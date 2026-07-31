Ozlo Sleepbuds 2 sürekli yan tarafına yatanlar için tasarlandı

Ozlo Sleepbuds 2 özellikleri ve fiyatı
Ozlo Sleepbuds 2 kablosuz kulaklık modeli gece uyurken kulağından çıkarmak istemeyen kullanıcılar için tasarlandı. Kategorisindeki en küçük kulaklık olan ürün 11mm kalınlığında ve 1.6 gram ağırlığında. Özellikle yan tarafına yatan kullanıcıların kulağının rahatsız olmamasını sağlıyor.
Bluetooth 5.3 ile bağlanan kulaklık tasarımı ile dış ortam gürültüsünü engelliyor. Bunun haricinde bir gürültü engelleme özelliği yok. Mikrofon barındırmayan kulaklık özel bir alarm ile yanındakini rahatsız etmeden sadece kullanıcısını uyandırabiliyor.
Uygulama üzerinden kontrol edilen kulaklık, kullanıcısının uyuduğunu algılarsa otomatik olarak Bluetooth bağlantısını kapatıyor ve kullanıcısını rahatlatacak dahili depolama birimine kayıtlı olan doğal seslere geçiş yapıyor. Ortam gürültüsü, sıcaklık ve ışık verilerini toplayarak kullanıcı için ortam önerileri yapabiliyor.
Tek şarjda 14 saate kadar kullanılabilen ürün kutusu ile birlikte bu rakamı 50 saat üzerine çıkarıyor. Ozlo Sleepbuds 2 kablosuz kulaklık modeli 279$ fiyat etiketine sahip. Ülkemizde ilk nesil Ozlo kulaklığı 30000TL seviyesinde bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
şu temu işine de bir el atsa şiii