Palit düşük profilli GeForce GTS 450 modelini duyurdu

Dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden Palit, ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz düşük profilli GeForce GTS 450 modelini resmi olarak duyurdu. Kompakt boyutlu medya bilgisayarları için hazırlanan en güçlü grafik kartlarından biri olan yeni model, Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF106 GPU'sundan güç alıyor.

Düşük profilli baskılı devre tasarımına bağlı olarak referans tasarıma göre farklı bir soğutucuya yer verilen ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 192x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 783MHz'de çalışan ekran kartında paralel işlem birimleri 1566MHz'de, bellekler ise 3608MHz'de görev yapıyor.

Görüntü aktarımı için DVI ve HDMI konnektörlerine yer verilen düşük profilli GeForce GTS 450, 110 Avro civarında bir fiyatlandırma ile pazara sunuluyor.