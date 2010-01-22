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Packard Bell, Atom 2 tabanlı yeni netbook modelini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Packard Bell, Atom 2 tabanlı yeni netbook modelini tanıttı
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer'ın bir iştiraki olarak çalışmalarına devam eden Packard Bell, ikinci jenerasyon Intel Atom platformunu temel alan yeni netbook modelini duyurdu. Firmanın dot s2 olarak isimlendirdiği yeni mini-bilgisayar, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç LED backlit LCD ekrana, 1.66GHz hızında çalışan Intel Atom N450 işlemciye ve 1GB bellek kapasitesine sahip.

Depolama sürücüsü olarak 250GB'lık sabit disk sürücüsünün kullanıldığı mini-bilgisayarda ekran kartı olaraksa Pineview kod adlı ikinci jenerasyon Atom işlemcilerine entegre olarak gelen GMA 3150 grafik çözümüne yerveriliyor. Diğer özellikleri arasında çoklu dokunmatik touchpad, çok formatlı kart okuyucusu, WiFi, kamera, Bluetooth ve tercihe bağlı 3G gibi detayların yer aldığı dot s2'nin ağırlığı ise 1.25 kg.

Windows 7 Starter veya Windows XP işletim sistemleriyle alınabileceği ve beraberinde Adobe Photoshop Elements uygulamasının sunalacağı belirtilen Packard Bell dot s2, İngiltere'de 299.99£ seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.


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sotoxs 9 yıl
güzel, 3g aktif mi?
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Mertcan. 9 yıl
Yeni modellerle köklü değişiklikler gelmiyor ama en azından pazar çeşitleniyor , bakalım dizüstü platformunda özellikle netbook açısından ekran kartları ne zaman değişime uğrayacak.Hep Intel GMA gidiyor bakalım.
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mtelektro 9 yıl
Mertcan.

Yeni modellerle köklü değişiklikler gelmiyor ama en azından pazar çeşitleniyor , bakalım dizüstü platformunda özellikle netbook açısından ekran kartları ne zaman değişime uğrayacak.Hep Intel GMA gidiyor bakalım.


bende dot m/u tk.002 kod adlı canavar var, ekran kartı intel dahili grafik hızlandırıcılı 4500 mhd ve full hd videolarda takılma problemi olmadan oynatmayı destekliyor ve directx 11 destekli
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