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Packard Bell Viseo serisi LCD monitör ailesine iki yeni model ekledi

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Packard Bell Viseo serisi LCD monitör ailesine iki yeni model ekledi
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Çalışmalarına Acer çatısı altında devam eden Packard Bell, Viseo serisi LCD monitör ailesine iki yeni üye daha ekledi. Firmanın yeni modellerinden Viseo 193 Ws 19", Viseo 223 Ws ise 22" boyutunda. Geniş ekran yapıda olan her iki yeni LCD monitör de parlak siyah tasarımlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre, yeni monitörlerin tepki süresi 5ms olarak belirlenmiş. Dinamik karşıtlık oranı 10000:1 olan monitörler de hem VGA hem de DVI konnektörleri yer alıyor. Öte yandan Windows Vista sertifikasına da sahip olan LCD'lerden 19" boyutlu modelde 2x2W, 22" boyutlu modelde ise 2x4W gücünde entegre hoparlör bulunuyor.

Günümüz kullanıcılarının dijital aktivite ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan yeni monitörlerden Viseo 193 Ws 1440x900 çözünürlüğünü, 223 Ws ise 1680x1050 çözünürlüğünü desteklemekte. Avrupa pazarına Kasım ayı içerisinde sunulması beklenen Packard Bell'in yeni monitörleri için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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max975 11 yıl
artık beni 24" den aşağısı kurtarmaz
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