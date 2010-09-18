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Palit düşük profilli GeForce GTS 450 modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Palit düşük profilli GeForce GTS 450 modelini duyurdu
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Dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden Palit, ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz düşük profilli GeForce GTS 450 modelini resmi olarak duyurdu. Kompakt boyutlu medya bilgisayarları için hazırlanan en güçlü grafik kartlarından biri olan yeni model, Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF106 GPU'sundan güç alıyor.

Düşük profilli baskılı devre tasarımına bağlı olarak referans tasarıma göre farklı bir soğutucuya yer verilen ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 192x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 783MHz'de çalışan ekran kartında paralel işlem birimleri 1566MHz'de, bellekler ise 3608MHz'de görev yapıyor.

Görüntü aktarımı için DVI ve HDMI konnektörlerine yer verilen düşük profilli GeForce GTS 450, 110 Avro civarında bir fiyatlandırma ile pazara sunuluyor.

Palit düşük profilli GeForce GTS 450 modelini duyurdu
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bulevent 9 yıl
bu kart içen psu ne olmalı sizce bence incelemelerde ve tanıtımlarda onuda belirtilmesi lazım yanlışmıyım ??
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vidoko 9 yıl
türkiye fiyatı 300tl civarı olur heralde
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Miasmus 9 yıl
tipe bak.
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WinteR 9 yıl
Gelmez bizim donanimcilara, üstüne 15 dolarlık soğutucu takıp toplama 50 dolar bindiren bir kart lazım ki olumlu not alabilsin.
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gserkan_gs 9 yıl
ati çakması olmuş görünümü
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theboy32 9 yıl
olsada yesek tarzı bi kart çıkartmışlar ortaya
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aterikasedi 9 yıl
Tasarım cok guzel olmus
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sadtneverdie 9 yıl
Donanımhaber yetkililerine sesleniyorum. Lütfen artık Mete Can Karahasan ın her nvidia konusuna 5770 lafını sokuşturmasına engel olun lütfen!
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Zero Limit 9 yıl

sadtneverdie

Donanımhaber yetkililerine sesleniyorum. Lütfen artık Mete Can Karahasan ın her nvidia konusuna 5770 lafını sokuşturmasına engel olun lütfen!



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6.cadde 9 yıl

sadtneverdie

Donanımhaber yetkililerine sesleniyorum. Lütfen artık Mete Can Karahasan ın her nvidia konusuna 5770 lafını sokuşturmasına engel olun lütfen!


+2010


Artık yeter!
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl

sadtneverdie

Donanımhaber yetkililerine sesleniyorum. Lütfen artık Mete Can Karahasan ın her nvidia konusuna 5770 lafını sokuşturmasına engel olun lütfen!

Sana kim engel olacak??

Kart nasıl düşük profil anlamadım. Benim küçük kasaya 460 çok rahat sığdı ama bu karttan şüpheliyim.
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gunescan 9 yıl
pci-ex slotunu baz alırsanız uzun olmadığını anlarsınız :P Bu tür fanları seviyorum nedense.
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heatblast 9 yıl
tipi güzel değil ama az yer kaplar
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xense 9 yıl
bence ne fotoda ne sistemde sorun var. ürün düşük profilli olduğu için uzun görünüyor. aslında cok uzun değil. performansı ve ses olayı merak konusu benim için sadece...
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Batuist 9 yıl
kartın resminde mi bir anormallik var yoksa sitedemi sorun var?? Resim görüntüsü itibari ile şu an 5970 ile yarışabilir bir görüntü sergiliyor.. sanırım üstten ve alttan basık olmuş resim.. anladım.. :)
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Man From Atlantis 9 yıl
zıbık gibi olmuş..
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djpisagor 9 yıl
Düşük profilli ama görünüme göre çift slot yer kaplıyor ve standarttan daha uzun bi kart.
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