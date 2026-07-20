7 bin dolarlık Leapmotor A05S'in iç mekan görselleri paylaşıldı: LiDAR teknolojili hatchback geliyor

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Tam Boyutta Gör Son dönemde Avrupa pazarına yaptığı agresif girişle adından söz ettiren Leapmotor, elektrikli araç pazarında kartları yeniden dağıtacak yeni kozunu oynadı. Markanın "bütçe dostu lüks" felsefesiyle geliştirdiği yeni kompakt hatchback modeli Leapmotor A05S, paylaşılan ilk iç mekan görselleriyle dikkat çekmeyi başardı.

Çin'de yaklaşık 7.000 dolar gibi inanılmaz bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulması beklenen bu otomobil, sadece fiyatıyla değil, sunduğu premium teknolojilerle de segmentindeki rakiplerine gözdağı veriyor.

Bu fiyata tavan üstü LiDAR sensörü

Leapmotor A05S’i rakiplerinden ayıran ve ezber bozan en büyük detay, normalde sadece ultra lüks elektrikli araçlarda görmeye alıştığımız tavan üstü LiDAR sensörü. Bu teknoloji sayesinde A05S, bütçe dostu segmentte gelişmiş bir otonom sürüş deneyimi vadediyor. Araç; şehir içi otonom navigasyon (Urban NAP), otoban pilot asistanı ve hafızalı otomatik park gibi ileri düzey akıllı sürüş destek sistemleriyle donatılacak.

Minimalist ve teknolojik iç mekan

Tam Boyutta Gör Paylaşılan resmi görseller, A05S'in iç mekanında özellikle Z kuşağını ve genç aileleri hedefleyen modern bir yaşam alanı sunacağını gösteriyor:

Çift Ekranlı Dijital Kokpit: Konsolun merkezinde havada asılı gibi duran devasa bir multimedya ekranı yer alırken, direksiyonun arkasında tam dijital bir LCD gösterge paneli sürücüyü karşılıyor. İki kollu fonksiyonel direksiyon ise kabindeki minimalist havayı destekliyor.

Konsolun merkezinde havada asılı gibi duran devasa bir multimedya ekranı yer alırken, direksiyonun arkasında tam dijital bir LCD gösterge paneli sürücüyü karşılıyor. İki kollu fonksiyonel direksiyon ise kabindeki minimalist havayı destekliyor. Süet Şıklığı ve Ambiyans Aydınlatması: Kabin içinde geniş yer tutan çevre dostu sentetik süet kaplamalar kalite algısını yukarı taşırken, konsolu boydan boya kesen havalandırma ızgaralarına entegre edilmiş ambiyans aydınlatması şık bir atmosfer sunuyor.

Kabin içinde geniş yer tutan çevre dostu sentetik süet kaplamalar kalite algısını yukarı taşırken, konsolu boydan boya kesen havalandırma ızgaralarına entegre edilmiş ambiyans aydınlatması şık bir atmosfer sunuyor. Fonksiyonel Detaylar: Dikey yerleşimli çift bardaklık, kablosuz akıllı telefon şarj pedi ve arka koltuk kol dayaması konforu artırırken; ön ve arka koltuk başlıklarındaki modele özel özel logo işlemeleri dikkat çekiyor.

Tasarım ve boyutlar

Tam Boyutta Gör Markanın küresel pazarda büyük başarı yakalayan A10 (Avrupa'daki adıyla B03X) SUV modelinin hatchback kardeşi olan A05S, dış tasarımıyla da oldukça dinamik. Kapalı ön panel ve agresif hatlara sahip ön kaput, aerodinamik yapıyı destekleyen yarı gizli kapı kolları ve çift tonlu gövde rengi, arka bölümde ise markanın imzası haline gelen karakteristik "gülen yüz" LED stop lambaları dikkat çekiyor.

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4200 mm uzunluk, 1800 mm genişlik ve 1560 mm yükseklik değerlerine sahip olan araç, 2605 mm'lik aks mesafesiyle sınıf standartlarının üzerinde bir diz mesafesi sunuyor.

Tek şarjla 510 kilometre menzil

Gotion High-tech ve Zenergy ortaklığıyla üretilen güvenli LFP (Lityum Demir Fosfat) bataryalarla donatılan araç, iki farklı performans seçeneğiyle yollara çıkacak:

Giriş Versiyonu: 70 kW (94 beygir) motor ve 39.8 kWsa batarya ile 405 km menzil (CLTC).

70 kW (94 beygir) motor ve 39.8 kWsa batarya ile (CLTC). Üst Versiyon: 90 kW (121 beygir) motor ve 53 kWsa batarya ile 510 km menzil (CLTC).

Leapmotor A05S hatchback, doğrudan Geely Galaxy Xingyuan ve BYD Dolphin gibi pazar liderlerini gözüne kestirmiş durumda. Yaz dönemi bitmeden resmi olarak satışa sunulması beklenen modelin, Leapmotor’un Stellantis ortaklığıyla yürüttüğü küresel genişleme stratejisi kapsamında önümüzdeki dönemde Avrupa ve Türkiye pazarı için de güçlü bir aday olması bekleniyor.

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