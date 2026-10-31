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    Özürden 11 gün sonra fişi çekildi: Stellantis'in 1.2 PureTech motor fabrikası kapatıldı

    Fransa'daki tarihi Stellantis fabrikası, 57 yıllık faaliyetin ardından kapatıldı. Tesis, özellikle kronik sorunlarıyla gündeme gelen 1.2 litrelik PureTech motorların üretim merkezi olarak tanınıyordu.

    Özür sonrası Stellantis'in 1.2 PureTech motor fabrikası kapatıldı Tam Boyutta Gör
    Avrupa otomotiv tarihinin önemli simgelerinden biri olan Fransa'nın Pas-de-Calais bölgesindeki Douvrin fabrikası, 30 Ekim 2026 tarihi itibarıyla faaliyetlerine resmen son verdi. Stellantis grubuna ait olan tesis, 57 yıllık faaliyeti süresince 52 milyondan fazla motor ürettikten sonra kapılarını temelli kapattı. Fabrika, özellikle son yıllarda ciddi güvenilirlik sorunlarıyla gündeme gelen 1.2 litrelik PureTech motorların ana üretim merkezi olarak tanınıyordu.

    Özür sonrası Stellantis'in 1.2 PureTech motor fabrikası kapatıldı Tam Boyutta Gör

    CEO'nun özründen 11 gün sonra gelen kapanış

    Kapanış kararı yıllar öncesinden alınmış olsa da fabrikanın faaliyetlerini sonlandırması dikkat çekici bir döneme denk geldi. Stellantis CEO'su Antonio Filosa'nın, yağ içinde çalışan triger kayışından kaynaklanan PureTech motor sorunları nedeniyle 19 Ekim 2026'da müşterilerden kamuoyu önünde özür dilemesinden yalnızca 11 gün sonra fabrikadaki son üretim faaliyetleri de sona erdi.

    Motor montajı daha önce durdurulan tesiste, 30 Ekim itibarıyla tüm endüstriyel faaliyetler tamamen sonlandırıldı. Artık PureTech adını taşımayan üçüncü nesil 1.2 litrelik EB2 ve 1.6 litrelik EP6 motorlar, Stellantis'in Macaristan'daki Szentgotthard tesisinde üretilmeye devam ediyor.

    Özür sonrası Stellantis'in 1.2 PureTech motor fabrikası kapatıldı

    Douvrin fabrikasının 57 yıllık otomotiv mirası

    1969 yılında Peugeot ve Renault ortaklığıyla kurulan fabrika, bölgede madencilik sektörünün gerilemesi üzerine önemli bir sanayi yatırımı olarak hayata geçirildi. Dökümhanesi 1971'de açılan ve 1972'de X ailesi motorların üretimine başlayan tesis, en parlak döneminde yaklaşık 5.800 kişiye istihdam sağladı. Fabrikada 15.6 milyondan fazla üretilen meşhur TU motor serisi de dahil olmak üzere birçok önemli motor ailesine hayat verildi.

    Özür sonrası Stellantis'in 1.2 PureTech motor fabrikası kapatıldı Tam Boyutta Gör
    2013 yılında tamamen PSA Grubu'nun kontrolüne geçen fabrika, 2021'deki birleşmenin ardından Stellantis çatısı altına girdi. Tesis yalnızca PureTech motorlarla değil, 1974'ten itibaren üretilen ve DeLorean DMC-12 ile Lancia Thema gibi modellerde kullanılan PRV V6 motoruyla da otomotiv tarihinde önemli bir yer edindi. Alfa Romeo da 1996 yılında yarışan meşhur 155 V6 TI modelinin motorunu geliştirirken bu PRV V6 mimarisinden yararlandı.
    Kaynakça https://fr.tradingview.com/news/afp:0a3cfe4ce82fb:0/ https://www.horizonactu.fr/actualite-50273-douvrin-l-ex-francaise-de-mecanique-ferme-definitivement-ce-vendredi-apres-57-ans-d-activite https://www.italpassion.fr/stellantis/11-jours-apres-les-excuses-de-son-patron-lusine-stellantis-qui-a-produit-le-1-2l-puretech-ferme-definitivement/
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