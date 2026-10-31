Özürden 11 gün sonra fişi çekildi: Stellantis'in 1.2 PureTech motor fabrikası kapatıldı

CEO'nun özründen 11 gün sonra gelen kapanış
Kapanış kararı yıllar öncesinden alınmış olsa da fabrikanın faaliyetlerini sonlandırması dikkat çekici bir döneme denk geldi. Stellantis CEO'su Antonio Filosa'nın, yağ içinde çalışan triger kayışından kaynaklanan PureTech motor sorunları nedeniyle 19 Ekim 2026'da müşterilerden kamuoyu önünde özür dilemesinden yalnızca 11 gün sonra fabrikadaki son üretim faaliyetleri de sona erdi.
Motor montajı daha önce durdurulan tesiste, 30 Ekim itibarıyla tüm endüstriyel faaliyetler tamamen sonlandırıldı. Artık PureTech adını taşımayan üçüncü nesil 1.2 litrelik EB2 ve 1.6 litrelik EP6 motorlar, Stellantis'in Macaristan'daki Szentgotthard tesisinde üretilmeye devam ediyor.
Douvrin fabrikasının 57 yıllık otomotiv mirası
1969 yılında Peugeot ve Renault ortaklığıyla kurulan fabrika, bölgede madencilik sektörünün gerilemesi üzerine önemli bir sanayi yatırımı olarak hayata geçirildi. Dökümhanesi 1971'de açılan ve 1972'de X ailesi motorların üretimine başlayan tesis, en parlak döneminde yaklaşık 5.800 kişiye istihdam sağladı. Fabrikada 15.6 milyondan fazla üretilen meşhur TU motor serisi de dahil olmak üzere birçok önemli motor ailesine hayat verildi.Kaynakça https://fr.tradingview.com/news/afp:0a3cfe4ce82fb:0/ https://www.horizonactu.fr/actualite-50273-douvrin-l-ex-francaise-de-mecanique-ferme-definitivement-ce-vendredi-apres-57-ans-d-activite https://www.italpassion.fr/stellantis/11-jours-apres-les-excuses-de-son-patron-lusine-stellantis-qui-a-produit-le-1-2l-puretech-ferme-definitivement/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: