki lansman günü olan 22 Temmuz'da başlatması muhtemel. Katlanabilir telefonun başlangıç fiyatının 2.099 dolar olması bekleniyor. Samsung, telefonun özelliklerini henüz açıklamamış olsa da, yakın zamanda cihazın tüm teknik detayları ortaya çıktı.

Galaxy Z Fold 8 ve Fold 8 Ultra'nın tüm özellikleri sızdırıldı 1 gün önce eklendi

Galaxy Z Fold 8 Ultra katlanabilir telefon özellikleri nasıl olacak?

Galaxy Z Fold 8 Ultra, 8 inç iç ekran ve 6.5 inç kapak ekranıyla gelecek. Telefon, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 "for Galaxy" işlemcisini taşıyacak. En üst modeli 16 GB RAM 1 TB depolama alanı sunacak. Cihaz, One UI 9 (Android 17) yazılımıyla gelecek. Telefon, önceki nesildeki 200 MP ana kamerayı korurken, yeni 50 MP ultra geniş açılı kameraya sahip olacak. Selfie'ler için ise telefon, hem kapak hem de iç ekranda 10 MP sensöre sahip olacak. Z Fold8 Ultra, 45W kablolu, 20W kablosuz şarjı destekleyen 5.000 mAh bataryadan güç alacak.

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Özel üretim Galaxy Z Fold 8 Ultra satışa çıktı: 13.000 dolar!

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