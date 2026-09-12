Packard Bell markası 13 yıl sonra geri dönüyor ama tahmin ettiğiniz gibi değil

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Tam Boyutta Gör 90’lı yılların sonu ve 2000’li yılların başlarında fırtına gibi esen Packard Bell markası, IBM gibi devleri geride bırakarak önemli Pazar paylarına ulaşmıştı. Ne var ki rekabette geri kalmaya başlayınca küçülmeye gitmiş ve Acer tarafından satın alınmıştı.

Packard Bell geri dönüyor

Bugüne kadar belirli kampanyalar kapsamında birkaç modelini gördüğümüz Packard Bell artık bir ekosistem olarak karşımıza çıkıyor. Dizüstü bilgisayar, kulaklık, plak çalar, kablosuz gözlük, tuşlu telefon gibi pek çok ürün olacak. Marka biraz daha Avrupa ve Asya pazarına odaklanacak.

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Markanın ilk ürünü Packard Bell DotBook dizüstü bilgisayar oldu. 14.5 inçlik Full HD IPS ekran, Intel Core 3 N355 işlemci, 16GB’a kadar DDR4 RAM, 512GB’a kadar depolama, 7 saate kadar kullanım süresi şeklinde özelliklerle 499 Euro satış fiyatına sahip. Dot ismiyle diğer ürünler de önümüzdeki aylarda piyasada olacak. Firma teknik servis ağını da genişleteceğini belirtti.

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