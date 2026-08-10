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    Pahalı seramik Apple Watch yıllar sonra geri dönüyor

    Apple, yakında iPhone 18 Pro modelleriyle birlikte yeni Apple Watch'ları tanıtacak. Apple Watch Series 12, pahalı ve premium seramik kasa seçeneğiyle gelebilir. 

    apple watch series 12 seramik kasa Tam Boyutta Gör
    Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın yeni seramik kasa seçeneği üzerinde çalıştığını bildirdi. Apple bu pahalı ve premium malzemeyi en son Apple Watch Series 2’de kullanmıştı. Şimdi, Apple Watch Series 12 veya bir sonraki modelde geri getirmeyi düşünüyor.

    Apple Watch Series 12 seramik kasa seçeneğiyle çıkabilir

    Apple, seramik kasa seçeneğini Apple Watch Series 2 ile tanıttı, daha sonra Series 3 ile siyah versiyon ekledi, ardından Series 5 ile beyaz seramik kaplamaya geri döndü. Şirket, 2020'de Series 6'yı piyasaya sürdüğünde bu seçeneği kaldırdı.

    Seramik modeller, parlak yüzeyleri ve güçlü çizilme dayanıklılığı nedeniyle öne çıkarken, yüksek fiyatıyla standart alüminyum ve titanyum versiyonların çok üstünde konumlandı. Series 5 seramik Apple Watch'ın başlangıç ​​fiyatı 1.299 dolardı.

    Seramik kasa seçeneğinin yeniden sunulmasının ötesinde, yakında tanıtılacak Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4, yeni tasarım yerine genel performans ve takibe odaklanan iyileştirmeler sunacak. Muhtemelen yeni bir çiple gelecek. Önceki iki Apple Watch nesli, 2023'te tanıtılan S9 çipine kıyasla neredeyse hiç geliştirme sunmayan S10 çipini kullanıyor.

    Gurman, bu yılki yeni Apple Watch modellerinin yeni renk ve kayış seçeneklerinin yanı sıra bir dizi yeni sağlık ve fitness ile ilgili yükseltme sunacağını da ekledi. Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4'ün önümüzdeki ay iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve ilk katlanabilir iPhone Ultra ile birlikte tanıtılması bekleniyor.

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