Ozempic ve Mounjaro gibi zayıflama ilaçları için ‘kalıcı körlük’ uyarısı

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat FDA, popüler diyabet ve zayıflama ilaçları için kalıcı körlük uyarısında bulundu. Ozempic ve Mounjaro gibi GLP-1 grubu ilaçların, göz sinirlerine giden kan akışını azaltarak ani görme kaybına yol açan NAION hastalığıyla ilişkili olabileceği açıklandı. Yapılan incelemelerin ardından kurum, bu gruptaki tüm ürünlerin güvenlik etiketlerine riske dair yeni uyarılar eklenmesini istedi. İlaç üreticileri ise henüz doğrudan bir neden sonuç ilişkisi kanıtlanmadığını savunuyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Ozempic, Wegovy ve Mounjaro gibi diyabet ve kilo verme tedavisinde kullanılan GLP-1 ilaçlarının nadir görülen ancak kalıcı görme kaybına yol açabilen bir göz rahatsızlığıyla ilişkili olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Kurum, bu gruptaki tüm ilaçların güvenlik etiketlerine olası riske ilişkin yeni bir uyarı eklenmesini istedi.

İlaçlara uyarı eklencek

FDA, GLP-1 reseptör agonisti (GLP-1 RA) olarak bilinen ilaçların, “arteritik olmayan anterior iskemik optik nöropati” (NAION) adı verilen göz rahatsızlığıyla ilişkili olabileceğini belirledi. Kurumun değerlendirmesi sonucunda Ozempic, Mounjaro, Zepbound ve Soliqua ilaçları dahil olmak üzere GLP-1 etkisi gösteren tüm ürünlerin güvenlik etiketlerinde bu riske yer verilmesi kararlaştırıldı.

NAION, görme sinirinin ön bölümüne ulaşan kan akışının azalmasıyla ortaya çıkıyor. Genellikle tek gözde aniden gelişen ve ağrıya neden olmayan görme kaybıyla kendini gösteren rahatsızlık, bazı hastalarda kalıcı görme kaybına ve körlüğe yol açabiliyor. Üstelik mevcut tedavilerle NAION nedeniyle kaybedilen görmeyi geri kazandıran bilinen bir yöntem bulunmuyor.

Rahatsızlığın bilinen risk faktörleri arasında diyabet, sigara kullanımı, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol bulunuyor. NAION, özellikle 50 yaş üzerindeki kişilerde akut görme siniri hasarının en yaygın nedenlerinden biri. Bu yaş grubunda her 100 bin kişide yılda ortalama 2,3 ila 10,2 vaka görülüyor.

FDA, GLP-1 ilaçlarının klinik verilerini inceledi

FDA'nın GLP-1 ilaçları ile NAION arasındaki olası ilişkiye yönelik incelemesi, 2024 yılında JAMA Ophthalmology dergisinde yayımlanan bir araştırmanın ardından başladı. Söz konusu çalışmada, GLP-1 ilaçları kullanan hastalarda NAION görülme riskinin arttığına ilişkin bulgular elde edilmişti. Araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunduğunu kabul eden FDA, yine de olası riskin daha kapsamlı değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi.

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Bu kapsamda kurum, 134 bin 200'den fazla hastayı kapsayan 126 klinik çalışmanın verilerini inceledi. Değerlendirme sonucunda NAION ile ilişkili olabileceği düşünülen 15 vaka tespit edildi. Bunların 10'u GLP-1 ilacı kullanan hastalarda, beşi plasebo grubunda görüldü. GLP-1 içermeyen farklı kan şekeri düşürücü ilaçları kullanan hastalarda ise olası vaka tespit edilmedi.

FDA'nın hesaplamalarına göre, GLP-1 ilaçlarını kullanan her 100 bin kişiden yılda ortalama 6,4'ünde NAION vakası görüldü. Plasebo veya farklı diyabet ilaçlarını kullananlarda ise bu sayı 100 bin kişide 3,8 olarak hesaplandı.

İlaç şirketlerine yeterli kanıt yok

FDA'nın uyarısına ilişkin açıklama yapan Novo Nordisk, mevcut verilerin GLP-1 ilaçları ile NAION arasında doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi ortaya koymadığını savundu. Şirket, ilaçlarının fayda-risk dengesine güvenmeye devam ettiğini ve yeni araştırmaları takip ederek sağlık otoriteleriyle çalışmayı sürdüreceğini belirtti.

Eli Lilly de FDA'nın duyurusunun yalnızca kendi ürünlerine yönelik özel bir bulgu içermediğini, GLP-1 etkisi gösteren tüm ilaçları kapsadığını açıkladı. Şirket, düzenleyici kurumun güncellemesini değerlendirdiğini ve gerekli yanıtı vereceğini bildirdi.

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Ozempic ve Mounjaro gibi zayıflama ilaçları için körlük uyarısı

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